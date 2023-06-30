«Т-54 воюют с одним солдатом внутри»: в прессе США фантазируют по поводу применения старых танков ВС РФ

В соцсетях не раз были замечены эшелоны с танками Т-54 и Т-55 шестидесятилетней давности, движущиеся из России к линии фронта на Украине.
Как указывается в издании Forbes (США), «эти древние танки нужны русским» якобы из-за больших потерь в современных ОБТ, которые могут, по мнению фантазируюшего автора, превышать 2 тыс. единиц – «с февраля 2022 года войска ежемесячно теряли около 150 машин».
Но это не значит, что подразделения ВС РФ, получающие старинные Т-54 и Т-55 1950-х и 60-х годов, применяют их в танковых боях с более совершенными украинскими машинами, такими как Challenger 2, Leopard 2, M-1A1 Abrams. Однако имеются свидетельства того, что русские используют свои самые старые танки в основном в качестве примитивной артиллерии.
Как отмечается, Т-62 обладает достаточно мощной 115-мм гладкоствольной пушкой и 100 мм стальной брони, но он не способен продержаться долго в прямом бою, к примеру, с модернизированным украинским Т-64БВ:
Но как мобильная гаубица, он [Т-62] может выпускать снаряды на расстояние в милю или две и самостоятельно менять огневые позиции.
У Т-54 или Т-55 менее мощная нарезная 100-мм пушка и более тонкая броня, «но они тоже могут работать в качестве мобильной артиллерии».
При правильном использовании старые танки обладают достаточной огневой мощью
- говорится в издании.
Как поясняют западные эксперты, прицельные приспособления, установленные на устаревших советских танках, рассчитаны для ведения огня прямой наводкой на дальность в несколько тысяч метров; им не хватает точности для стрельбы с больших дистанций. Но они превосходят артиллерию при работе со [стационарных] позиций из-за своей большей защищенности.
Со слов автора, ряд российских ресурсов утверждает, что экипажи Т-62, Т-55 и Т-54, ставших мобильными орудиями, состоят из трех человек, что на одного меньше типовой численности. Однако он заметил, что на одном видео изображен Т-55 с одним солдатом внутри башни, который самостоятельно заряжает основное орудие и ведет огонь.
Если местный командир решает, что угроза от украинских противотанковых ракет невелика, то командир, заряжающий и наводчик могут быть представлены одним лицом, а водитель при таком сценарии не нужен. В этом случае танк фактически выступает в роли дота, превращаясь в неподвижную большую пушку, вокруг которой имеется небольшая броня
- делает вывод автор.