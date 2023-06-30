«Т-54 воюют с одним солдатом внутри»: в прессе США фантазируют по поводу применения старых танков ВС РФ

Но это не значит, что подразделения ВС РФ, получающие старинные Т-54 и Т-55 1950-х и 60-х годов, применяют их в танковых боях с более совершенными украинскими машинами, такими как Challenger 2, Leopard 2, M-1A1 Abrams. Однако имеются свидетельства того, что русские используют свои самые старые танки в основном в качестве примитивной артиллерии.

Но как мобильная гаубица, он [Т-62] может выпускать снаряды на расстояние в милю или две и самостоятельно менять огневые позиции.

При правильном использовании старые танки обладают достаточной огневой мощью

Если местный командир решает, что угроза от украинских противотанковых ракет невелика, то командир, заряжающий и наводчик могут быть представлены одним лицом, а водитель при таком сценарии не нужен. В этом случае танк фактически выступает в роли дота, превращаясь в неподвижную большую пушку, вокруг которой имеется небольшая броня