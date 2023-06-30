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«Т-54 воюют с одним солдатом внутри»: в прессе США фантазируют по поводу применения старых танков ВС РФ

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«Т-54 воюют с одним солдатом внутри»: в прессе США фантазируют по поводу применения старых танков ВС РФ

В соцсетях не раз были замечены эшелоны с танками Т-54 и Т-55 шестидесятилетней давности, движущиеся из России к линии фронта на Украине.


Как указывается в издании Forbes (США), «эти древние танки нужны русским» якобы из-за больших потерь в современных ОБТ, которые могут, по мнению фантазируюшего автора, превышать 2 тыс. единиц – «с февраля 2022 года войска ежемесячно теряли около 150 машин».

Но это не значит, что подразделения ВС РФ, получающие старинные Т-54 и Т-55 1950-х и 60-х годов, применяют их в танковых боях с более совершенными украинскими машинами, такими как Challenger 2, Leopard 2, M-1A1 Abrams. Однако имеются свидетельства того, что русские используют свои самые старые танки в основном в качестве примитивной артиллерии.


Как отмечается, Т-62 обладает достаточно мощной 115-мм гладкоствольной пушкой и 100 мм стальной брони, но он не способен продержаться долго в прямом бою, к примеру, с модернизированным украинским Т-64БВ:

Но как мобильная гаубица, он [Т-62] может выпускать снаряды на расстояние в милю или две и самостоятельно менять огневые позиции.

У Т-54 или Т-55 менее мощная нарезная 100-мм пушка и более тонкая броня, «но они тоже могут работать в качестве мобильной артиллерии».

При правильном использовании старые танки обладают достаточной огневой мощью

- говорится в издании.

Как поясняют западные эксперты, прицельные приспособления, установленные на устаревших советских танках, рассчитаны для ведения огня прямой наводкой на дальность в несколько тысяч метров; им не хватает точности для стрельбы с больших дистанций. Но они превосходят артиллерию при работе со [стационарных] позиций из-за своей большей защищенности.

Со слов автора, ряд российских ресурсов утверждает, что экипажи Т-62, Т-55 и Т-54, ставших мобильными орудиями, состоят из трех человек, что на одного меньше типовой численности. Однако он заметил, что на одном видео изображен Т-55 с одним солдатом внутри башни, который самостоятельно заряжает основное орудие и ведет огонь.

Если местный командир решает, что угроза от украинских противотанковых ракет невелика, то командир, заряжающий и наводчик могут быть представлены одним лицом, а водитель при таком сценарии не нужен. В этом случае танк фактически выступает в роли дота, превращаясь в неподвижную большую пушку, вокруг которой имеется небольшая броня

- делает вывод автор.

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19 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:36
    +3
    Так и представляю себе ТОГО бойца, скачущего внутри башни, что та белка, с места заряжающего на место наводчика, а затем назад...)))
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: svp67
      Так и представляю себе ТОГО бойца, скачущего внутри башни, что та белка, с места заряжающего на место наводчика, а затем назад...)))

      "Форбс" рассмотрел одного бойца.
      Если бы издание было польским, они бы увидели внутри танка только собаку. И долго удивлялись бы, как овчарка Шарик одна за всех - ещё и за рычагами сама сидит.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:37
    +11
    А ещё эти танки и вообще без экипажа применяются. ВСУки не дадут соврать - приезжают к ним на позиции, правда после таких приездов подтвердить мало кто способен...
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:37
    +6
    этом случае танк фактически выступает в роли дота, превращаясь в неподвижную большую пушку, вокруг которой имеется небольшая броня
    recourse Почему нет. Дот из танка лучше, чем шахидмобиль.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:57
      +1
      Подвижная полевая артиллерия. Опять таки, 152мм не бесконечны и их надо еще запрашивать, что бы кто то вдарил, а тут стреляй, когда есть необходимость и ни с кем не согласовывай.....тем более 100 и 115 есть в наличии..

      Вот тут интересная статистика...кому интересно посмотрите:
      https://cycyron.livejournal.com/10466394.html
  4. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 14:40
    +3
    Очень грамотный иностранный эксперт - "Но как мобильная гаубица, он [Т-62] может выпускать снаряды на расстояние в милю или две и самостоятельно менять огневые позиции". Даже пушку от гаубицы отличить не может, наши отдельные "эксперты" тоже кстати все время пытаются пушки гаубицами называть, видимо для них это более звучное название.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:44
      +4
      Нет, гаубица более могуче звучит! laughing
      -----------------
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:48
        +1
        Тут фраза Лаврова в голову лезет..... request
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:40
    +8
    Недоумок, наводчик находится в башне слева, а заряжающий справа. Рабочие места танкистов разделяет казенник орудия..... Боеукладка расположена так, что наводчик не дотянется ни до одного снаряда (унитарного- почти полутораметровый карандаш калибра 115 мм.). Этот уникум вообще представляет боевое отделение в башне Т-62? Не танцпол.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:42
    +3
    Однако имеются свидетельства того, что русские используют свои самые старые танки в основном в качестве примитивной артиллерии.
    Ничего себе, примитивная артиллерия ... те кто попал под её обстрел, вряд ли с таким определение согласятся.
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 14:42
    +4
    Что за убогие это сочиняют?
    Но довольно схоже и со многими нашими военкурами. =_=
  8. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:43
    +4
    То есть дырявый , слабо бронированный французский так называемый танк на колесах это норм , а наши их не устраивают , ну ну am
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:44
    +1
    Может они дистанционно управляются? Так то их в конфликте не особо где видно.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:58
    +1
    ПЕСНЯ СТАЛИНСКИХ ТАНКИСТОВ.

    Над мирной страной
    Горит звездой
    Танкистов немеркнущая слава.
    И помнит народ,
    Что в час невзгод
    Мы шли на врага вперёд.

    Припев:
    Танкисты, танкисты -
    Отчизны верные сыны.
    Танкисты, танкисты
    Приказу Сталина верны!

    Когда под Москвой
    Мы шли на бой,
    Когда мы дрались под Сталинградом
    В тот пламенный час
    Вождя приказ
    Повёл в наступленье нас.

    Припев.

    Крепка и сильна
    Цветёт страна,
    Её мы в сраженьях отстояли.
    За честь и покой
    Страны родной
    Танкисты готовы в бой!

    Припев.

    Танкисты идут, они поют,
    Народ этой песне подпевает
    О прошлых боях, о лучших днях,
    О смелых своих сынах.
  11. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 14:59
    +1
    У нас таких интернет - экспертов только со школьной скамьи тоже хватает. Начитались статеек в интернете в World of Tanks поиграл готов танковый гуру
  12. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 15:00
    0
    Значит есть прок, самоходное орудие т55, а экипаж 60 или 70 лет, что не выход. Молодёж нужно беречь, запад попрёт и что сидеть будем и ждать когда жечь начнут.
  13. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:00
    0
    ...в танковых боях с более совершенными украинскими машинами, такими как Challenger 2, Leopard 2, M-1A1 Abrams

    Чë? belay Challenger 2 и M-1A1 Abrams применялись в танковых боях на Украине?! Про Leopardы вообще стыдно упоминать должно быть... Короче, - совравшему в малом нет веры в большом.
    В этом случае танк фактически выступает в роли дота, превращаясь в неподвижную большую пушку, вокруг которой имеется небольшая броня

    "Небольшая броня"? Небольшая броня на брэдлях и прочих евробарбухайках.
    ...делает вывод автор.

    Аффтырь, выпей йаду!
  14. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 15:00
    0
    Хорошо что они есть.Слава Союзу.Текст Вашего комментария слишком короткий
  15. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 15:04
    0
    "....применяют их в танковых боях с более совершенными украинскими машинами, такими как Challenger 2, Leopard 2, M-1A1 Abrams" - когда они стали украинскими?