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Глава российского МИД: ВС РФ будут уничтожать «собрания» украинских военных

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Глава российского МИД: ВС РФ будут уничтожать «собрания» украинских военных

ВС РФ будут уничтожать "собрания" боевиков киевского режима с участвующими в них иностранными наемниками и западными генералами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.


Лавров также призвал руководство стран НАТО, предоставляющих своих инструкторов для подготовки боевиков ВСУ, обратить внимание на то, что киевский режим регулярно размещает тяжелые вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры, что безусловно является военным преступлением.

Министр также подчеркнул, что если ВС РФ будут обнаруживать собрания боевиков, подобные тому, которое было в оккупированном Краматорске, по ним незамедлительно будут наноситься удары.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что по объекту, который украинские националисты использовали в качестве штаба, был нанесен высокоточный удар, вследствие которого были уничтожены два генерала, 50 офицеров, а также около 20 иностранных советников и наемников.

Киевский режим попытался представить этот удар как атаку на сугубо гражданский объект, однако появившиеся впоследствии многочисленные фото- и видеосвидетельства того, что там находилось значительное количество украинских военнослужащих и иностранных наемников, говорят, что располагавшееся рядом заведение общественного питания активно использовалось боевиками для проведения собраний.

Такое беспечное поведение иностранных наемников свидетельствует о том, что они воспринимают боевые действия против российской армии как некое подобие того, чем они занимались в Азии, Африке и Латинской Америке. В итоге, за эту ошибку многие из них заплатили своими жизнями.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:43
    +2
    Давайте пути подвоза западной техники уничтожим и закончим СВО поскорее. Дайте военным карт-бланш. Сформулируйте такое задание. Уважаемое нами, военно-политическое руководство нашей Родины.
  2. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 14:45
    0
    "беспечное поведение иностранных наемников свидетельствует о том, что они воспринимают боевые действия против российской армии как некое подобие того, чем они занимались в Азии, Африке и Латинской Америке".- не ожидали такого неуважения со стороны аборигенов
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:46
    +2
    Глава российского МИД: ВС РФ будут уничтожать «собрания» украинских военных
    А что нам остается? request
  4. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:48
    +2
    И это правильно , и это верно , больше трёх не собираться , живее будете , об этом ещё Горбачев предупреждал laughing
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    +2
    Глава российского МИД: ВС РФ будут уничтожать «собрания» украинских военных
    Дойдёт\не дойдет ... ДА ПОФИГ! Мочить всех, где попадутся!
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:50
    0
    Не удивлюсь, если эти убогие начнут на 2 этаже размещать детский дом с воспитанниками, а на первом этаже свой военный шабаш проводить.
  7. grem
    grem Сегодня, 14:57
    +1
    Что то Лавров резко высказался ..Видать достали его всякие дб....
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:03
      -2
      Цитата: grem
      Что то Лавров резко высказался ..Видать достали его всякие дб....

      Виталь, по моему, Лавров сам такой. Всю жизнь по поездкам ездил, переговоры вел, и куда мы приехали?
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 15:08
    0
    Совершенно правильное решение. Вот предупреждать о нём, думаю, было не обязательно.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:09
    0
    Будем: без всякой жалости, а то опять обменяют.
  10. al3x
    al3x Сегодня, 15:15
    0
    А ещё не плохо было бы делегации из Европы уничтожать, если вдруг опять туда кто-то намылится.