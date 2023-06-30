Глава российского МИД: ВС РФ будут уничтожать «собрания» украинских военных

ВС РФ будут уничтожать "собрания" боевиков киевского режима с участвующими в них иностранными наемниками и западными генералами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Лавров также призвал руководство стран НАТО, предоставляющих своих инструкторов для подготовки боевиков ВСУ, обратить внимание на то, что киевский режим регулярно размещает тяжелые вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры, что безусловно является военным преступлением.Министр также подчеркнул, что если ВС РФ будут обнаруживать собрания боевиков, подобные тому, которое было в оккупированном Краматорске, по ним незамедлительно будут наноситься удары.Ранее в российском Минобороны сообщили, что по объекту, который украинские националисты использовали в качестве штаба, был нанесен высокоточный удар, вследствие которого были уничтожены два генерала, 50 офицеров, а также около 20 иностранных советников и наемников.Киевский режим попытался представить этот удар как атаку на сугубо гражданский объект, однако появившиеся впоследствии многочисленные фото- и видеосвидетельства того, что там находилось значительное количество украинских военнослужащих и иностранных наемников, говорят, что располагавшееся рядом заведение общественного питания активно использовалось боевиками для проведения собраний.Такое беспечное поведение иностранных наемников свидетельствует о том, что они воспринимают боевые действия против российской армии как некое подобие того, чем они занимались в Азии, Африке и Латинской Америке. В итоге, за эту ошибку многие из них заплатили своими жизнями.