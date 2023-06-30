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Бразилия отказала Украине в поставке бронетранспортёров VBTP-MR Guarani 6х6 в медицинском исполнении

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Бразилия отказала Украине в поставке бронетранспортёров VBTP-MR Guarani 6х6 в медицинском исполнении

Украинская армия останется без бразильских бронетранспортеров Guarani 6х6, Бразилия отказала Киеву в поставке бронетехники. Об этом сообщает Іnfodefensa.


Бразильцы отказали Киеву в поставках бронетранспортеров Guarani 6х6 в версии бронированных медицинских машин. Запрос на поставку бронетехники Украина отправила еще в апреле, в Киеве хотели закупить, ни много ни мало, а 450 бронетранспортеров. Бразильцы думали два месяца и все же отказали. Против выступил департамент стратегических вопросов, обороны и вооружения бразильского МИДа.

В Киеве клялись, что бразильская бронетехника будет использована только для эвакуации раненых с поля боя и ни в коем случае для ведения боевых действий. Что заставило бразильцев отказать, не сообщается, но скорей всего, это репутация Зеленского и его окружения, а также отсутствие собственных средств на оплату заказа. Теперь представители киевского режима жалуются на Бразилию своим западным спонсорам заявляя, что отказ "пошатнул доверие" к стране со стороны Украины.

Причем этот отказ не стал первым для Украины, в прошлом году Бразилия уже отказывала Киеву в попытках закупить большую партию бронетранспортеров. Речь шла о контракте от ста до полутора тысяч машин.

VBTP-MR Guarani (Viatura Blindada Transporte de Pessoal Média de Rodas – бронетранспортер средний колесный) разработала итальянская компания Iveco Defence Vehicles по заказу бразильской армии. При этом броневую защиту создавали бразильские компании Usiminas и Villares, различную аппаратуру поставила местная IMBEL, а вооружения приобрели у израильской Elbit Systems.

В настоящее время бронетранспортер производится в самой Бразилии на предприятии Iveco Veículos de Defesa (IDV) группы Iveco в Сети-Лагоас, штат Минас-Жерайс. Медицинской версии БТР не имеет.
Использованы фотографии:
Iveco Veículos de Defesa
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6 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:39
    +2
    Теперь представители киевского режима жалуются на Бразилию своим западным спонсорам заявляя, что отказ "пошатнул доверие" к стране со стороны Украины.
    Так они еще и "ябеды"... Ай не хорошо...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:41
    +1
    Бразилия отказала Украине в поставке бронетранспортёров VBTP-MR Guarani 6х6 в медицинском исполнении
    Как это жестоко.Хотя фашизм бандеровских бандерлогов и требование справедливости request .....
  3. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 14:43
    +1
    Интересно у кого они еще не клянчили деньги и оружие?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:44
    +1
    Бразилия отказала Украине в поставке бронетранспортёров VBTP-MR Guarani 6х6 в медицинском исполнении
    Не все готовы потакать брехливым попрошайкам ...
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 14:50
    +4
    Бразильцы отказали Киеву

    в прошлом году Бразилия уже отказывала Киеву

    Плюс ко всей политике. как я понимаю, деньги.
    Бразилия - не самая богатая страна мира. "Поставить Киеву" означает или "подарить", или "дать взаймы с неизвестным сроком возврата". Так себе перспектива для финансов Бразилии.
    А "за наличные" - да вы что, бразильцы, обалдели вместе со своими обезьянами? У Украины, всей такой героической, красивой и в белом польте, денег требовать? Она ж никому не платит - только просит.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:08
    0
    Правильно. Утром деньги- вечером стулья. Вечером деньги- утром стулья.
    Бразильцы не хотят забесплатно машинки отдавать.