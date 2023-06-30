Бразилия отказала Украине в поставке бронетранспортёров VBTP-MR Guarani 6х6 в медицинском исполнении

Украинская армия останется без бразильских бронетранспортеров Guarani 6х6, Бразилия отказала Киеву в поставке бронетехники. Об этом сообщает Іnfodefensa.Бразильцы отказали Киеву в поставках бронетранспортеров Guarani 6х6 в версии бронированных медицинских машин. Запрос на поставку бронетехники Украина отправила еще в апреле, в Киеве хотели закупить, ни много ни мало, а 450 бронетранспортеров. Бразильцы думали два месяца и все же отказали. Против выступил департамент стратегических вопросов, обороны и вооружения бразильского МИДа.В Киеве клялись, что бразильская бронетехника будет использована только для эвакуации раненых с поля боя и ни в коем случае для ведения боевых действий. Что заставило бразильцев отказать, не сообщается, но скорей всего, это репутация Зеленского и его окружения, а также отсутствие собственных средств на оплату заказа. Теперь представители киевского режима жалуются на Бразилию своим западным спонсорам заявляя, что отказ "пошатнул доверие" к стране со стороны Украины.Причем этот отказ не стал первым для Украины, в прошлом году Бразилия уже отказывала Киеву в попытках закупить большую партию бронетранспортеров. Речь шла о контракте от ста до полутора тысяч машин.VBTP-MR Guarani (Viatura Blindada Transporte de Pessoal Média de Rodas – бронетранспортер средний колесный) разработала итальянская компания Iveco Defence Vehicles по заказу бразильской армии. При этом броневую защиту создавали бразильские компании Usiminas и Villares, различную аппаратуру поставила местная IMBEL, а вооружения приобрели у израильской Elbit Systems.В настоящее время бронетранспортер производится в самой Бразилии на предприятии Iveco Veículos de Defesa (IDV) группы Iveco в Сети-Лагоас, штат Минас-Жерайс. Медицинской версии БТР не имеет.