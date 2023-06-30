Украинские военные обстреляли 11 населенных пунктов Белгородской области в течение суток

ВСУ ежедневно наносят удары по территории Белгородчины. Украинские военные обстреляли 11 населенных пунктов пяти муниципалитетов Белгородской области только в течение последних суток.Об этом в своем Telegram- канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что при обстрелах никто из местных жителей не пострадал.В частности, по селу Новая Таволжанка, расположенному неподалеку от Шебекино, украинские военные выпустили 20 артиллерийских снарядов и девять минометных мин. Разрушений и повреждений не зафиксировано. Над Масловой Пристанью удалось сбить дрон, принадлежавший ВСУ. Также украинские минометчики выпустили четыре боеприпаса по селу Середа, не причинив местным жителям никакого ущерба. Минометный огонь боевиков ВСУ по хутору Панков привел к повреждениям двух автомашин и забора одного из частных домов. Всего по населенному пункту они выпустили пять боеприпасов.Обстрелы ВСУ расположенных у границы с Украиной трех сел Грайворонского района не причинили вреда никому, разрушений также не зафиксировано. В Белгородском районе ВСУ открыли огонь по хутору Нехотеевка и селу Журавлевка.В Волоконовском районе украинскому обстрелу подвергся хутор Старый, а в Борисовском – окраина села Богун-Городок.Лидер действующего в Запорожской области общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке удара ВСУ по Бердянску предположительно с применением дальнобойных ракет британского производства Storm Shadow. Чуть ранее он заявил о взрывах, который слышали жители города. Причиной, возможно, была работа ПВО ВС России.