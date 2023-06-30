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Президент Украины разрешил мобилизацию в ВСУ лиц, ухаживающих за инвалидами

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Президент Украины разрешил мобилизацию в ВСУ лиц, ухаживающих за инвалидами

На Украине состоялись дискуссии вокруг идеи мобилизации в ВСУ лиц, которые ухаживают за инвалидами 1 и 2 групп. Депутаты Верховной рады поспорили о том, надо ли призывать в армию таких граждан, но президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге подписал закон, который разрешает мобилизацию ухаживающих за инвалидами лиц.


Депутат Рады Марьяна Безуглая подчеркивает, что с помощью нового закона можно ликвидировать схему уклонения от призыва в ВСУ с помощью инвалидов. Предлагается мобилизовывать тех, кто ухаживает за инвалидами, если у последних есть другие родственники.

Однако депутат Александр Бакумов заявил, что проверить факт наличия родственников у человека с инвалидностью сложно. К тому же, есть еще и разные отношения с родственниками, и далеко не факт, что даже при наличии родственников они согласятся ухаживать за больным человеком.

Кто будет устанавливать этот факт - центры комплектации? Вы же можете оставить людей-инвалидов без присмотра и помощи. Это ошибка, уважаемые коллег... Надо изучить вопрос и алгоритм разработать

- подчеркнул Бакумов.

Безуглая в ответ подчеркнула, что закон ликвидирует схемы уклонения от мобилизации в ВСУ. Сейчас многие украинцы активно используют именно данную схему для получения освобождения от призыва. В конечном итоге, все же была принята точка зрения Безуглой, и президент Украины Зеленский подписал соответствующий закон.

Как мы видим, мобилизационный потенциал киевского режима постепенно истощается. В такой ситуации у Киева не остается иного выхода, как начинать урезать существующие отсрочки от мобилизации.
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3 комментария
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  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 15:12
    +1
    Президент Украины разрешил мобилизацию в ВСУ лиц, ухаживающих за инвалидами
    Т.е. своих ухаживателей Зеленский тоже на фронт отправляет?!!
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:16
    0
    Это говорит об исчерпании мобресурса и серьезных проблеммах населения с желанием вообще быть под этой властью. А раз так то при наличии оставшихся недоутилизированных граждан, власть будут лютовать всё больше и жесче чтоб сохранить себя у власти впринципе и иметь хоть какой то резерв на убой. Ну туда им и дорога. Надеюсь многие страны сделают выводы об пользе и перспективах дружбы с сша и его вассалами.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:17
    0
    Выход есть! Отправлять на фронт ухаживающих вместе с инвалидами! И пополнение будет, и инвалиды загнутся, платить не надо будет!! (((
    Где там дно? Еще не долетела Украина?