Кто будет устанавливать этот факт - центры комплектации? Вы же можете оставить людей-инвалидов без присмотра и помощи. Это ошибка, уважаемые коллег... Надо изучить вопрос и алгоритм разработать

На Украине состоялись дискуссии вокруг идеи мобилизации в ВСУ лиц, которые ухаживают за инвалидами 1 и 2 групп. Депутаты Верховной рады поспорили о том, надо ли призывать в армию таких граждан, но президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге подписал закон, который разрешает мобилизацию ухаживающих за инвалидами лиц.Депутат Рады Марьяна Безуглая подчеркивает, что с помощью нового закона можно ликвидировать схему уклонения от призыва в ВСУ с помощью инвалидов. Предлагается мобилизовывать тех, кто ухаживает за инвалидами, если у последних есть другие родственники.Однако депутат Александр Бакумов заявил, что проверить факт наличия родственников у человека с инвалидностью сложно. К тому же, есть еще и разные отношения с родственниками, и далеко не факт, что даже при наличии родственников они согласятся ухаживать за больным человеком.- подчеркнул Бакумов.Безуглая в ответ подчеркнула, что закон ликвидирует схемы уклонения от мобилизации в ВСУ. Сейчас многие украинцы активно используют именно данную схему для получения освобождения от призыва. В конечном итоге, все же была принята точка зрения Безуглой, и президент Украины Зеленский подписал соответствующий закон.Как мы видим, мобилизационный потенциал киевского режима постепенно истощается. В такой ситуации у Киева не остается иного выхода, как начинать урезать существующие отсрочки от мобилизации.