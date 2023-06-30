Боевые действия сместились к северу, противник пытался прорвать российскую оборону в районах Кузьмино и Новоселовского ЛНР - Минобороны

Противник продолжает предпринимать попытки прорыва российской обороны, наиболее активные боевые действия ведутся на Южно-Донецком, Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны.За прошедшие сутки боевые действия сместились к северу, связано это с непогодой на Запорожском направлении, где противник был вынужден приостановить атаки, поскольку земля размокла. Но в ближайшие дни наступление ВСУ продолжиться, по данным нашей разведки, противник стянул на данное направление значительные силы. Предполагается, что украинская армия попытается прорвать оборону, поскольку саммит НАТО все ближе, а обещанных успехов так и нет.Тем не менее на направлении пытаются действовать мелкие группы и ДРГ противника, активно работает артиллерия. В районе Левадное накрыта живая сила и техника ВСУ. В районе Работино уничтожена ДРГ. На Южно-Донецком в районе Времевского выступа отражена атака мотопехотной роты противника в направлении Старомайорское. Общие потери ВСУ составили до 120 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, гаубицы М777, Мста-Б и Д-20.На Донецком направлении отражены пять атак противника в районах Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка. Уничтожено до 160 украинских военных, три боевые бронированные машины, САУ PzH 2000 и Гвоздика.На Красно-Лиманском направлении отражена атака противника в направлении Кузьмино ЛНР. В районах Терны, Торское, Червонопоповка, Невское накрыты скопления техники и личного состава ВСУ. В районе Червоная Диброва уничтожена ДРГ. Потери ВСУ за сутки: более 50всушников, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20 и САУ Гвоздика.На Купянском направлении противник предпринял две атаки в районе Новоселовское ЛНР. В районе Ольшаны Харьковской области нейтрализована ДРГ. В общем уничтожено до 50 украинских военных и две боевые бронированные машины.На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 человек личного состава ВСУ, РСЗО Град, две гаубицы М777 и одна Мста-Б.