Военное обозрение
Войти Регистрация

МИД России взывал посла Колумбии в связи с заявлением властей этой страны из-за пострадавших в Краматорске колумбийцев

18
МИД России взывал посла Колумбии в связи с заявлением властей этой страны из-за пострадавших в Краматорске колумбийцев

Посол Колумбии в Российской Федерации Э. Аренас Нейра был приглашен сегодня в Министерство иностранных дел РФ. Дипломатическое ведомство захотело прояснить ситуацию в связи с заявлениями представителей руководства Колумбии о том, что в Краматорске пострадали три гражданина страны.


Известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В момент нанесения удара граждане Колумбии находились в ресторане, расположенном в том же здании, что и командный пункт ВСУ. Иностранцы были осведомлены о том, что они находились поблизости от линии огня в зоне проведения специальной военной операции.

В МИД РФ напомнили послу Колумбии, что с 2014 года тысячи мирных граждан погибли в Донбассе. ВСУ размещают вооружения и военную технику, личный состав на гражданских объектах, превращая мирное население в «живой щит». К сожалению, отметили в МИД РФ, Москва ни разу не видела реакции руководства Колумбии на данные события.

Что касается посещения гражданами Колумбии, как и другими иностранцами, территорий, находящихся в непосредственной близости от линии фронта, то они должны понимать, что это – не лучшие сейчас места для «туризма».

Цель пребывания иностранных граждан в Краматорске, в других населенных пунктах Донбасса непонятна, не исключено, что иностранные граждане могут являться не волонтерами, а наемниками, участвующими в боевых действиях на территории Донбасса. Поэтому правительства других государств должны учитывать это и предупреждать своих граждан о возможных рисках пребывания в зоне проведения спецоперации.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x
    al3x Сегодня, 15:33
    +1
    О чем МИД взЫвал посла Колумбии? Поправьте заголовок.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: al3x
      О чем МИД взЫвал

      Ну, да. Очепяточка вышла. Нужно не "о чём", а "к чему".))))
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: al3x
      О чем МИД взЫвал посла Колумбии?

      В статье опечатка. МИД посла ОБзывал.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 16:05
      0
      Была у меня надежда, что наш МИД заявит Колумбии протест по-поводу незаконного проникновения граждан этой страны на территорию России, но видимо время ещё не пришло.

      А вообще Колумбия должна была нам благодарна, что наши войска припугнули их наркокурьеров, чтобы не повадно было им травить людей своей заразой. angry
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 16:19
        0
        припугнули их наркокурьеров, чтобы не повадно было им травить людей своей заразой. angry
        А потом ещё "цивилизованные" обвинят Россию в применении химического оружия против президента суверенного государства laughing
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:34
    +4
    Москва ни разу не видела реакции руководства Колумбии

    Ещё бы, ведь Зеля походу берёт свой порошочек прям у колумбийских властей. Не хотят потерять столь высокопоставленного постоянного клиента.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:35
    +1
    В момент нанесения удара граждане Колумбии находились в ресторане
    Хм, какая связь между гражданами Колумбии из зеленским?) Видимо дело лечебным травалолом не окончится.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:50
      +2
      Цитата: Trapp1st
      Хм, какая связь между гражданами Колумбии из зеленским?

      Прямая. Колумбия - страна под внешним управлением США, там даже полиция зарплату официально от США получает, так что "страна" - типа как у Селянского. Ну и как правильно заметили, Моника на продукте из Колумбии и работает
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 15:52
      +2
      Цитата: Trapp1st
      Хм, какая связь между гражданами Колумбии из зеленским?

      Зеленский - шестерка Америки. Америку открыл Колумб. Граждане Колумбии слышали про Колумба.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:36
    +3
    Скоро Швеция за пострадавших под Полтавой иски предьявит...
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:38
    +6
    Надо было прямо назвать колумбийцев наемниками. И пусть посольство Колумбии попытается доказать обратное .Как минимум двоих колумбийцев ликвидировали в зоне СВО : Барриос и Маркес. Наверняка их в десятки раз больше
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:53
    +2
    Пожестче надо с колумбийцами...пожестче...негоже МИДу России сопли пускать как обычно.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:53
    0
    "Тут в станице неподалеку атаман Борис живет. Сарумян его водкой спаивает. Едем туда, прикинемся экстрасенсами, будем его лечить. Не вылечим - посадим на белый. Пусть лучше у меня кокс берет, чем у Сарумяна водку." (Гоблин. "Две Сорванные Башни")
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: михаилл
      Пусть лучше у меня кокс берет, чем у Сарумяна водку." (Гоблин. "Две Сорванные Башни")

      А кому и кобыла невеста...
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 15:54
    0
    взывал
    Это как? повыл, что ли?.................
    1. Комментарий был удален.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:55
    +2
    Опять МИД оправдывается. Надо было заявить, что по имеющимся данным граждане Колумбии являются наемниками и были замечены с оружием в составе нацбатов украины. И что МИД РФ предупреждает правительство Колумбии о том, что все наемники рано или поздно будут уничтожены, а если правительство этой страны не примет мер по недопущению своих граждан в конфликто, то РФ примет меры экономического и политического давления на Колумбию.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 15:58
    +2
    Гасить всех, всевышний на верху отсортирует, кто наёмник, а кто типа "турист".
    По другому эту "тропку" не загородить. request
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:07
    +2
    САМИ вляпались, сами пускай и выкручиваются, как могут ...
    А их политикам и прочим ... послать лесом, можно и колумбийским.