МИД России взывал посла Колумбии в связи с заявлением властей этой страны из-за пострадавших в Краматорске колумбийцев

Посол Колумбии в Российской Федерации Э. Аренас Нейра был приглашен сегодня в Министерство иностранных дел РФ. Дипломатическое ведомство захотело прояснить ситуацию в связи с заявлениями представителей руководства Колумбии о том, что в Краматорске пострадали три гражданина страны.Известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В момент нанесения удара граждане Колумбии находились в ресторане, расположенном в том же здании, что и командный пункт ВСУ. Иностранцы были осведомлены о том, что они находились поблизости от линии огня в зоне проведения специальной военной операции.В МИД РФ напомнили послу Колумбии, что с 2014 года тысячи мирных граждан погибли в Донбассе. ВСУ размещают вооружения и военную технику, личный состав на гражданских объектах, превращая мирное население в «живой щит». К сожалению, отметили в МИД РФ, Москва ни разу не видела реакции руководства Колумбии на данные события.Что касается посещения гражданами Колумбии, как и другими иностранцами, территорий, находящихся в непосредственной близости от линии фронта, то они должны понимать, что это – не лучшие сейчас места для «туризма».Цель пребывания иностранных граждан в Краматорске, в других населенных пунктах Донбасса непонятна, не исключено, что иностранные граждане могут являться не волонтерами, а наемниками, участвующими в боевых действиях на территории Донбасса. Поэтому правительства других государств должны учитывать это и предупреждать своих граждан о возможных рисках пребывания в зоне проведения спецоперации.