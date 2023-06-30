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Глава МИД РФ: Черноморская инициатива в части вывоза украинского зерна давно стала коммерческой

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Глава МИД РФ: Черноморская инициатива в части вывоза украинского зерна давно стала коммерческой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел брифинг в формате видеоконференции, на котором ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов.


Отвечая на вопрос о ходе и возможности продления так называемой «черноморской инициативы», по которой из подконтрольных Киеву портов на Черном море за рубеж вывозятся украинские зерновые культуры, глава МИД РФ отметил, что данное соглашение по факту не исполняется. И речь не только о той части соглашения между Украиной, Россией и ООН, по которой до сих пор не отменены наложенные Западом препоны на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Лавров в очередной раз напомнил, что не выполняется достигнутая при заключении зерновой сделки договоренность о преимуществах в поставках украинского продовольствия нуждающимся странам, официально признанным ООН беднейшими и включенным во Всемирную продовольственную программу. По факту, за все время действия соглашения, основная часть зерновых культур вывозилась в Европу и другие, совсем не голодающие, страны.

Министр отметил, что с начала действия соглашения из Украины вывезено около 32,5 млн тонн различных зерновых культур, в основном кукурузы. При этом поставки распределились следующим образом: 40% украинского зерна получили страны ЕС, 24% вывезены в Китай, еще 10% отправлены в Турцию. На те самые нуждающиеся страны Африки пришлось чуть более 2,5% морского экспорта зерновых из украинских портов.

Только два корабля в месяц за все время существования черноморской инициативы отплывали в Африку в рамках Всемирной продовольственной программы. В то время как 90 балкеров ежемесячно уходили в государства, не испытывающие проблем с продовольственным обеспечением. Это означает, что зерновая сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой, подчеркнул глава российского МИД.

Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой

— объяснил глава российской дипломатии.

При этом, как и в случае с другими запретительными мерами Запада, Россия нашла обходные пути и новые рынки сбыта своего продовольствия. В этом году планируется экспортировать не менее 50 млн тонн зерна, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Лавров. Москва также готова полностью заместить поставки продовольствия в нуждающиеся страны после прекращения действия черноморской инициативы, причем на бесплатной основе, сообщил министр.

Лавров напомнил, что из-за наплыва дешевого украинского зерна в Европе на него упали цены, что вызывает недовольство местных фермеров. Глава российского дипведомства предложил странам ЕС решить эту проблему, скупив излишки и направив их в беднейшие страны. Тем самым будут стабилизированы внутренние продовольственные рынки, а Запад покажет, что на деле, а не на словах, радеет за продовольственную безопасность в мире.
Использованы фотографии:
Официальный новостной канал МИД России
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10 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:54
    +3
    Ну так все, Эрдогана на выборах поддержали и провели в очередные президенты, можно уже эту лавочку и сворачивать. Пусть Украина свое зерно отправляет фурами в порты дружественных стран :-)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:10
      +1
      Кто бы нам что пояснил, чем так ценна для Россия эта пресловутая "зерновая сделка".
      Мы то изначально предполагали что вся эта словесная эквилибристика про голодающие страны Азии и Африки фигня на постном масле, но нас всё пытаются убедить в том, что эта фигня и есть истина в последней инстанции.
      Одним словом мутная эта "инициатива" и население России этим не обманешь. fool
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:14
      0
      Это всего навсего-наши хотелки.А на этой сделке серьезные люди делают деньги.А деньгам плевать на патриотизм,государство,обычную логику.Просто деньги делают деньги.Пора привыкнуть,в каком обществе мы живем
  2. al3x
    al3x Сегодня, 15:57
    +2
    Неужели прикроют лавочку наконец-то? Если нет, то это уже мазохизм какой-то будет. Сами говорим, что для нас никакой пользы, условия не выполняются, но упорно продлеваем.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:08
    0
    Глава МИД РФ: Черноморская инициатива в части вывоза украинского зерна давно стала коммерческой
    КИДАЛОВО, как и все остальные соглашения с западом.
  4. dementor873
    dementor873 Сегодня, 16:10
    0
    Кто же так заинтересован в этой сделке, что двигает с доски переговоров Самого?
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:15
    0
    Лавров в очередной раз напомнил, что не выполняется достигнутая при заключении зерновой сделки договоренность о преимуществах в поставках украинского продовольствия нуждающимся странам, официально признанным ООН беднейшими и включенным во Всемирную продовольственную программу. По факту, за все время действия соглашения, основная часть зерновых культур вывозилась в Европу и другие, совсем не голодающие, страны.

    Значит , так договор и заключался ,
    и очередное напоминание Лавров непонятно.
  6. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:24
    0
    Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой

    А до этого видел? Чудо в перьях.
  7. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 16:34
    0
    Россия нашла обходные пути и новые рынки сбыта своего продовольствия
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/649d61a99a79471b6adaa82b
    В Никарагуа заявили о желании платить за пшеницу в рублях или кордобах
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Никарагуанская_кордоба
    А что мы будем делать с Никарагуанскими кордобами он не сказал? То же, что и с индийскими рупиями?
    P.S. портрет Анастасио Сомоса Гарсия на кордобе впечатляет))
  8. alystan
    alystan Сегодня, 17:04
    0
    Сергей Викторович имеет в виду аммиакопровод?
    Там ведь партнерами по диалогу и договору были джентльмены, "сливки" западного мира...
    И еще это тот случай, когда "справедливый рынок" показал всему миру свое "звериное нутро".