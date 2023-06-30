Глава МИД РФ: Черноморская инициатива в части вывоза украинского зерна давно стала коммерческой

Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел брифинг в формате видеоконференции, на котором ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов.Отвечая на вопрос о ходе и возможности продления так называемой «черноморской инициативы», по которой из подконтрольных Киеву портов на Черном море за рубеж вывозятся украинские зерновые культуры, глава МИД РФ отметил, что данное соглашение по факту не исполняется. И речь не только о той части соглашения между Украиной, Россией и ООН, по которой до сих пор не отменены наложенные Западом препоны на экспорт российского продовольствия и удобрений.Лавров в очередной раз напомнил, что не выполняется достигнутая при заключении зерновой сделки договоренность о преимуществах в поставках украинского продовольствия нуждающимся странам, официально признанным ООН беднейшими и включенным во Всемирную продовольственную программу. По факту, за все время действия соглашения, основная часть зерновых культур вывозилась в Европу и другие, совсем не голодающие, страны.Министр отметил, что с начала действия соглашения из Украины вывезено около 32,5 млн тонн различных зерновых культур, в основном кукурузы. При этом поставки распределились следующим образом: 40% украинского зерна получили страны ЕС, 24% вывезены в Китай, еще 10% отправлены в Турцию. На те самые нуждающиеся страны Африки пришлось чуть более 2,5% морского экспорта зерновых из украинских портов.Только два корабля в месяц за все время существования черноморской инициативы отплывали в Африку в рамках Всемирной продовольственной программы. В то время как 90 балкеров ежемесячно уходили в государства, не испытывающие проблем с продовольственным обеспечением. Это означает, что зерновая сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой, подчеркнул глава российского МИД.— объяснил глава российской дипломатии.При этом, как и в случае с другими запретительными мерами Запада, Россия нашла обходные пути и новые рынки сбыта своего продовольствия. В этом году планируется экспортировать не менее 50 млн тонн зерна, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Лавров. Москва также готова полностью заместить поставки продовольствия в нуждающиеся страны после прекращения действия черноморской инициативы, причем на бесплатной основе, сообщил министр.Лавров напомнил, что из-за наплыва дешевого украинского зерна в Европе на него упали цены, что вызывает недовольство местных фермеров. Глава российского дипведомства предложил странам ЕС решить эту проблему, скупив излишки и направив их в беднейшие страны. Тем самым будут стабилизированы внутренние продовольственные рынки, а Запад покажет, что на деле, а не на словах, радеет за продовольственную безопасность в мире.