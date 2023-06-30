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Профессор Университета Калгари предупредил о риске прямого участия НАТО в украинском конфликте

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Профессор Университета Калгари предупредил о риске прямого участия НАТО в украинском конфликте

Если войска НАТО примут непосредственное участие в вооруженном конфликте на Украине, то это может привести к применению ядерного оружия. Об этом заявляет в своей аналитической статье для издания Asia Times профессор военной истории Университета Калгари (Канада) Александр Хилл.


По утверждению аналитика, эскалация украинского конфликта в случае вовлечения в него стран НАТО, приведет к применению ядерного оружия. Хилл пишет, что Украина задействовала в контрнаступлении ВСУ значительное количество солдат и военной техники. Однако потери ВСУ во время наступательных действий являются значительными.

Эксперт считает, что ожидания Запада и Украины от контрнаступления ВСУ не оправдались. Как оказалось, украинским формированиям не удалось прорвать российскую линию обороны. Уже ясно, что ВСУ не могут позволить себе несколько подобных наступлений. Даже если Запад продолжит направлять Украине военную технику и вооружения, решающего влияния на ситуацию эти поставки не окажут.

Единственным вариантом в сложившейся ситуации может стать ввод на Украину вооруженных сил стран НАТО. Но в этом случае Россия может применить ядерное оружие, так как будет рассматривать появление западных войск на Украине как прямую угрозу своему существованию и национальному суверенитету. Таким образом, риск ядерной войны из-за Украины становится вполне ощутимым.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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6 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:58
    0
    США прощупывает пределы прочности и решительности Кремля...пуская вперед поляков и прибалтов ...их не жалко.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:07
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      США прощупывает пределы прочности и решительности Кремля

      Плохо, что Кремль рисует красные линии и не демонстрирует прочность и решительность.
      При т. Сталине никто даже и не пробовал прощупывать СССР.
      1. pashtet04
        pashtet04 Сегодня, 17:06
        0
        При Сталине СССР был единым. А сейчас многие страны входившие в СССР, возглавили Русофобы обиженные историей. И за 90е Россия знатно ослабла. Да и ТЯО в наше впремя дипломатию в голову миру знатно вбило.
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:03
    +2
    Ну, ядерной войны точно небудет .
    А вот войска НАТО в Украине 50/50.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:09
    0
    Если войска НАТО примут непосредственное участие в вооруженном конфликте на Украине, то это может привести к применению ядерного оружия.
    Может привести, может НЕ ПРИВЕСТИ ... вот только кто это рискнет проверять?
    1. Sanych81
      Sanych81 Сегодня, 16:54
      0
      Уже столько "красных линий " начерчено и перейдено и ... нихчего ))) Не стесняйтесь НАТОвцы , сто прОцентов даже когда жахнете по Москве ядреной бомбой ничего кроме "очень глубочайшей озабоченности " в ответ не получите.