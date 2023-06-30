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В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 «Каракурт»

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В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 «Каракурт»

В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 "Каракурт", церемония прошла на верфи Зеленодольского судостроительного завода. Об этом говорится в сообщении предприятия.


Очередной малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" спущен на воду. МРК "Туча" является четвертым кораблем проекта "Каракурт" из пяти, контракт на строительство которых получил Зеленодольский ССЗ. При этом три первых корабля серии были заложены на ССЗ "Залив" в Керчи. Корабль был заложен в 2019 году, после достройки отправится на Черноморский флот.

30 июня на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", входящем в состав АО судостроительная корпорация "Ак Барс", состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 (разработчик АО ЦМКБ "Алмаз"), которому приказом Главнокомандующего Военно-Морским флотом России присвоено наименование "Туча"

- говорится в сообщении.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.
Использованы фотографии:
https://sk-akbars.ru/
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6 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 16:00
    +3
    Теперь осталось только дождаться когда примут в состав флота, а это по всей видимости будет в следующем году. Семь футов под килем.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:02
    0
    Его бы тоже на КЧФ отправить. Очень пригодится когда ВС РФ будут пробивать Южный Коридор.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 16:07
      +3
      Так Зеленодольцы их и строят для Черного моря.
    2. next322
      next322 Сегодня, 16:08
      +2
      Корабль был заложен в 2019 году, после достройки отправится на Черноморский флот.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:04
    +1
    7 футов под килем и славной службы морякам и кораблю hi
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:37
    +4
    Когда-то люди за 4 года от закладки до ввода в эксплуатацию строили линкоры типа "Ямато" или нашего Кузю, а теперь малые ракетные корабли столько делают.