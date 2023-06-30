В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 «Каракурт»

30 июня на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", входящем в состав АО судостроительная корпорация "Ак Барс", состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 (разработчик АО ЦМКБ "Алмаз"), которому приказом Главнокомандующего Военно-Морским флотом России присвоено наименование "Туча"

В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 "Каракурт", церемония прошла на верфи Зеленодольского судостроительного завода. Об этом говорится в сообщении предприятия.Очередной малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" спущен на воду. МРК "Туча" является четвертым кораблем проекта "Каракурт" из пяти, контракт на строительство которых получил Зеленодольский ССЗ. При этом три первых корабля серии были заложены на ССЗ "Залив" в Керчи. Корабль был заложен в 2019 году, после достройки отправится на Черноморский флот.- говорится в сообщении.Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.