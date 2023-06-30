Украинские власти возвращают в полном объеме все действовавшие до начала российской спецоперации налоги и акцизные сборы на бензин, дизельное топливо и газ. Непосредственно сразу после начала широкомасштабных боевых действий на Украине Киев значительно снизил эти налоговые отчисления, как тогда пообещал Зеленский, до конца войны.Представители аграрного бизнеса призвали главу киевского режима отсрочить возврат прежнего уровня налогов и сборов хотя бы до окончания уборочной кампании, однако Зеленский оставил эти призывы без внимания.За отменой этих налоговых преференций на Украине неизбежно последует повышение цен на топливо. По оценкам экспертов, стоимость топлива на украинских заправках вырастет от 3-5 гривен (7-11 рублей) на газ и дизельное топливо до 10-12 гривен (23-28 рублей) на бензин. Таким образом, стоимость литра 95-го бензина на Украине в среднем достигнет 55 гривен (около 129 рублей).Рост цен на топливо неизбежно отразится на стоимости практически всех товаров в стране. Так, продукты питания неизбежно подорожают в среднем на 10%.Выполняя требования МВФ, Зеленский, вопреки данным в начале прошлого года обещаниям, отменяет все введенные налоговые льготы и отменяет мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг для населения, буквально делая своих граждан заложниками кабальной кредитной политики международных финансовых структур.