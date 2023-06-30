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Бензин подорожает на 10 гривен: на Украине в полном объеме возвращают налоги и акцизы на топливо

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Бензин подорожает на 10 гривен: на Украине в полном объеме возвращают налоги и акцизы на топливо

Украинские власти возвращают в полном объеме все действовавшие до начала российской спецоперации налоги и акцизные сборы на бензин, дизельное топливо и газ. Непосредственно сразу после начала широкомасштабных боевых действий на Украине Киев значительно снизил эти налоговые отчисления, как тогда пообещал Зеленский, до конца войны.


Представители аграрного бизнеса призвали главу киевского режима отсрочить возврат прежнего уровня налогов и сборов хотя бы до окончания уборочной кампании, однако Зеленский оставил эти призывы без внимания.

За отменой этих налоговых преференций на Украине неизбежно последует повышение цен на топливо. По оценкам экспертов, стоимость топлива на украинских заправках вырастет от 3-5 гривен (7-11 рублей) на газ и дизельное топливо до 10-12 гривен (23-28 рублей) на бензин. Таким образом, стоимость литра 95-го бензина на Украине в среднем достигнет 55 гривен (около 129 рублей).

Рост цен на топливо неизбежно отразится на стоимости практически всех товаров в стране. Так, продукты питания неизбежно подорожают в среднем на 10%.

Выполняя требования МВФ, Зеленский, вопреки данным в начале прошлого года обещаниям, отменяет все введенные налоговые льготы и отменяет мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг для населения, буквально делая своих граждан заложниками кабальной кредитной политики международных финансовых структур.
Использованы фотографии:
Pixabay
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16 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:45
    +5
    А мы чьи требования выполняем, роняя рубль на 20% за месяц? Тоже мвф! И кто нами управляет, и где наша хваленая суверенность???
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:48
      +3
      И кто нами управляет, и где наша хваленая суверенность???

      МВФ и управляет, а суверенность это такое растяжимое понятие что трактовать его можно как угодно.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:53
      +2
      Неприятно удивлён тем, что бензин на Украине поднимется лишь до 129 руб. за литр.
      Видимо нефть и бензин туда льются полноводной рекой, а мы всё стесняемся её перекрыть непонятно из каких соображений.
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 17:06
        0
        А кто МЫ перекрывать стесняется? Те МЫ которые нефть и газ на Запад Натовским "гее-фашистам" продают?
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 16:46
    +3
    А у нас то почему бенз потихоньку ползет? Нефть дорожает - литр дорожает, нефть падает - литр опять дорожает! Уже 52-53р средне по больнице, ещё ниразу не падал! Нефтяная страна!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:02
      0
      Сосед по гаражу перешёл на пропан. Ходит довольный. Я уже тоже, задумываюсь..)
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:47
    +2
    А нефть на свои НПЗ они по прежнему получают через Белоруссию от России? Или наконец перестали заправлять немецкие танки, убивающие наших солдат, нашей солярой?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:53
      +2
      Цитата: Дилетант
      А нефть на свои НПЗ они по прежнему получают через Белоруссию от России? Или наконец перестали заправлять немецкие танки, убивающие наших солдат, нашей солярой?

      "при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:48
    +1
    Подорожание мизерное, но!
    Почему вна Украине до сих пор полно топлива не только для ВФУ, но и для гражданских? На улицах заторы.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:48
    0
    А вот что там у них на заправках -глубоко пофит!У нас самих за последний месяц бензин- А92 самый дешевый-49 рубликов.Подорожал за последний месяц
  6. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 16:52
    +1
    У нас наверное завтра тоже начнут
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 16:53
    +1
    Бензин подорожает на 10 гривен
    Это ИХ проблемы, а вот, то что БЕНЗИН и другое топливо у них все еще есть, да и в свободном доступе, вот это НАША проблема.
    Пора возобновить удары по всей их топливной инфраструктуре...
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:53
    +1
    да пофигу, хоть на 100 баксов, у нас на сколько дорожает?
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:00
    -1
    Вот и славно! Что наскакали- то и получили. Никакой жалости. Все справедливо.
  10. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 17:03
    +1
    Вот по этому машину и продал, живём на бензине и платим за него словно везут с северного полюса. А смеемся над ОАЭ
  11. dump22
    dump22 Сегодня, 17:06
    0
    Из дневника А.П. Чехова 1893 год:

    Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался назойливый извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он купец второй гильдии с успешной лавкой. Говорил мне о скором крахе Америки и европейском непотребстве