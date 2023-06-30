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Зеленский обеспокоен переброской ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, опасаясь за северные рубежи Украины

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Зеленский обеспокоен переброской ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, опасаясь за северные рубежи Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен переброской подразделений ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, опасаясь за северные рубежи Украины. Поэтому он дал поручение своим силовикам, чтобы они приняли на границе дополнительные меры безопасности.


Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, прибытие в Белоруссию Евгения Пригожина и «вагнеровцев» является фактором, угрожающим безопасности Украины.

Решение о дополнительных мерах по укреплению северной границы глава киевского режима принял на совещании в ставке верховного главнокомандующего, где присутствовали главы всех украинских силовых ведомств.

Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси

- раскрыл президент Украины подробности совещания.

Он сообщил, что силовики постоянно и тщательно наблюдают за ситуацией на границе с Белоруссией. Зеленский также отметил, что идея усилить приграничную систему безопасности принадлежит главнокомандующему украинских Вооруженных сил Валерию Залужному.

Складывается такое впечатление, что само название ЧВК «Вагнер» превратилось в своеобразный бренд. Успешные действия «вагнеровцев» в зоне СВО, пока они там находились, теперь заставляют киевский режим внимательно следить за любыми их перемещениями.

Собственно, совершенно не важно, есть ли намерение задействовать ЧВК «Вагнер» для удара по ВСУ с северного направления. Гораздо важнее, что присутствие ее бойцов в Белоруссии заставляет Киев держать на севере страны боеспособные подразделения, которые вместо этого могли быть задействованы против ВС России в зоне проведения спецоперации.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:10
    +1
    Обеспокоен?Скорее всего это уже параноик,на почве употиебления
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:19
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Обеспокоен?Скорее всего это уже параноик,на почве употиебления

      А мне кажется, что он решил подыграть США и странам НАТО в их общей компании по очернению и демонизации ЧВК "Вагнер" и лично Пригожина.
      Части ВСУ и раньше стояли на границе с Белоруссией, окапывались там и минировали мосты и дороги, поэтому от наличия в Белоруссии нашего ЧВК на границе пока ничего не изменится, если конечно эти ушлёпки из ВСУ и СБУ сами не полезут через границу. feel
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Обеспокоен?Скорее всего это уже параноик,на почве употиебления

      Очко то у клоуна не железное.
    3. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 16:52
      0
      не понимаю про какой чвк тут эйфория?. все здравые люди понимают что чвк закончились..
      Картошик им платить не будет... снарядов спрашивать не с кого ... через день переподпишут лояльных и отправят на фронт... остальнеых по домам или обратно в зону ... тут надо смотреть сколько Вова от них оставит . где Уткин Мизинцев Армагедон ?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:13
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Зеленский обеспокоен переброской ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, опасаясь за северные рубежи Украины

    Тут Залужный тоже страхами мучается от ЧВК Вагнера...хорошо же музыканты нациков Украины до кондрашки довели.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Тут Залужный тоже страхами мучается от ЧВК Вагнера..

      Бродят, бродят страхи-тени,
      Бродят, бродят за спиной.
      В виде смутных ощущений,
      Бродят, смотрят пустотой.

      Дышат в спину жути хладом,
      Оглянусь, но пусто там.
      Лишь ехидно хмыкнет рядом,
      Жуть невидная глазам.

      Жить на свете очень страшно,
      И опасности во всём.
      За спиною тени-пятна,
      Словно мысли о плохом.(Ю. Марковцев)
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 16:14
    0
    Certes cela oblige Kiev à mettre plus de forces sur cette frontière mais le départ de Wagner diminue les forces Russes de plus de 25000 combattant très bien entraînés. Pas sur que le bilan soit positif pour la Russie ?
    1. Drug67
      Drug67 Сегодня, 16:27
      +1
      У русских и один в поле воин. Прорвемся.
    2. Влад Сваргин
      Влад Сваргин Сегодня, 16:52
      +1
      Pas sur que le bilan soit positif pour la Russie ?

      Только присутствие ЧВК после Артемовска там уже вызывет панику у " бандерлогов", так что возможен баланс положительным для России
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:19
    0
    По мнению политика, прибытие в Белоруссию Евгения Пригожина и «вагнеровцев» является фактором, угрожающим безопасности Украины.
    Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси

    - раскрыл президент Украины подробности совещания.
    Засуетились в мордоре. Генерала Наева и рядом с Андре Мажино не сидело ... bully
  5. Седов
    Седов Сегодня, 16:21
    0
    Пшеки вон начали уже какую-то дополнительную стенку строить на границе. Подключайтесь.
  6. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 16:48
    0
    Угу. Хорошая мина при плохой игре, как у артистов. ХПП не катит.Жиденько обделались.
  7. NickShel
    NickShel Сегодня, 17:08
    0
    Опять у Запада оружие выманивает. ВСУ у себя на северных границах за 1,5 года таких укрепов понастроили и минных полей, что в здравом уме туда никто соваться не подумает, если конечно не захочет повторить контрнаступальный позор чубатых.