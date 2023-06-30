Зеленский обеспокоен переброской ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, опасаясь за северные рубежи Украины

Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси

Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен переброской подразделений ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, опасаясь за северные рубежи Украины. Поэтому он дал поручение своим силовикам, чтобы они приняли на границе дополнительные меры безопасности.Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.По мнению политика, прибытие в Белоруссию Евгения Пригожина и «вагнеровцев» является фактором, угрожающим безопасности Украины.Решение о дополнительных мерах по укреплению северной границы глава киевского режима принял на совещании в ставке верховного главнокомандующего, где присутствовали главы всех украинских силовых ведомств.- раскрыл президент Украины подробности совещания.Он сообщил, что силовики постоянно и тщательно наблюдают за ситуацией на границе с Белоруссией. Зеленский также отметил, что идея усилить приграничную систему безопасности принадлежит главнокомандующему украинских Вооруженных сил Валерию Залужному.Складывается такое впечатление, что само название ЧВК «Вагнер» превратилось в своеобразный бренд. Успешные действия «вагнеровцев» в зоне СВО, пока они там находились, теперь заставляют киевский режим внимательно следить за любыми их перемещениями.Собственно, совершенно не важно, есть ли намерение задействовать ЧВК «Вагнер» для удара по ВСУ с северного направления. Гораздо важнее, что присутствие ее бойцов в Белоруссии заставляет Киев держать на севере страны боеспособные подразделения, которые вместо этого могли быть задействованы против ВС России в зоне проведения спецоперации.