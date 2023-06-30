Действия России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии встретят ответ со стороны Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Судя по всему, ответить на появление российских ракет в Белоруссии Варшава собирается размещением аналогичного американского оружия на своей территории. По мнению Моравецкого, это создаст определенное равновесие в условиях появления российского ТЯО в Белоруссии.
Однако польский премьер-министр не учитывает одного важного нюанса, а именно рисков для собственной страны и ее населения в связи с появлением ядерного оружия США на своей территории. Ведь в случае конфликта Россия будет первым делом наносить удары по польским базам с американскими ядерными ракетами. Готовы ли поляки погибать в пламени ядерной войны лишь из-за служения своего руководства американским геополитическим амбициям?
Фактически действующие власти Польши подставляют собственный народ, и такая политика Варшавы свидетельствует об антинародном характере польских властей. Пытаясь быть большим врагом России, чем сами США, Польша не выигрывает, а создает для себя дополнительные проблемы и риски, и если польское руководство не понимает это или игнорирует, то возникает вопрос о том, действительно ли премьер-министр Матеуш Моравецкий, президент Анджей Дуда и другие польские лидеры являются патриотами своего государства и народа.