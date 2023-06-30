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Премьер-министр Польши пообещал ответить на появление российского ТЯО в Белоруссии размещением американских ракет

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Премьер-министр Польши пообещал ответить на появление российского ТЯО в Белоруссии размещением американских ракет

Действия России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии встретят ответ со стороны Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.


Судя по всему, ответить на появление российских ракет в Белоруссии Варшава собирается размещением аналогичного американского оружия на своей территории. По мнению Моравецкого, это создаст определенное равновесие в условиях появления российского ТЯО в Белоруссии.

Однако польский премьер-министр не учитывает одного важного нюанса, а именно рисков для собственной страны и ее населения в связи с появлением ядерного оружия США на своей территории. Ведь в случае конфликта Россия будет первым делом наносить удары по польским базам с американскими ядерными ракетами. Готовы ли поляки погибать в пламени ядерной войны лишь из-за служения своего руководства американским геополитическим амбициям?

Фактически действующие власти Польши подставляют собственный народ, и такая политика Варшавы свидетельствует об антинародном характере польских властей. Пытаясь быть большим врагом России, чем сами США, Польша не выигрывает, а создает для себя дополнительные проблемы и риски, и если польское руководство не понимает это или игнорирует, то возникает вопрос о том, действительно ли премьер-министр Матеуш Моравецкий, президент Анджей Дуда и другие польские лидеры являются патриотами своего государства и народа.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:29
    +1
    Гиена хочет провести на себе эксперимент ,по ядерной транспланталогии?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:47
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Гиена хочет провести на себе эксперимент ,по ядерной транспланталогии?

      Непомерные амбиции бывают заканчиваются несварением желудка и трагическими последствиями.

      Ни чем таким выдающимся и мудрым не отметилась Польша за всё время своего существования, поэтому когда в США будут нажимать на кнопку для активации ядерных арсеналов, размещённых на территории Польши, о ней самой никто жалеть не будет.

      Предполагаю, что польские политики об этом тоже догадываются и вся их напускная брава рассчитана только на публику, зато запасной аэродром они уже давно свили за тысячи километров от своей исторической родины.
      1. Дед-дилетант
        Дед-дилетант Сегодня, 16:55
        0
        запасной аэродром они уже давно свили за тысячи километров от своей исторической родины.
        Знаете, я еще в советское время служил в РВСН. Могу доложить, что в 1987 году время подлета от нас до Англии составляло 7-8 минут. Внимание, вопрос: какой самолет из Польши успеет долететь до запасного аэродрома, если время от пуска до поражения цели составит минуту-две максимум? wink
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 16:30
    -1
    Как-там-где-то:

    А вообще хорошо придумали: наличие ЯО, пусть и условное, у Польши позволит им принять непосредственно участие в войне на Украине, не рискуя получить удары по своей территории.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:37
      +2
      Цитата: Ив762
      не рискуя получить удары по своей территории

      по какой причине?
      1. Ив762
        Ив762 Сегодня, 17:02
        0
        request По той же, по которой Лукашенко ссылается на ЯО размещённое на его территории...
        Ну, он-то ввязываться своими войсками в войну не хочет, а вот поляки вполне могут. Даже если не далее занятия (оккупации) части Украины, условное наличие ЯО у поляков будет аргументом для РФ попридержать ВС.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:38
      0
      Или получить ответ в стиле израиля с их превинтивным террором ирана за одни намеки об яо.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:42
      +2
      С чего бы это? Скорее это будет как раз веской причиной получить по своей территории
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:53
        0
        По крайней мере в очереди на получение они существенно продвинутся вперёд laughing
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:31
    +1
    а именно рисков для собственной страны и ее населения в связи с появлением ядерного оружия США на своей территории.

    Здесь ответка должна уже к территории США приблизиться.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 16:34
    +2
    Премьер-министр Польши пообещал ответить на появление российского ТЯО в Белоруссии размещением американских ракет

    То есть размещение универсальных "Пэтриотов" ещё не есть размещение ракет пин до сии? belay
    А что тогда? Нужны "Минитмэны", "Поларисы" и прочее? am
    Паны, от собственной исключительности не подавитесь?
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:35
    +3
    Если кто-то начнет кидаться ТЯО, разницы не будет у кого, где и сколько его размещено.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:36
    +2
    Варшава собирается размещением аналогичного американского оружия на своей территории.
    варшава ни чего, ни где разместить не может, могут матрасы, вопрос в том пойдет ли старый маразматик на это или нет
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:36
    +2
    А я, а я, а я, вот, я братану нажалуюсь и он тебя в следующий раз побьет, вот! Детский сад младшая группа в битве за взятие горшочка.
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 16:40
    0
    Ведь в случае конфликта Россия будет первым делом наносить удары по польским базам с американскими ядерными ракетами.


    В случае конфликта Россия будет первым делом наносить удары по американским шахтам с МБР и центрам принятия решений. А вот потенциальное польское ТЯО (бомбы B61) будет как раз не сильно важно.

    политика Варшавы свидетельствует об антинародном характере польских властей


    То есть автор тут намекает, что простые поляки испытывают симпатию и полное доверие к России, а русофобию насильно насаждает лишь антинародное польское правительство?
    Ну ну...
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 16:43
    0
    Ведь в случае конфликта Россия будет первым делом наносить удары по польским базам с американскими ядерными ракетами.
    И напрасно. Нужно бить по Варшаве и другим густонаселенным городам. Надо уничтожить вражескую нацию, тогда и армия их сдохнет. А если нация жива, то даже если разгромить их армию, то через 20 лет у них будет новая. Я понимаю, мы не такие. А они-то, наверно, в первую очередь будут бить по Москве и Питеру..
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:58
      0
      Через 20 лет их станет гораздо меньше feel
      Даёшь свободную любовь полякам! Свободу гомосекам польши! fellow
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 17:01
      0
      Нужно бить по Варшаве и другим густонаселенным городам.

      Я понимаю, мы не такие.

      Тогда зачем предлагаете, если понимаете?! То, что они будут бить по густонаселенным городам, а мы - по пусковым установкам и военным целям, никак не повлияет на ситуацию после удара. ЯО - не обычные боеприпасы. После ударов начнется вторичное воздействие, и, как по мне, менее болезненным будет как раз - оказаться в радиусе прямого воздействия. А не мучаться потом от лучевой болезни.
  10. KCA
    KCA Сегодня, 16:48
    0
    Когда у США появились КР или баллистические с тактическим ЯО? Искандеры уже бахнут, пока взлетят самолёты с B61-12
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 17:03
      0
      Когда у США появились КР или баллистические с тактическим ЯО?

      Не поверите, но в ХХ веке. Причем КР - раньше, чем они встали на БД в СССР.
      А ЯО в США появилось раньше, чем у нас, если не в курсе.
  11. pashtet04
    pashtet04 Сегодня, 16:51
    0
    Как по мне Полякам вообще пофиг что размещать. Вообще некоторые русофобные руководители своих стран, готовы руки и ноги себе отдубасить по самое туловище чтобы только Русские типо пожалели. А население ? а кто его спрашивать то будет.
  12. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 16:51
    0
    А сможешь успеть???????????????????????????
  13. Влад Сваргин
    Влад Сваргин Сегодня, 17:02
    0
    Да действительно такой же "при.урковатый" клоун, как его сосед, не понимает или не хочет понять чем это кончится для самой Польши!