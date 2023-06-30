Наместник Киево-Печерской лавры: Для закрытия уголовного дела мне предлагали способствовать переходу монахов в ПЦУ

Они мне сказали, что если я перестану выступать против Епифания, а также выступлю в поддержку перехода монахов Лавры в ПЦУ, то все дела в отношении меня будут закрыты

Наместник Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (настоящее имя – Пётр Лебедь) поведал о том, как проходит судебное заседание в отношении него. По его словам, перед тем как вручить ему уведомление о подозрении в «совершении преступления», представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» предлагали ему заключить сделку со следствием.– сказал епископ УПЦ.Напомним, что ранее Шевченковский суд Киева назначил наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней. Также, согласно решению судебной инстанции, ему было запрещено записывать обращения к верующим. Причиной задержания митрополита послужило якобы установление украинскими следователями того факта, что он «оправдывал» действия России во время общения с прихожанами монастыря, о чём сообщил прокурор, ведущий уголовное дело.Отбывает арест Павел в своём доме в селе Воронки. Несмотря на обращение митрополита в суд с просьбой разрешить ему отбывать меру пресечения в монастыре или хотя бы предоставить ему возможность посещать богослужения в Лавре, данное ходатайство судьями было отклонено.Как уже ранее заявлял постоянный член Священного синода канонической церкви Украины, требование властей покинуть монастырь является незаконным, напомнив о том, что УПЦ заключила долгосрочный договор на его аренду. По словам Павла, его нельзя разорвать, тем более в условиях военного положения в стране. В этой связи, монахи не намерены покидать Лавру, по крайней мере, до тех пор, пока не будет закончено судебное разбирательство.