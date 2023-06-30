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Наместник Киево-Печерской лавры: Для закрытия уголовного дела мне предлагали способствовать переходу монахов в ПЦУ

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Наместник Киево-Печерской лавры: Для закрытия уголовного дела мне предлагали способствовать переходу монахов в ПЦУ

Наместник Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (настоящее имя – Пётр Лебедь) поведал о том, как проходит судебное заседание в отношении него. По его словам, перед тем как вручить ему уведомление о подозрении в «совершении преступления», представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» предлагали ему заключить сделку со следствием.


Они мне сказали, что если я перестану выступать против Епифания, а также выступлю в поддержку перехода монахов Лавры в ПЦУ, то все дела в отношении меня будут закрыты

– сказал епископ УПЦ.

Напомним, что ранее Шевченковский суд Киева назначил наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней. Также, согласно решению судебной инстанции, ему было запрещено записывать обращения к верующим. Причиной задержания митрополита послужило якобы установление украинскими следователями того факта, что он «оправдывал» действия России во время общения с прихожанами монастыря, о чём сообщил прокурор, ведущий уголовное дело.

Отбывает арест Павел в своём доме в селе Воронки. Несмотря на обращение митрополита в суд с просьбой разрешить ему отбывать меру пресечения в монастыре или хотя бы предоставить ему возможность посещать богослужения в Лавре, данное ходатайство судьями было отклонено.

Как уже ранее заявлял постоянный член Священного синода канонической церкви Украины, требование властей покинуть монастырь является незаконным, напомнив о том, что УПЦ заключила долгосрочный договор на его аренду. По словам Павла, его нельзя разорвать, тем более в условиях военного положения в стране. В этой связи, монахи не намерены покидать Лавру, по крайней мере, до тех пор, пока не будет закончено судебное разбирательство.
Использованы фотографии:
https://lavra.ua/
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7 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:04
    +4
    Подвиг истинный. Надеюсь, что Россия примет монахов в случае изгнания.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:25
      +1
      Для начала можно санкций накласть на всех причастных к таким делам.
      Судью, прокуроры, историки-реставраторы, минкульт ухрии.... и прочее, прочее..
      Далее нота мида, потом гуманитарные бомбардировки.
      За 2 недели пробежать этот бумажный путь к "демоератизации" и свободе вероисповндания.
      Но чтото у показательно молящихся пошло не так
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:07
    +1
    Святой Пётр спросил Иисуса Христа: "...Quo vadis Dominus? ; и услышал ответ: " Cum abis populus meo, vado Kyiv ad novum crucifixum."
    1. Наган
      Наган Сегодня, 18:56
      0
      Ваще-то они общались либо на иврите, либо на арамейском. Это уже потом папские католики перевели Писание на латынь.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:08
    +2
    Боженька их обязательно накажет!
    ..........................................................
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:21
    0
    Каждому воздастся по заслугам его...
    Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27), Псалом (гл. 61 стр. 13), Послание к Римлянам святого апостола Павла (гл. 2 стр. 6), Откровение Святого Апостола Иоанна Богослова (гл. 22 стр. 12).
  5. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 18:42
    0
    Игорь Стрелков о пророчестве старцев: «Ровно через полгода после захвата Киево-Печерской лавры начнётся воссоединение Украины, России и Белоруссии»