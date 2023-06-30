Указом президента РФ 8-му артиллерийскому полку ВС РФ присвоено почетное наименование «гвардейский»

Военнослужащие Вооруженных сил России, воинские подразделения показывают примеры героизма и мужества в ходе спецоперации на Украине. Подвиги солдат и офицеров не остаются незамеченными, многие участники СВО получили различные награды, в том числе звание Героя Российской Федерации. Аналогичным образом руководство страны отмечает и заслуги войсковых подразделений.Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Указ за подписью президента России Владимира Путина о присвоении 8-му артиллерийскому полку ВС РФ почетного наименования «гвардейский». Отныне и впредь эту воинскую часть следует именовать «8 гвардейский артиллерийский полк».Почетное наименование артиллерийскому полку присвоено, как подчеркнуто в указе президента, «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».Документ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 30 июня.К сожалению, в открытом доступе нет информации, какая именно воинская часть получила высокое звание и стала гвардейской. Возможно, речь идет о войсковом подразделении, сформированном в 2014 году в Крыму. Тогда в его задачи входило прикрытие береговой линии полуострова в северной части и в районе Армянска.Известно, что 8-й артиллерийский полк с первых дней спецоперации громил врага на Херсонском направлении. Хотя, это может быть и другая воинская часть, сдерживающая попытки контрнаступления ВСУ на Харьковском или Донецком направлениях.В любом случае, нет сомнений, что воины-артиллеристы этого полка заслужили высокое наименование «гвардейский» и будут дальше с честью выполнять свой воинский долг до полной победы над неонацистами.