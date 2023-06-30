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Указом президента РФ 8-му артиллерийскому полку ВС РФ присвоено почетное наименование «гвардейский»

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Указом президента РФ 8-му артиллерийскому полку ВС РФ присвоено почетное наименование «гвардейский»

Военнослужащие Вооруженных сил России, воинские подразделения показывают примеры героизма и мужества в ходе спецоперации на Украине. Подвиги солдат и офицеров не остаются незамеченными, многие участники СВО получили различные награды, в том числе звание Героя Российской Федерации. Аналогичным образом руководство страны отмечает и заслуги войсковых подразделений.


Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Указ за подписью президента России Владимира Путина о присвоении 8-му артиллерийскому полку ВС РФ почетного наименования «гвардейский». Отныне и впредь эту воинскую часть следует именовать «8 гвардейский артиллерийский полк».

Почетное наименование артиллерийскому полку присвоено, как подчеркнуто в указе президента, «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Документ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 30 июня.

К сожалению, в открытом доступе нет информации, какая именно воинская часть получила высокое звание и стала гвардейской. Возможно, речь идет о войсковом подразделении, сформированном в 2014 году в Крыму. Тогда в его задачи входило прикрытие береговой линии полуострова в северной части и в районе Армянска.

Известно, что 8-й артиллерийский полк с первых дней спецоперации громил врага на Херсонском направлении. Хотя, это может быть и другая воинская часть, сдерживающая попытки контрнаступления ВСУ на Харьковском или Донецком направлениях.

В любом случае, нет сомнений, что воины-артиллеристы этого полка заслужили высокое наименование «гвардейский» и будут дальше с честью выполнять свой воинский долг до полной победы над неонацистами.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:58
    +1
    Я конечно не против, мужики заслужили, чтобы их воинский труд отметили. Но так скоро и к названию министерства обороны, можно будет смело добавлять "гвардейское", а ведь первоначально им отмечали не все отличившиеся части, существуют и другие степени поощерения
    1. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 17:05
      0
      У нас все генералы прошедшие через Сирию за 7 лет получили звание Героя России. Однако про БПЛА и как с ними бороться, как использовать, они узнали только на СВО.
      Суворовцы сейчас по выпуску имеют по 5 и более медалей, у лейтенантов и того более.
      Всё зависит от руководителя. Коль руководитель массовик-затейник, значит должно быть весело и красиво.