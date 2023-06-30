На Торском участке идут бои, в бой задействованы 6 бригад ВСУ

В настоящее время российские войска ведут масштабные бои с противником на Торском участке Красно-Лиманского направления. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».Российские Вооруженные силы наносят противнику огневое поражение. В боевых действиях принимают участие артиллерия и части Воздушно-десантных войск России.- подчеркивает Telegram-канал «Архангел Спецназа».Ранее сложность ситуации для украинских формирований на Красно-Лиманском направлении признавали даже представители украинского военного ведомства. В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ВС РФ контратакуют на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.Сегодня стало известно, что на Купянском и Красно-Лиманском направлениях противник тоже попытался перейти в наступление. В итоге были нанесены поражения личному составу ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское ДНР, Червонопоповка, Невское Червоная Диброва ЛНР. Под Червоной Дибровой российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских формирований.Потери противника составили здесь более 50 боевиков, 2 боевых бронемашины, 3 автомобиля, были уничтожены 2 гаубицы Д-30 и 1 Д-20, САУ «Гвоздика». На Купянском направлении российские войска сумели отбить две атаки украинских формирований в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.