Учения Ridge Runner 23-01 (США): условный противник и пропаганда

Вооруженные силы и национальная гвардия США регулярно проводят разнообразные учения, в ходе которых отрабатывают решение задач в широком спектре условий. Так, в первой половине июня Нацгвардия провела маневры Ridge Runner 23-01, в ходе которых личный состав нескольких структур из ряда стран учился работать и выполнять задачи в условиях нерегулярных боевых действий. Предполагается, что навыки такого рода имеют особое значение в текущей военно-политической обстановке.
Масштабные учения
Учения Ridge Runner 23-01 стартовали в первых числах июня и заняли ровно две недели. Их организаторами стали Нацгвардия штата Западная Виргиния и «центр иррегулярных операций» Irregular Warfare Center. Также свою роль в подготовке и проведении получили прочие структуры Пентагона.
Для проведения учений использовали несколько баз и полигонов штата. Как сообщается, разные эпизоды Ridge Runner 23-01 происходили практически по всей территории Западной Виргинии. Штаб учений находился на базе Нацгвардии Кэмп-Доусон; там же состоялись некоторые мероприятия.
В маневрах участвовало ок. 420 военнослужащих из нескольких стран, причем основную их массу составляли американцы из разных структур. Так, Нацгвардию США представляли 19-я группа специального назначения и 193-е авиакрыло специальных операций. От армии участвовали 92-й батальон по гражданским делам и 6-й батальон психологических операций. Корпус морской пехоты выставил 4-ю роту связи и наведения, 4-ю группу по гражданским делам и роту советников.
Активное участие в Ridge Runner 23-01 приняли несколько иностранных армий. По несколько подразделений разного назначения в США прислали Великобритания, Латвия и Литва. Польшу представляли спецподразделение JWK и части территориальной обороны.
Около десятка государств Европы и Ближнего Востока, включая непосредственных участников маневров, а также Австралия прислали на Ridge Runner 23-01 своих наблюдателей. Без непосредственного участия в учениях, они должны были собирать информацию и следить за наработкой чужого опыта.
Условные государства
В соответствии с планом учений Ridge Runner 23-01, на территории Восточной Виргинии были созданы два условных государства. В их состав включили несколько существующих населенных пунктов; местные власти и население оказали необходимую помощь. На время учений моделировалась социальная обстановка, новостной фон и т.д.
Согласно сценарию маневров, государства подверглись нападению условного противника в лице иррегулярных формирований. При этом, несмотря на специфический статус, противник располагает разнообразным вооружением и техникой. Так, Нацгвардия показала макет условной пусковой установки, отдаленно похожий на средства российских ЗРК. Для большего антуража на него нанесли символику в виде гвардейской ленты и пятиконечной звезды.
Участникам Ridge Runner 23-01 предстояло попасть на территорию «государств», изучить обстановку и начать борьбу с условным противником. Ведущую роль в этих процессах должны были сыграть подразделения, специализирующиеся на гражданских делах и психологических операциях. Спецназ, наводчики и т.д. должны были помогать им и использовать полученные с их помощью преимущества.
Специализированные подразделения изучали текущие настроения и социальную обстановку в двух условных государствах. При отсутствии необходимых настроений, им предстояло заняться агитацией и пропагандой с использованием доступных средств. Так, условное население, поддерживающее инсургентов, требовалось переубедить и переманить на свою сторону.
Параллельно свои задачи должны были решать подразделения спецназа, авиации и т.д. На них возлагалась непосредственная вооруженная борьба с условным противником. Ход и оценка таких боев прямо зависели от настроений в условном обществе, подготовленных соответствующими структурами.
Согласно официальному сообщению Нацгвардии США, учения Ridge Runner 23-01 завершились успехом. Привлеченные к ним структуры и подразделения справились с возложенными задачами и продемонстрировали свои умения. При этом более точная информация о ходе и результатах учений не раскрывается. По всей видимости, эти данные имеют особое значение и потому пока остаются закрытыми.
Цели и задачи
Учения серии Ridge Runner проводятся регулярно, начиная с девяностых годов. Несмотря на все различия учений разных лет, общие цели и задачи остаются неизменными. В ходе таких мероприятий армия, Нацгвардия и другие структуры, в т.ч. зарубежные, учатся работать в условиях «нерегулярных боевых действий» и бороться с соответствующим противником.
На учениях разных лет акцент делался на разных вопросах. Так, условный противник захватывал территории и населенные пункты, готовил разнообразные атаки, вплоть до радиологических и ядерных, и т.д. За счет этого участники маневров получали возможность отработки разных вопросов и навыков.
В этом году учения Ridge Runner 23-01 обратили внимание не только на боевые действия, но и на другие аспекты противостояния. Основными участниками мероприятий стали военные психологи, социологи и пропагандисты. Они должны были проводить исследования и вести агитацию для создания нужных настроений и общественного мнения. Таким способом велась подготовка к будущим учебным боям.
В целом проведение учений такого рода не должно удивлять. Опыт американских операций в Афганистане, Ираке и других странах показывает, что необходимо не только побеждать противника военными средствами, но и бороться за умы населения. Без лояльности мирных жителей военные успехи не удастся закрепить и получить все желаемые результаты. Кроме того, население может поддерживать вооруженные формирования, что приводит к дополнительным рискам.
В Пентагоне и других структурах давно поняли важность влияния на общество и принимают меры. Разрабатываются различные средства и методы воздействия на нейтральное или вражеское население. Их проверяют в рамках учений по типу недавнего Ridge Runner 23-01. В дальнейшем наиболее эффективные разработки включаются в руководящие документы и уставы для последующего применения в реальных операциях.
Примечательно, что к учениям Ridge Runner 23-01 привлекли не только американские структуры. Непосредственными участниками стали несколько зарубежных подразделений разного назначения. Кроме того, около десятка стран прислали своих наблюдателей. Все это указывает на то, что США не только разрабатывают новые методики и концепции, но и готовы делиться ими с союзниками, а также помогают последним в освоении.
В разных направлениях
Хорошо известно, что США, развивая свой военный потенциал, давно уже не ограничиваются одним только вооружением. Большое внимание уделяется невоенным средствам и методам влияния, которые позволяют воздействовать на общество и создавать в нем необходимые настроения. Кроме того, отрабатываются вопросы взаимодействия армейских и гвардейских подразделений с населением третьих стран.
Тема и сценарий недавних учений Ridge Runner 23-01 позволяют предполагать, что соответствующие организации Пентагона недавно разработали новый пакет методов и средств работы с общественностью. Теперь эти наработки прошли проверку на практике. Как они себя показали, не сообщается. Однако можно ожидать, что результаты подобных закрытых проектов и специализированных учений вскоре попытаются применять в реальных операциях.