Макрон из-за беспорядков требует остановить работу общественного транспорта с 21 часа, волнения докатились до Французской Гвианы

Злую шутку сыграла с президентом Франции Макроном судьба после его заявления о том, что «мятеж ЧВК «Вагнер» ослабил власти России». Буквально через несколько дней после этого самый настоящий мятеж разгорелся в самой Франции, как уже сообщало «Военное обозрение», из-за того, что французский полицейский застрелил водителя автомобиля.Макрон был вынужден прервать своё участие в саммите ЕС и в «пожарном» (пожалуй, в прямом смысле слова) порядке вернуться в Париж. Тем временем Париж и другие города Франции уже полыхали и были наводнены десятками тысяч протестующих.Число пострадавших полицейских идёт на десятки, число раненых полицейскими протестующих – на сотни, как и число задержанных.Теперь президент Франции вынужден принимать экстраординарные меры, чтобы попытаться снизить градус накала, равно как и материальный ущерб, наносимый экономике массовыми протестами и погромами.Стало известно, что Макрон на основании запроса МВД потребовал от властей муниципалитетов полностью остановить движение всего общественного транспорта с 21:00 до 6:00 (по другим данным, до 7:00). Чиновники в правительстве призывают пойти на более жёсткие меры и ввести в ряде городов комендантский час.Беспорядки тем временем докатились и до крупнейшей французской колонии – Гвианы. Официально – это «заморский департамент Франции». Французская Гвиана находится в Южной Америке. Известна тем, что там расположен французский космодром Куру. Сообщается, что несколько бунтовщиков открыли огонь по сотрудникам полиции. Разразилась перестрелка, в ходе которой несколько человек получили ранения, один был убит. Это и вызвало волнения. Официальный Париж заявил, что «попытается разобраться в ситуации».В связи с этими событиями возникает вопрос к Эммануэлю Макрону: а всё это не ослабило ли позиции французской власти и лично французского президента?