Военное обозрение
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Макрон из-за беспорядков требует остановить работу общественного транспорта с 21 часа, волнения докатились до Французской Гвианы

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Макрон из-за беспорядков требует остановить работу общественного транспорта с 21 часа, волнения докатились до Французской Гвианы

Злую шутку сыграла с президентом Франции Макроном судьба после его заявления о том, что «мятеж ЧВК «Вагнер» ослабил власти России». Буквально через несколько дней после этого самый настоящий мятеж разгорелся в самой Франции, как уже сообщало «Военное обозрение», из-за того, что французский полицейский застрелил водителя автомобиля.


Макрон был вынужден прервать своё участие в саммите ЕС и в «пожарном» (пожалуй, в прямом смысле слова) порядке вернуться в Париж. Тем временем Париж и другие города Франции уже полыхали и были наводнены десятками тысяч протестующих.

Число пострадавших полицейских идёт на десятки, число раненых полицейскими протестующих – на сотни, как и число задержанных.

Теперь президент Франции вынужден принимать экстраординарные меры, чтобы попытаться снизить градус накала, равно как и материальный ущерб, наносимый экономике массовыми протестами и погромами.

Стало известно, что Макрон на основании запроса МВД потребовал от властей муниципалитетов полностью остановить движение всего общественного транспорта с 21:00 до 6:00 (по другим данным, до 7:00). Чиновники в правительстве призывают пойти на более жёсткие меры и ввести в ряде городов комендантский час.

Беспорядки тем временем докатились и до крупнейшей французской колонии – Гвианы. Официально – это «заморский департамент Франции». Французская Гвиана находится в Южной Америке. Известна тем, что там расположен французский космодром Куру. Сообщается, что несколько бунтовщиков открыли огонь по сотрудникам полиции. Разразилась перестрелка, в ходе которой несколько человек получили ранения, один был убит. Это и вызвало волнения. Официальный Париж заявил, что «попытается разобраться в ситуации».

В связи с этими событиями возникает вопрос к Эммануэлю Макрону: а всё это не ослабило ли позиции французской власти и лично французского президента?
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19 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:37
    +9
    Почему Макарон Бацьке не звонит? Это его последний шанс.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:40
      +6
      Цитата: Румaтa
      Почему Макарон Бацьке не звонит? Это его последний шанс.

      Звонил. Трубку не берут. Заявки на гастроли на ближайшее время не принимаются!
    2. Добрый
      Добрый Сегодня, 17:52
      +4
      Цитата: Румaтa
      Почему Макарон Бацьке не звонит? Это его последний шанс.
      Пригожину пусть звонит, он то точно поможет, но оплата в рублях! bully
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 18:16
        0
        Цитата: Добрый
        Пригожину пусть звонит, он то точно поможет, но оплата в рублях!
        Можно и абсолютно бесплатно помочь, отправить например трофейные джавеллины. Разумеется не Макрону, а желтым жилетам lol мальчики, это же ваши дубинки laughing
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:06
      +2
      Ещё не время. what Когда совсем писец улыбнётся - Батька ему сам позвонит.. bully
    4. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:31
      0
      Он позвонит шредеру.
      И попросит прощения за "победу"45г.
    5. fiv
      fiv Сегодня, 18:32
      0
      Есть еще способ - развестись с белой старухой и жениться на черной старушке. И обрюхатить ее
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 17:37
    +5
    Внимание! Принимаю пожертвования для народа Франции! Карта № 2206 0000 0000 0000.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:38
    +4
    Мой попугай сильно волнуется: "Как там на Таити?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:41
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Мой попугай сильно волнуется: "Как там на Таити?

      А моего и здесь не плохо кормят!
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:39
    +1
    Гвиана бог знает где. Какое отношение события в парижском пригороде могут повлиять на находящуюся в тысячах километрах провинцию? У них там своих проблем полно.
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 17:50
      0
      У них там своих проблем полно.


      так может проблемы схожие?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:00
      +1
      Дилетант hi, а разжиться на халяву нужными товарами(под благовидным предлогом борьбы с "белым угнетателем) нужно и в Париже и на окраинах страны Франции.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:41
    +4
    Да пусть не париться, счас народ хабара в пещерки под шумок натянет и успокоятся. Вон в США тоже чуть ли не развал предсказывали а разграбили крупные магазины и бутики и всё и движуха сошла на нет.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:42
    +1
    Как я уже говорил, самую большую угрозу для Европы представляет мятеж Пригожина wink Это надо всей НАТОй рассмотреть и всеми газетами обсосать. А что во Франции негры лягушатников мочат и наоборот... Так они уже четвертый век там так развлекаются wassat
    Женеманжи, недотопленые в Березине. Мы их обогатили словом Бистро, а они нас - словом шваль)))
  7. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 17:59
    +1
    Надеюсь всплывёт оружие из Украины
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:05
    +2
    Шойгу! Герасимов! Дайте снаряды протестующим во Франции!!!
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:12
    +1
    Протестующие не имеющие рабочего стажа решили заработать на пенсию,кого поймают. laughing
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:34
    0
    Думаю причин там много а не только убийство и рабство у фша и повышение цен и поддержка фашизма и лгбт всякие и приезжие они навалились и прорвало.