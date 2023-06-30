В ЕС изобрели «законный» способ использования замороженных российских активов для помощи Украине

Вот и свершилось. После многомесячных прений, споров и сомнений высшие чиновничьи умы Евросоюза, кажется, нашли «законный» способ использования арестованных сразу после начала спецоперации на счетах европейских банков и в депозитариях российских активов. Речь идет о 200 миллиардах евро (217 миллиардов долларов) зарубежных активов Центробанка РФ, заблокированных по решению Еврокомиссии.Правда, как бы на том не настаивала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, взять вот так просто и изъять эти средства по-прежнему невозможно. Правовых механизмов для этого не существует, выработать их весьма сложно, а последствия таких действий вовсе непредсказуемы, о чем еврочиновников предупредил даже Европейский центральный банк.Поэтому в ЕС решили пойти обходным путем. Агентство Bloomberg сообщает, что лидеры стран Евросоюза предварительно согласовали идею введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных активов ЦБ РФ. Конечно, как того не раз требовали в Киеве и одобрительно относились в ЕК, изъятые таким вот «законным» способом средства пойдут на поддержку Украины.Зато еврочиновники уже посчитали, сколько денег сумеют выручить от этой хитрой схемы. По оценкам ЕК, в случае окончательного утверждения данной законодательной инициативы, ЕС будет зарабатывать на замороженных активах по три миллиарда евро в год. Правда, остались еще некоторые юридические проволочки, которые евробюрократы намерены утрясти в ближайшее время. Чтобы уж совсем подстраховаться, в случае принятия плана налогообложения сверхприбыли Евросоюз будет стремиться заручиться поддержкой в этом вопросе стран «Большой семерки» (G7).По данным Bloomberg, более половины активов ЦБ РФ находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная сумма» оставшейся части находится в ценных бумагах, которые превратятся в наличные по мере погашения в ближайшие два-три года.В то же время, киевскому руководству пока что рано радоваться новому источнику финансирования. Схема изъятия сверхдоходов хоть и минимально проблематичная с юридической точки зрения из всех иных вариантов использования российских активов, но и она может быть обжалована в суде, пишет Bloomberg. Да и не все страны ЕС пока что полностью согласился с этим планом. Исполнительному органу ЕС еще предстоит заручиться твердым согласием на осуществление данной финансовой махинации Германии и Бельгии, где хранится большая часть активов ЦБ РФ.