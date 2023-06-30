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В ЕС изобрели «законный» способ использования замороженных российских активов для помощи Украине

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В ЕС изобрели «законный» способ использования замороженных российских активов для помощи Украине

Вот и свершилось. После многомесячных прений, споров и сомнений высшие чиновничьи умы Евросоюза, кажется, нашли «законный» способ использования арестованных сразу после начала спецоперации на счетах европейских банков и в депозитариях российских активов. Речь идет о 200 миллиардах евро (217 миллиардов долларов) зарубежных активов Центробанка РФ, заблокированных по решению Еврокомиссии.


Правда, как бы на том не настаивала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, взять вот так просто и изъять эти средства по-прежнему невозможно. Правовых механизмов для этого не существует, выработать их весьма сложно, а последствия таких действий вовсе непредсказуемы, о чем еврочиновников предупредил даже Европейский центральный банк.

Поэтому в ЕС решили пойти обходным путем. Агентство Bloomberg сообщает, что лидеры стран Евросоюза предварительно согласовали идею введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных активов ЦБ РФ. Конечно, как того не раз требовали в Киеве и одобрительно относились в ЕК, изъятые таким вот «законным» способом средства пойдут на поддержку Украины.

Зато еврочиновники уже посчитали, сколько денег сумеют выручить от этой хитрой схемы. По оценкам ЕК, в случае окончательного утверждения данной законодательной инициативы, ЕС будет зарабатывать на замороженных активах по три миллиарда евро в год. Правда, остались еще некоторые юридические проволочки, которые евробюрократы намерены утрясти в ближайшее время. Чтобы уж совсем подстраховаться, в случае принятия плана налогообложения сверхприбыли Евросоюз будет стремиться заручиться поддержкой в этом вопросе стран «Большой семерки» (G7).

По данным Bloomberg, более половины активов ЦБ РФ находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная сумма» оставшейся части находится в ценных бумагах, которые превратятся в наличные по мере погашения в ближайшие два-три года.

В то же время, киевскому руководству пока что рано радоваться новому источнику финансирования. Схема изъятия сверхдоходов хоть и минимально проблематичная с юридической точки зрения из всех иных вариантов использования российских активов, но и она может быть обжалована в суде, пишет Bloomberg. Да и не все страны ЕС пока что полностью согласился с этим планом. Исполнительному органу ЕС еще предстоит заручиться твердым согласием на осуществление данной финансовой махинации Германии и Бельгии, где хранится большая часть активов ЦБ РФ.
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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:38
    +6
    "Русские всегда приходят за своими деньгами" и за % придут. Набежит немало.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:47
      -4
      "Русские всегда приходят за своими деньгами" и за % придут.

      извините пожалуйста, я не очень начитанный человек - кто эту глупую фразу сказал???
      п.с. можно подумать и вспомнить (если получится) - когда в нашей истории были подтверждения этой цитате!
      и еще п.с.: Россия - это вообще не про деньги! Тем кто ставит деньги в центре жизни - тем надо собирать вещи и эмигрировать на "благословенный запад".
      1. Wer bist do
        Wer bist do Сегодня, 17:55
        +5
        извините пожалуйста, я не очень начитанный человек - кто эту глупую фразу сказал???
        А вы не знает?! Бисмарк, конечно)
        1. stels_07
          stels_07 Сегодня, 18:14
          0
          Бисмарк возможно говорил, что:Русские обязательно возвращаются за своим.
          1. ВПК-65
            ВПК-65 Сегодня, 18:20
            +1
            Цитата: stels_07
            Бисмарк возможно говорил
            Оригинал:
            „Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“
            — Отто фон Бисмарк
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:03
        +1
        Россия это не про деньги, но эти средства надо вернуть и с процентами
      3. Комментарий был удален.
      4. Добрый
        Добрый Сегодня, 18:24
        0
        Цитата: Владимир80
        "Русские всегда приходят за своими деньгами" и за % придут.

        извините пожалуйста, я не очень начитанный человек - кто эту глупую фразу сказал???
        п.с. можно подумать и вспомнить (если получится) - когда в нашей истории были подтверждения этой цитате!
        и еще п.с.: Россия - это вообще не про деньги! Тем кто ставит деньги в центре жизни - тем надо собирать вещи и эмигрировать на "благословенный запад".

        Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.
        ОТТО ФОН БИСМАРК
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:02
      +1
      Проценты по депозитам ЕС это смешные цифры.
      И доход будет смешной, и проблем будет - море.
      Любое изъятие выйдет боком. И будет суд. 100%.
      А Китай и арабы внимательно на все это смотрят.
      Лучшего способа вывести деньги из ЕС в Китай,
      да под гарантии ЦК КПК, сложно даже придумать.
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 18:17
        +1
        Из 200млрд 3млрд проценты за год . Это под 1.5%.
        вложения в юанях ушли в минус за прошлый год
  2. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:55
    +2
    Это бабло давно уже не россиянское, а олигархическая заначка. Таких заначек по всему свету тьма! И все эти существа которые перевели эти деньги на Запад, сейчас живут, здравствуют и богатеют в отличие от большинства. Всё как обычно.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Старый Хрен
      Это бабло давно уже не россиянское, а олигархическая заначка. Таких заначек по всему свету тьма!
      В той же ЦАР например заначки и не только наших, а даже золотишко Мадуры. Местные пауасы как брюлики пронюхали, хотели их себе отжать, но вагнер им по ушам надавал...
      https://lenta.ru/articles/2021/07/03/central_african_rus/
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:56
    +1
    Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема.
    (Остап Ибрагим Берта-Мария Бендер-бей)

    Урсула явно незаконнорожденная внучка турецкоподданного. wassat
  4. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:20
    0
    введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных активов
    Вот всяко консультировали жадные евреи. Еврейский процент на сумму... Все в традициях ссыкливого стяжательства. России в ответ нужно просто наложить штраф, на незаконное обогащение на ссудном проценте. Сумму штрафа взять с потолка. Хоть 100500 мульенов. laughing
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:54
    0
    Чем бы ни прикрывались - будущего у такой финансовой системы нет.
    Ей не будут верить ни чужие, ни даже свои владельцы денег.
    И все будут искать и находить куда уйти.
    Обойдется это Европе не в 1,5 %, и не в 200 млрд , а гораздо хуже.