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Королевские ВВС Великобритании пополнились ещё двумя американскими истребителями F-35B

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Королевские ВВС Великобритании пополнились ещё двумя американскими истребителями F-35B

Великобритания получила очередную партию американских истребителей пятого поколения F-35B, два самолета приземлились на авиабазе ВВС Соединенного королевства в Норфолке 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба британского Минобороны.


Оба истребителя были получены пилотами британских ВВС на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, после чего совершили перелет в Великобританию. В полете их сопровождал воздушный топливозаправщик A330 MRTT британских ВВС.

С прибытием двух новых истребителей общее количество F-35B, полученных Британией, достигло 32 единиц, из которых 3 по-прежнему находятся в США для подготовки пилотов, 28 в Великобритании и один утерян по причине падения в Средиземное море в ноябре 2021 года с борта авианосца HMS Queen Elizabeth.

Всего по первому контракту Британия должна получить 48 американских истребителей пятого поколения в версии F-35B, т.е. с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Поставки должны быть завершены в 2025 году, тогда же и будет принято решение о закупке второй партии. Возможно, что британцы начнут закупать истребители F-35A вместо F-35B. Изначально Лондон планировал закупить в период до 2030 года 138 истребителей F-35B, которые должны были быть распределены между ВВС и ВМС Великобритании.

Меньшая часть истребителей предназначена для британских авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, но учитывая состояние кораблей и их постоянный ремонт, большее время они будут проводить на наземных аэродромах.

Истребитель F-35B Lightning II имеет возможность вертикального взлёта и посадки и предназначен, в первую очередь, для использования на авианосцах, вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.
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4 комментария
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  1. lestad
    lestad Сегодня, 17:51
    0
    МЕЛКОбритания таки да текст вашего и т.д.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:04
    +3
    Боже, хорони эту... Как ее? Английскую премьер-лигу, больше на этом задрипаном острове и нет ни хрена
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: Bingo
      Боже, хорони эту... Как ее? Английскую премьер-лигу, больше на этом задрипаном острове и нет ни хрена

      Bingo, а где Вы на территории РФ изволите проживать?
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 18:22
    0
    32 самолёта поставили (включая тех, что в США), 1 потеряли. Вывод - на вооружении Великобритании 31 F-35B.