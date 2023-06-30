Королевские ВВС Великобритании пополнились ещё двумя американскими истребителями F-35B

Великобритания получила очередную партию американских истребителей пятого поколения F-35B, два самолета приземлились на авиабазе ВВС Соединенного королевства в Норфолке 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба британского Минобороны.Оба истребителя были получены пилотами британских ВВС на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, после чего совершили перелет в Великобританию. В полете их сопровождал воздушный топливозаправщик A330 MRTT британских ВВС.С прибытием двух новых истребителей общее количество F-35B, полученных Британией, достигло 32 единиц, из которых 3 по-прежнему находятся в США для подготовки пилотов, 28 в Великобритании и один утерян по причине падения в Средиземное море в ноябре 2021 года с борта авианосца HMS Queen Elizabeth.Всего по первому контракту Британия должна получить 48 американских истребителей пятого поколения в версии F-35B, т.е. с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Поставки должны быть завершены в 2025 году, тогда же и будет принято решение о закупке второй партии. Возможно, что британцы начнут закупать истребители F-35A вместо F-35B. Изначально Лондон планировал закупить в период до 2030 года 138 истребителей F-35B, которые должны были быть распределены между ВВС и ВМС Великобритании.Меньшая часть истребителей предназначена для британских авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, но учитывая состояние кораблей и их постоянный ремонт, большее время они будут проводить на наземных аэродромах.Истребитель F-35B Lightning II имеет возможность вертикального взлёта и посадки и предназначен, в первую очередь, для использования на авианосцах, вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.