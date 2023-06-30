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Правительство поднимает денежное довольствие российских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2023 года

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Правительство поднимает денежное довольствие российских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2023 года

Российские власти приняли решение об увеличении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на портале правовых актов.


Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении денежного довольствия российских военнослужащих сразу на 10,5%. Увеличенные оклады вводятся с 1 октября 2023 года, их будут получать как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие срочной службы.

Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

- говорится в документе.


Одновременно с военнослужащими Минобороны, денежное довольствие поднимают на те же 10,5% и другим силовым ведомствам: Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС), Федеральной таможенной службе (ФТС), а также оклады руководства Государственной службы фельдъегерской связи.

Также будет проведен перерасчет пенсий пенсионерам силовых ведомств, включая бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей. В правительстве отдельно напомнили об этом руководству МВД.
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6 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:26
    +1
    Ух ты, электронная подпись в документе такого уровня. Может, я пропустил, но раньше такого не видел и не слышал. Что ж, хорошо.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:28
    +1
    Есть кого поощрить. А воевать - нехватка.
    Как в первые полгода службы. Перловки не хватает
  3. MstislavHrabr
    MstislavHrabr Сегодня, 18:30
    +2
    Введите расстрел за присвоение денежных средств военнослужащих!
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:37
    +2
    Силовикам на 10,5%, пенсионерам на 4%!. Ну да, пенсионеры не силовики, им жрать не обязательно! Имею ввиду простых пенсионеров-тружеников.
    Ничего не имею против военнослужащих, им обязательно! Но остальным???
  5. German Brit
    German Brit Сегодня, 18:52
    0
    Прикормить решил.Думает в случае чего кинутся прикрывать его! Это удел кадырова.
  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:52
    0
    Я так понимаю, это премия цепным псам, за успешную защиту власти от недовольства простого народа.