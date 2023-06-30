Правительство поднимает денежное довольствие российских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2023 года

Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

Российские власти приняли решение об увеличении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на портале правовых актов.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении денежного довольствия российских военнослужащих сразу на 10,5%. Увеличенные оклады вводятся с 1 октября 2023 года, их будут получать как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие срочной службы.- говорится в документе.Одновременно с военнослужащими Минобороны, денежное довольствие поднимают на те же 10,5% и другим силовым ведомствам: Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС), Федеральной таможенной службе (ФТС), а также оклады руководства Государственной службы фельдъегерской связи.Также будет проведен перерасчет пенсий пенсионерам силовых ведомств, включая бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей. В правительстве отдельно напомнили об этом руководству МВД.