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Немецкая пресса: Власти ФРГ проверят свою разведку из-за поздней реакции на мятеж в России

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Немецкая пресса: Власти ФРГ проверят свою разведку из-за поздней реакции на мятеж в России

Немецкие власти инициировали проведение проверки службы внешней разведки страны из-за ее поздней реакции на попытку вооруженного мятежа в России, организованную куратором ЧВК "Вагнер Евгением Пригожиным.


Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники, руководством Федеральной разведывательной службы Германии было отдано распоряжение о проверке уровня достоверности и оперативности информации, получаемой от разведок дружественных ФРГ стран.

Также отмечается, что служба внешней разведки Германии представила руководству страны свой доклад, касающийся попытки совершения вооруженного мятежа в России лишь спустя сутки после начала этих событий. Немецкое издание предполагает, что власти страны вероятнее всего снимут с занимаемой должности руководителя службы разведки Бруно Каля.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в отличие от своих польских союзников, подчеркнул, что не видит угроз для безопасности стран НАТО ввиду размещения на территории Белоруссии сотрудников ЧВК "Вагнер".

По словам Шольца, немецкая армия в состоянии обеспечить защиту территории страны, к тому же все остальные страны-члены НАТО связаны обязательством защищать Германию в случае иностранного вторжения.

Однако, несмотря на членство в НАТО, польские власти отдали распоряжение вооруженным силам усилить границу с Белоруссией в связи с перемещением туда ЧВК "Вагнер".
Использованы фотографии:
Wikipedia/Олаф Косинский
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5 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 20:25
    0
    А не поздновато ли они [власти ФРГ] спохватились? Уже почти неделя прошла. Где они были в это время?
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:27
    +1
    служба внешней разведки Германии представила руководству страны свой доклад, касающийся попытки совершения вооруженного мятежа в России лишь спустя сутки после начала этих событий

    Вот ща обидно было(
    Мы тут сутки гадали, кто, куда, и против кого идёт, и в какой стране мы все завтра проснёмся, такой накал страстей, а они даже поленились сводку составить...
    Гнать! Всех гнать
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:28
    0
    Немцы глупы.
    Думают шатать Россию весело и полезно?
    И не в курсе, что у нас иногда власть меняется за время менее суток? И ядерный арсенал таки крупнейший в мире.
    И что могут вдруг узнать о переменах не от сми или от разведки, а со скоростью проникающего излучения, и чуть попозже - ударной волны?
    И будет всемравно, кто там начальник разведки, а кто - Кацлер. И что вблизи Бюхеля и Рамштайна жить очень непрактично.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 20:29
    0
    Ну и как вы будете защищаться .Армия без разведки слепа и глуха
    Вот к чему приводит потеря суверенитета -к слепоте,глухоте и отупению. Что "друзья",надо полагать американцы с англичанами,дают то и хаваете.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:38
    +1
    Какие могут быть претензии? Канариса-то, кажись, ещё в 44-м расстреляли!