Немецкая пресса: Власти ФРГ проверят свою разведку из-за поздней реакции на мятеж в России

Немецкие власти инициировали проведение проверки службы внешней разведки страны из-за ее поздней реакции на попытку вооруженного мятежа в России, организованную куратором ЧВК "Вагнер Евгением Пригожиным.Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники, руководством Федеральной разведывательной службы Германии было отдано распоряжение о проверке уровня достоверности и оперативности информации, получаемой от разведок дружественных ФРГ стран.Также отмечается, что служба внешней разведки Германии представила руководству страны свой доклад, касающийся попытки совершения вооруженного мятежа в России лишь спустя сутки после начала этих событий. Немецкое издание предполагает, что власти страны вероятнее всего снимут с занимаемой должности руководителя службы разведки Бруно Каля.Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в отличие от своих польских союзников, подчеркнул, что не видит угроз для безопасности стран НАТО ввиду размещения на территории Белоруссии сотрудников ЧВК "Вагнер".По словам Шольца, немецкая армия в состоянии обеспечить защиту территории страны, к тому же все остальные страны-члены НАТО связаны обязательством защищать Германию в случае иностранного вторжения.Однако, несмотря на членство в НАТО, польские власти отдали распоряжение вооруженным силам усилить границу с Белоруссией в связи с перемещением туда ЧВК "Вагнер".