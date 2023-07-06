«Пряное Средневековье»



Вот они – песьеглавцы, владыки мест, где добывался чёрный перец. Иллюстрация из рукописи «Livre des merveilles de Marco Polo» (Книга чудес Марко Поло), 1410 г. Библиотека «Галлика»

«Она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла.»

Книга Притчей Соломоновых, 9:2

«Я чёрный снаружи, одетый в мятый покров, но содержимое моё воспламеняет. Я приправляю лакомства, пиры королей и роскошь стола. И соусы, и размягчённое мясо на кухне. Но ты не найдёшь во мне ничего ценного, если только моё содержимое не взбудоражило твои кишки.»



Брат Мартин, мелкий торговец-бакалейщик. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» он стоит за своим столом и держит в руке ёмкость, которая, вероятно, используется для измерения сыпучего товара, белый цвет которого указывает на соль. На столе разложена корзина с ручками и разные сосуды с зёрнами или орехами. Но пряностями он явно не торгует. Они ему просто не по карману. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 19 verso (Mendel I))



Брат Бертольд, торговец специями. Показан на иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» стоящим за своим прилавком, разложенным на большой бочке. В правой руке держит аптекарские весы, которыми он взвешивает специи, лежащие в мешочках на столе. 1453 год. (Amb. 317.2° Folio 75 recto (Mendel I))



Йорг Вейнрейнер, тоже брат и тоже продавец бакалеи. Магазинчик у него кирпичный, крыша тесовая. Для измерения продукта используются ручные весы. Видны разные мешки, два каравая, тюки ткани и мерный локоть, которые разложены на прилавке. И здесь же слева две сахарные головы. Другие мешки с товаром и кипы тканей разложены на полках сзади. 1533 год. (Amb. 317.2° Folio 150 recto (Mendel I))



Дитрих Вайс. Прошло двести лет, и внешний вид бакалейщика изменился самым разительным образом. Так, Вайс изображён в куртке со множеством пуговиц, накидке и белом воротничке, стоящим за прилавком с записной книжкой в руке. На прилавке лежат тюки красной и коричневой ткани, шляпа и моток шнура. Товары для продажи выставлены за прилавком: мешки с орехами, верёвки и различные товары, упакованные в красочные коробки. Вот поневоле хочется к такому подойти и хоть что-нибудь у него купить. 1620 год. (Amb. 279.2° Folio 91 verso (Landauer I))

Сегодня мы расскажем об одном интересном пристрастии людей Средневековья, а именно пристрастии к едким и острым пряностям, о котором вроде бы всем давно и хорошо известно, и о котором написано едва ли не в каждой книге, повествующей о культуре того времени. Ну как же не упомянуть о том, что богатого человека называли «мешком с перцем», и что пряности тогда ценились на вес золота. А ещё почему бы и не написать, что причина этого была в том, что… люди ели всё тухлое, и прежде всего несвежее мясо, и потому старались с помощью пряностей отбить неприятный запах. Но… так ли это было на самом деле?В одном из предыдущих материалов данного цикла мы уже писали о том, что люди средневековой эпохи были совсем не дураки и прекрасно умели сохранять пищу свежей. Но из одного научно-популярного издания в другое до сих пор кочует миф, будто бы наши предки вынуждены были употреблять мясо протухшим, и пряности в пище помогали отбивать запах тухлятины. Как европейцы поголовно не вымерли при такой схеме питания от пищевых отравлений, не ясно. Другой вариант мифа, что мясо солили, и питались солониной все, от нищего до короля, вот поэтому-то надоевший вкус её и забивали немереным количеством перца.Святой Альдхельм, епископ Шерборна, Англия, ещё в VII веке написал о чёрном перце так:Между тем в том же материале мы сообщали, что мясо на ледниках умели хранить с античных времён. Что в Средние века существовали ледники – подвалы, набитые льдом, да и суровые зимы 1315-1317 гг., да и позднее случавшиеся неоднократно, вполне позволяли морозить мясо «за окном», как это и сегодня делают у нас экономные хозяйки. Ну и добывать парное мясо чуть ли не ежедневно в то время было нетрудно: тут тебе кабаны бродят, здесь олени, тут кролики распрыгались, охотясь за капустой – одним словом, пошёл, убил, наловил, освежевал и ешь. А так как та же знать усаживалась пировать весьма многолюдными сборищами, то и вопрос не стоял о том, останется ли что-нибудь от того же зажаренного целиком кабана или нет. Так что наши средневековые предки прекрасно обходились без холодильника, а также без телевизора, компьютера... и жили себе не тужили!Правда, романист Стефан Цвейг утверждал, что поскольку пища европейского средневекового человека была в то время очень пресной и однообразной на вкус, единственным способом улучшить её вкус были индийские и малайские пряности. Но опять же, а так ли это на самом деле?Ведь Европа отнюдь не обделена прекрасными ароматическими травами, да и овощами тоже: лук и чеснок росли на любом огороде, на Юге Франции для подкисления пищи использовали лимоны (которые на севере заменял горький апельсин — померанец), а ещё в замковых огородах произрастал шафран — словом, европейцам было чем приправлять свою еду.Но тогда откуда же у них возникло столь сильное пристрастие к индийским и африканским горячительным пряностям, почему они стали неотъемлемой частью европейской средневековой кухни?И ведь и вправду, если бы мы попробовали блюда средневековой Франции, то они, скорее всего, напомнили бы нам о мексиканской кухне, но не о европейской. То есть, вне всякого сомнения, что тогда люди питали страсть к острому, едкому, кислому и всему, что пахло резко и пряно. Мясо в буквальном смысле этого слова топили в перечном соусе, имбирь добавлялся и в пиво, и в вино, курятину обязательно нужно было посыпать шафраном и не жалеть его, чтобы она приобрела яркий оранжево-жёлтый цвет. Так что когда современные повара пытались готовить по рецептам того времени, им прежде всего приходилось уменьшать в блюдах количество пряностей, иначе эти средневековые кушанья показались бы нам просто несъедобными.Дело в том, что пряности попадали в Европу с Молуккских островов, через Индию, Аравию и далее через Венецию и Геную. По этому пути доставлялся имбирь, гвоздика, чёрный перец и корица. Получается, что каждому зёрнышку перца и каждой почке гвоздичного дерева требовалось пересечь Индийский океан, Красное море, затем вместе с караваном верблюдов пересечь аравийскую пустыню, затем Средиземное море, а потом ещё неделями путешествовать на мулах по европейской земле. И тут тоже приходилось торговцам несладко: разбойники в лесах, «дорожное право», «мостовое право», «что с воза упало, то пропало» – одним словом, это был настоящий подвиг возить пряности в Европу, и, как и всякий подвиг», он оценивался соответственно. Требовалось не меньше трёх лет для того, чтобы урожай перца, корицы и имбиря, выращенный на Востоке, достиг Европы. Нетрудно подсчитать, что на этом пути каждый мешок с пряностями облагался различными налогами не меньше десяти-двенадцати раз. В итоге цена всех этих пряностей в Европе поднималась до заоблачных высот, а с годами только росла. Взвешивали перец и гвоздику на ювелирных весах и в закрытом помещении, чтобы, Боже упаси, ни частички не унесло сквозняком. То есть тот, кто хотя бы изредка употреблял в пищу пряности, поднимался и в собственных глазах, и в глазах окружающих так высоко, как это можно только себе представить.Ну и потом, в самом деле, и перец, и гвоздика, и имбирь обладают ярко выраженным лекарственным действием. Почки гвоздики очень сильный антисептик, а как раз антисептиков Средневековью и не хватало. Достаточно было пожевать пару почек, чтобы вылечить воспалённое горло. Имбирь, как известно, очищает кровь и ликвидирует гнилостные процессы в кишечнике. Мускатный орех уничтожает неприятный запах изо рта, а это печальное явление, как следствие больных зубов у подавляющего большинства населения, в то время было очень распространённым. Словом, все эти пряности играли ещё и роль современных БАДов, без которых люди той эпохи, причём в первую очередь знать, болели бы несравненно чаще.Однако мало и этого. Не надо забывать о религиозном мировоззрении той эпохи. По понятиям средневековых людей, божественный рай располагался именно в Индии (или её окрестностях). Поэтому считалось, что пряности, которые росли в тамошних краях, пропитываются эманациями рая, да и вода, их питающая, течёт прямо из Эдема. Вполне серьёзно утверждалось, что перец созревает в гнёздах змей, которые оберегают его от людей. Поэтому добывают его так: поджигают гнездо, змеи в страхе уползают, но вот изначально белый перец от жара становится чёрным!Добавим сюда песьеглавцев, золотоносных муравьёв, людей с одним ухом, в которое они заворачиваются, словно в одеяло, одноногих людей-прыгунов и все прочие чудеса, известные тогда всем и каждому, и станет понятно, что всякий, кто ел перец, приобщался к чему-то столь высокому, что выше просто не было, и испытывал самый настоящий экстаз! Ну, всё было точно так же, как бывает в тех случаях, когда наш современный человек садится в «Роллс-Ройс» «Сильвер Шедоу» или «Боат Тейл», «Ламборгини» или «Астон Мартин».Суммируя всё вышеизложенное ещё раз, отметим, что пряности в Средневековье были не столько (и не только) «диковинным», но и чрезвычайно высокопрестижным товаром, а сама возможность их употреблять говорила о богатстве и высоком положении хозяина дома, и его приобщении к самым высоким ценностям тогдашнего бытия. Пряности превратились в символ эпохи и оставались таковыми вплоть до начала Великих географических открытий, когда путешествия португальцев в Индию наконец-то развеяли многовековые легенды о происхождении всё того же перца. Соответственно, эти путешествия вызвали катастрофическое падение цен на пряности, добавили к ним новые, то есть превратили их в самые обыкновенные приправы для кухонного стола, в каковом качестве они известны нам и поныне.