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Объединявший несколько изданий медиахолдинг Евгения Пригожина «Патриот» прекращает своё существование

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Объединявший несколько изданий медиахолдинг Евгения Пригожина «Патриот» прекращает своё существование

Медиаимперия Евгения Пригожина, объединявшая несколько российских изданий, прекращает свое существование. Как сообщает ряд российских ТГ-каналов, куратор ЧВК "Вагнер" объявил о ликвидации холдинга "Патриот".


В медиахолдинг "Патриот" входили следующие издания: РИА ФАН, "Народные Новости", "Экономика сегодня", "Невские новости" и еще ряд российских изданий и порталов. По неподтвержденной информации, несколько ТГ-каналов и сайтов, 3 крупных группы в соцсети Вконтакте, ресурс "Город Перемен" и РИА ФАН якобы перейдут под контроль "Фонтанки" (Shkulev Media Holding).

Сама "Фонтанка" ничего не подтверждает, но пишет, что информация о закрытии нескольких изданий из состава "Патриота" правдивая, а работников увольняют без выплаты компенсации.

(...) об увольнении без выплаты компенсации и закрытии всех проектов холдинга сотрудникам "Патриота" объявили в рабочем чате. По словам одного из собеседников редакции, один из проектов холдинга, возможно, продолжит работу на волонтерских началах

- пишет издание.

Пока подтверждений от самого Пригожина о роспуске нет, но РИА ФАН не работают уже более суток, "Невские новости" говорят о закрытии редакции и прекращении существования издания. В то же время в "ЧВК Вагнер Центре" данную информацию не подтверждают, поскольку она не официальная и просят дождаться официального заявления.

Между тем Роскомнадзор уже заблокировал сайты нескольких изданий, входивших в медиахолдинг. Доступа к ним в Сети нет.
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59 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:23
    +5
    Без влияния на общество, а только ради рассказов про Африку медиаресурс никому не нужен.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:33
      +11
      Ну,так влиять на общество ему и не дадут.Сейчас все надзорные,правоохранители получили команду.
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 19:42
        -5
        телега Рыбаря еще живая ... у Повора до сих пор есть микрофон пару телегам каналов с военкорами ... мне не понятно почему он молчит ? Вова его щас будет мочить по всем ресурсам ... как в рот воды набрал ... что там у них за соглашение ? за пару дней до похода он жег напалмом в телеге ... сдулся фраер
        1. Sergei Timofeich
          Sergei Timofeich Сегодня, 19:49
          +3
          Он протрезвел и понял,что наклал большую кучу в кормящюю руку...
        2. Hellcos
          Hellcos Сегодня, 20:10
          -1
          что там у них за соглашение ? за пару дней до похода он жег напалмом в телеге ... сдулся фраер


          наверное 86млрд руб кончились
      2. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 20:09
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,так влиять на общество ему и не дадут.
        Погром структур Пригожина пошел полным ходом соцсеть ЯRUS тоже уничтожена...
        https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/06/2023/649db9b69a79475ebaec5369
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:25
    +7
    Такими темпами скоро всё закроется, пишут что с африканскими странами ведут разговор о смене главы вагнера, скорее всего чтобы те ставили условие или Пригожин уходит или они расторгают контракт, c конкордом расторгнут договор по поставкам продовольствия. А начинается всё с Пригожинских СМИ.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:32
      +12
      После произошедших событий эта реакция вполне предсказуема. request Пригожина будут отодвигать от всевозможных кормушек.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:38
        +12
        Реакция предсказуемая и возможно правильная, но это все следствие. Решать вопрос с причиной (Шойгу) похоже никто и не собирается
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:46
          +1
          Цитата: Владимир М
          Реакция предсказуемая и возможно правильная, но это все следствие. Решать вопрос с причиной (Шойгу) похоже никто и не собирается

          Думаю снимут где то через пол года. Идеально было бы если Дюмина поставили бы министром обороны, а главой генштаба Суровикина.
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 19:48
            -3
            Шойгу за эти пол года такого на воротит, что начальный этап СВО покажется "ягодкой". И с Суровикиным не все ясно. Шойгу сейчас начнет избавляться от всех вменяемых в МО.
            1. Лт. запаса ВВС
              Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:50
              +5
              Цитата: Владимир М
              Шойгу за эти пол года такого на воротит, что начальный этап СВО покажется "ягодкой".

              Если раньше снимут, получится что Путин идёт на поводу у Пригожина, думаю только это останавливает Путина.
              1. Владимир М
                Владимир М Сегодня, 19:57
                0
                Согласен с Вами, Путин не может сейчас изгнать Шойгу, иначе последствия будут необратимые. Но в тоже время, Путин не может и не изгнать Шойгу сейчас, последствия могут быть ещё хуже. А у нас выборы меньше, чем через год. Уж запад постарается, да и "свои" ещё помогут. Даже не знаю, что лучше.
                1. УАЗ 452
                  УАЗ 452 Сегодня, 20:12
                  0
                  2024 год, его электоральные аспекты второстепенны - или власть стабилизируется, закрутив все гайки настолько, что выборы просто окажутся формальностью, либо всё посыплется в ближайшие месяцы, если не недели, и опять же - про выборы никто и вспоминать не будет.
                  1. igorbrsv
                    igorbrsv Сегодня, 20:39
                    0
                    Выборов может и не случиться. Ведь все желают полноценной войны с объявлением. В таком случае выборы отменяются до окончания войны. Вся полнота власти переходит президенту. Я за войну wassat
                2. Sadam2
                  Sadam2 Сегодня, 20:19
                  +1
                  да тут уже не до выборов приоритет...
                  Кормилец решил весь мусор под диван замести .это сработает если будут успехи в войне ...а если опять затыр на фронте то весь этот треш с МО вернется в двойном размере и расстояние в два раза короче от РБ ... Вова щас раскатает Повара в блин
              2. ВПК-65
                ВПК-65 Сегодня, 20:21
                0
                Цитата: Лт. запаса ВВС
                Если раньше снимут, получится что Путин идёт на поводу у Пригожина, думаю только это останавливает Путина.
                Что за бред, объясните мне деревянному "у кого на поводу" шел президент Михаил Горбачев когда через сутки после посадки Матиаса Руста на красной площади снял с должности маршала обороны Соколова и поставил Язова.
                По вашему выходит он на поводу у Руста пошел? или у кого другого? а нет, он просто констатировал факт что человек прошляпил. Сколько раз прошляпил тесть знаменитого блогера и причем здесь Пригожин??? Он умудрился не только создать все предпосылки для гос-переворота, но и прозевать его. А как он помогал подавить метеж? Да вообще никак, вылез на третьи сутки когда все закончилось. Ну и какой от него толк? и при чем здесь Пригожин?
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 19:56
            +3
            Цитата: Лт. запаса ВВС
            Идеально было бы если Дюмина поставили бы министром обороны,

            Да пошел бы ты куда подальше с этим Дюминым.
            1. ZAV69
              ZAV69 Сегодня, 20:08
              0
              Да пошел бы ты куда подальше с этим Дюминым.

              А чем он Вам не нравится ? Дороги по области в идеальном состоянии. При других губерах ездить невозможно было ни где кроме федеральных трасс.
            2. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 20:09
              +3
              Пишут, что губер из него вполне вменяемый, но вот как военный он известен только тем, что был личным телохранителем САМОГО. Этого немного недостаточно, чтобы стать компетентным МО в нынешнее время.
              1. Sadam2
                Sadam2 Сегодня, 20:29
                -1
                Дюмин зам министра обороны 15-16 . вполне . и разруливал не Картошик который щас хайпует на этом а Дюмин ... хотя Повар конешно его подставил ... мы деталей договора не знаем
          3. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 20:04
            +4
            Не хочу быть пророком, но в последние лет так... много, каждое новое назначение хуже предыдущего. Так что я не строю иллюзий насчет сменщика Шойгу
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:43
        +4
        Цитата: Лешак
        После произошедших событий эта реакция вполне предсказуема. Пригожина будут отодвигать от всевозможных кормушек.

        Так смысл тогда в словах некоторых в СМИ о том что Пригожина хотели отстранить от участия в СВО так как он не подписал контракт, и якобы из за потери денег он это всё устроил. Так он мог потерять только участие вагнера в СВО, а теперь всё потеряет. Если всё что о нём пишут в сми правда, что у него жесткая бизнес хватка, то что то не сходится.
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 20:04
          +1
          И огромные бизнес империи, иногда, разваливаются из-за амбиций их руководителей. Всего мы, конечно, не знаем, но предположить, что Пригожин рассчитывал на другой результат можно. Возможно, повторю - возможно, пошёл на поводу у некоторых командиров. Ведь он сам говорил, что решение принималось на совете командиров, а их единственный бизнес - боевые действия.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:29
    +5
    Думаю, что нас ждет много интересных новостей так или иначе связанных с именем Пригожина и его бизнес структурами.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:29
    +5
    Патриот прекращает своё существование. sad Ничего личного.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:14
      +1
      Вангую: в ближайшее время число ура-патриотических комментариях на всех сайтах значительно снизится. Вот тогда и посмотрим - кто был по велению души и сердца, а кто работал.
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 19:30
    +4
    Интересно, а каково юридическое обоснование блокировки и принудительного закрытия? Или это типичное западное двуличие? Трындеть про цензуру в укрии, и при этом безовсяких оснований творить такой же беспридел. Ну явно одни партнеры "достойны" других.
    И эти люди запрещают в носу ковыряться. ©
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:40
      -4
      юридическое обоснование
      Вот вы наивняк.Недавние события показали, что в России. конституция необязательна к исполнению
    2. Lako
      Lako Сегодня, 19:43
      +10
      Человек попытался устроить госпереворот. Какие ещё нужны основания? В любой стране, даже самой демократической, он уже был бы на нарах. Тем более, что во время мятежа, погибли люди. Устрой он, что либо подобное в Беларуси, где сейчас находится, ему вообще светила бы "вышка".
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:59
        -3
        Цитата: Lako
        Человек попытался устроить госпереворот.

        А кто вам об этом сказал? Если я возьму ружжо, и пошагаю в сторону Москвы, значит я переворот иду устраивать?
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 20:19
          +1
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: Lako
          Человек попытался устроить госпереворот.

          А кто вам об этом сказал? Если я возьму ружжо, и пошагаю в сторону Москвы, значит я переворот иду устраивать?

          Если вы будете идти не на лыжах и без зайца на поясе- то да, точно не с охоты... feel

          Но проверять не рекомендую - и так всех приличных оппонентов забанили.Даже Татру сожрали...
        2. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 20:23
          0
          ружжо, и пошагаю в сторону Москвы
          Квачков вообще вдвоем шли брать Москву...
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:00
        -1
        В Беларуси Шойгу уже минимум, как год "баланду хлебал бы"
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 20:18
          0
          Да ладно - устроил бы мятеж в Беларуси - скрылся бы в России, бунтовал в России - сбёг в Беларусь. Как раньше революционеры РИ убежище в Финляндии получали, которая вроде тоже была частью РИ. Тогда в конце концов доигрались, смотрим, чем сейчас закончится.
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:30
    -2
    Самый лучший коммент наверное вот этот анекдот будет bully

    Муж в командировке, жена развлекается с любовником в своей квартире.
    Из соседней комнаты за происходящим наблюдает маленький сынишка.
    Вдруг звонок в дверь. Жена спрашивает "Кто там". Ответ "Дорогая, это я!"
    Любовник прячется под ковать, жена быстро одевается и открывает дверь.
    Пока муж раздевается, моет руки, идет с женой на кухню чтобы поесть,
    маленький мальчик заглядывает под кровать и тихо спрашивает любовника
    своей мамы:
    - Лесись? Не дысись? А как дысал... Как дысал...


    )))))
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:34
    +6
    Хоть так мы узнали о существовании таких СМИ! wink
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:20
      0
      Так их сотрудники вовсе не публикациями в этих СМИ и под своими реальными фамилиями были известны. Они больше в сети зарплаты отрабатывали.
  8. hiller
    hiller Сегодня, 19:41
    +2
    Сотрудников искренне жаль. А вот барыгу - экс.ресторатора, изменника Родины нисколечко. Надеюсь, что есть на нашей Родине справедливость, причём при этой жизни. Дарю безвозмездно(даром) идею: конфисковать средства из микроавтобуса в Питере, бизнес-джеты и вааще)) имеющееся имущество предателя и обратить в доход рядовых сотрудников , а также компенсации семьям погибших в результате мятежа. Уверен, что и на ремонт поврежденной инфраструктуры хватит.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:48
      0
      Цитата: hiller
      Сотрудников искренне жаль. А вот барыгу - экс.ресторатора, изменника Родины нисколечко. Надеюсь, что есть на нашей Родине справедливость, причём при этой жизни. Дарю безвозмездно(даром) идею: конфисковать средства из микроавтобуса в Питере, бизнес-джеты и вааще)) имеющееся имущество предателя и обратить в доход рядовых сотрудников , а также компенсации семьям погибших в результате мятежа. Уверен, что и на ремонт поврежденной инфраструктуры хватит.

      Справедливость в России? Вы такой наивный?
      Или у вас другая Родина?
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 20:10
        +2
        На мой взгляд, все справедливо! Как зарабатывал так и лишают.
    2. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 19:51
      -2
      Цитата: hiller
      Сотрудников искренне жаль. А вот барыгу - экс.ресторатора, изменника Родины нисколечко. Надеюсь, что есть на нашей Родине справедливость, причём при этой жизни. Дарю безвозмездно(даром) идею: конфисковать средства из микроавтобуса в Питере, бизнес-джеты и вааще)) имеющееся имущество предателя и обратить в доход рядовых сотрудников , а также компенсации семьям погибших в результате мятежа. Уверен, что и на ремонт поврежденной инфраструктуры хватит.

      Две машины с 6 и 4 лярдами уже вернули хозяину recourse
      Но, по словам Прихожина, где-то на подземной стоянке без охраны стоит третья такая же )))
      "Пацаны то не знали" - спс за информацию, так сказать, из первых рук bully
    3. Ехим
      Ехим Сегодня, 19:56
      +1
      Как вы это себе представляете без дела и решения суда? У нас один раз уже было отнять и поделить)
    4. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:21
      0
      На эти миллиарды и джеты уже есть планы и желающие, уверен в этом.
  9. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 19:42
    +3
    Финансирование прекратили! Всем спасибо, все свободны...
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:01
    0
    Куда же денутся ребята из Internet Research Agency? Или останутся на местах, но сменят хозяина?
    Кто будет заказывать музыку?
    В смысле, за кого теперь топить теперь будут?
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:05
      +1
      Цитата: sdivt
      Куда же денутся ребята из Internet Research Agency? Или останутся на местах, но сменят хозяина?
      Кто будет заказывать музыку?
      В смысле, за кого теперь топить теперь будут?

      Какая нафиг им и раньше была разница, за кого "топить"? bully
      Там же люди за деньги работают, им по барабану, за кого "топить" ))) лишь бы бабки капали
  11. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 20:01
    0
    минобороны,коррупционеры,олигархи,продажные менты и политиканы.....вздохнули с облегчением
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:22
      0
      Цитата: yuri bakster
      минобороны,коррупционеры,олигархи,продажные менты и политиканы.....вздохнули с облегчением

      Один олигарх пошел национализировать других олигархов??
      Вона че.....практически ЧеГевара и Ф.Кастро в одном флаконе, ага -ага...
  12. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 20:07
    0
    Останется один Конашенков. Всех победит. В своих "выступлениях".
    Только никто об этом знать не будет - не враги, не "невраги".
    Придется америанских и украинских аналитиков слушать - что последние месяцы и делается, даже если судить по публикациям на ВО.
    МО РФ делает вид что слепо, глухо и немо. А может и не делает вид.
    Вспоминается хроника Великой отечественной, записи сообщений Левитана.
    И военкоры были, "акредитованные" - в смысле официальные, и фотокорреспонденты и кинооператоры, хронику в кинотеатрах крутили, хоть и техника была не та.
    А сейчас?
  13. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 20:10
    +2
    Между тем Роскомнадзор уже заблокировал сайты нескольких изданий, входивших в медиахолдинг. Доступа к ним в Сети нет.
    Да здравствует демократия Путина ! Самая демократичная и правильная в мире ! Россия -родина правильной демократии !
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:34
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      ! Россия -родина правильной демократии !
      Новгородское ВЕЧЕ основано в 1016г - Ярославом Мудрым...
      hi
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:12
    +1
    Между тем Роскомнадзор уже заблокировал сайты нескольких изданий, входивших в медиахолдинг. Доступа к ним в Сети нет.

    ФАНовские новости не нравились подачей информации. Но Роскомнадзор то за что сайты заблокировал? Должна же быть причина. Наверное официальная.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: Fangaro
      Между тем Роскомнадзор уже заблокировал сайты нескольких изданий, входивших в медиахолдинг. Доступа к ним в Сети нет.

      ФАНовские новости не нравились подачей информации. Но Роскомнадзор то за что сайты заблокировал? Должна же быть причина. Наверное официальная.


      "Был бы человек - а статья найдется" (с) русский народный анекдот feel
  15. Обычный
    Обычный Сегодня, 20:18
    0
    Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев — о причинах и результатах мятежа Пригожина

    Когда событие произошло и поток мутной информации схлынул, можно спокойно проанализировать новые данные и подумать о тех вещах, о которых может быть раньше особо и не задумывались. Конечно, в первую очередь нужно заглянуть в прошлое самого Пригожина, для того чтобы понять, как он дошёл до путча, после которого всё потерял.

    Конспирологические теории о том, что он состоял на службе у американцев, нужно, безусловно, отбросить, потому что всё происходящее для них тоже было большим сюрпризом. Кстати говоря, за океаном остались всем происходящим недовольны, потому что это был явный фальстарт. Американцы, конечно, мечтали о «патриотическом майдане» в России и хотели использовать Пригожина втемную, но планировали это на весну следующего года, аккурат к президентским выборам, а точно не сейчас. Очевидно, что причины случившегося кроются исключительно в личности самого Пригожина. Именно он организатор этого события. Именно он повел за собой веривших ему бойцов «Вагнера», соответствующе организовал подчиненные ему СМИ, поэтому прежде всего с ним и нужно разбираться.

    Главная причина, которую нужно очень четко осознать, это бизнес-интересы самого Пригожина. Широкая публика у нас привыкла воспринимать его как профессионального военного, бойца, патриота, блогера, политика, даже международного масштаба (Африка и Сирия). На самом деле, конечно, это главное заблуждение, которое нужно разоблачить. Пригожин — бизнесмен до мозга костей: таким был, таким оставался и таким будет. Он никогда не служил в армии, зато на зоне «отмотал» долгий срок. Его приход в бизнес случился в 1990 году, аккурат после того, как он отсидел в 80-е годы 9 лет за кражи, грабежи и разбои. После освобождения он открыл ларек на одном из питерских рынков, где торговал фастфудом. Так будущий мятежник заработалсвои первые деньги, а для крышевания своего бизнеса использовал старые криминальные связи.

    Заработанные деньги он инвестировал в открытие своего первого ресторана «Старая таможня», который в 90-е годы считался одним из самых дорогих и респектабельных в Питере. Это позволило Пригожину затем открыть еще несколько подобных ресторанов в элитном, премиальном сегменте с большой долей выручки. Кроме того, он занялся кейтерингом — новым по тем временам и весьма прибыльным направлением.. Это принесло ему еще больше прибыли, но главное — дорогие корпоративы и банкеты позволили Пригожину лично познакомиться с представителями питерской элиты.

    Расцвет бизнеса Пригожина в Питере пришелся на времена губернатора Яковлева, который выиграл выборы у Собчака. Владимир Путин в то время уже уехал в Москву.. Поэтому, когда всякие злые языки пишут, что Пригожина и Путина связывают какие-то связи еще по питерским временам, то они совершенно не понимают, о чем говорят. Пригожин поднялся именно во времена противника Путина и Собчака — Яковлева, то есть он изначально принадлежал к совершенно другому лагерю.

    Один из элитных пригожинских ресторанов под названием New Island, который располагался на плавучем теплоходе, часто использовал российский МИД и дипломатический корпус. Пригожин, как хозяин заведения, лично принимал гостей и таким образом оказывался на фотографиях вместе с высокими российскими официальными лицами. Так появились и фотографии с Путиным и Пригожиным в бабочке на заднем плане. Никаких иных сведений о том, что они знакомы и вообще каким-то образом пересекались, не существует, да и не может быть. Пригожин же использовал эту фотографию для блефа, для рассказов о том, что он «с Путиным на дружеской ноге».
  16. Обычный
    Обычный Сегодня, 20:19
    0
    Пригожин был одним из первых бизнесменов, кто понял силу пиара и рекламы. Поэтому, как только появился интернет, стал нанимать первых блогеров, которые давали рекламу его ресторану, а заодно гнобили его конкурентов, писали про них всякие гадости о том, что у них кухня невкусная или кто-то отравился. Из этих наемных блогеров сложился костяк команды, которая позже вырастет в целую информационную армию. Также Пригожин, благодаря ресторанному бизнесу, подрядам на банкеты и появившимся у него связям с сильными мира сего, зашел на рынок питерской недвижимости, построил в Петербурге элитный коттеджный ЖК.

    Затем Пригожин стал получать подряды на поставки школьного питания, а дальше, опять же через питерских друзей, познакомился с еще одним выходцем из Питера — тогдашним министром обороны Сердюковым. Так Пригожин оказался одним из первых, кто стал обслуживать Министерство обороны, в том числе по контрактам на поставку питания.

    Чтобы показать начальству в Министерстве обороны, какой он патриот, Пригожин стал им демонстрировать свои информационные возможности. Дескать, у вас в министерстве своих информационных войск нет, а я стану вашими информационными войсками. Так возникли «ольгинские кремлеботы», которые никакого отношения к Кремлю не имели, но в социальных сетях вовсю «мочили» американцев, натовцев, а заодно и нашу внутреннюю оппозицию. Именно они вмешались в американские выборы, агитируя за Трампа, что позволило США обвинить Россию в давлении на американцев, хотя официальный Кремль к этому никакого отношения не имел. Таким образом Пригожин подставил Российскую Федерацию.

    За такую информационную работу Пригожин, естественно, требовал поощрения, а именно расширения сети контрактов с Министерством обороны. Дошло до того, что контракты стали составлять по 180 миллиардов рублей в год, причем около трети шли напрямую в карман лично Пригожина.

    Нужно четко понимать, что как раз с «паркетными генералами» и интендантами в Министерстве обороны Пригожин прежде всего и имел связи. Именно через них он оказался и в Африке, причем исключительно ради денег. Пригожину тогда повезло встретить реального профессионального военного Дмитрия Уткина с позывным «Вагнер», который как раз и является основателем группы «Вагнер». Таким образом, не Пригожин создал ЧВК «Вагнер», а совершенно другой человек.

    Пользуясь контактами в Министерстве обороны, он вышел на руководства некоторых африканских стран, особенно с непрочными режимами, которым предложил военные и информационные услуги. Пригожин предоставил целый пакет: ЧВК, которая поможет этим ребятам остаться у власти, плюс политтехнологи и информационщики Пригожина должны были создавать благоприятный имидж. Естественно, африканские вожди платили за все эти услуги ему щедрой монетой. Заработки Пригожина, учитывая золото и алмазы в этих африканских странах, росли просто баснословно.

    Дальше через эти же военные связи Пригожин попал и в Сирию, за которую с ним расплачивались контрактами Министерства обороны, где он стал одним из генеральных подрядчиков. Таким образом, Министерство обороны стало заложником Пригожина —цены на поставки министерству были у Пригожина монопольными и рваческими. В то же самое время в очереди стояло огромное количество других подрядчиков, которые могли бы всё делать качественнее и дешевле.

    Далее Пригожин через Навального запустил «утку», что он личный повар Путина, чуть ли не личный его друг. Это требовалось ему для того, чтобы воздействовать на тех чиновников, которые не владели информацией и действительно думали, что Пригожин вхож в Кремль. На самом деле Пригожин был никуда не вхож —чистой воды хлестаковщина. Тем не менее слухи о связях на самом верху помогали ему получать контракты в регионахна поставки питания в школьные столовые и тому подобное. А вот в Санкт-Петербурге со стороны Беглова он получил отказ. Губернатор северной столицы счел, что цены невыгодны для города. Аналогично и губернатор Свердловской области Куйвашев, ознакомившись с предложениями Пригожина, с ценами по поставкам детского питания, рассудил, что есть подрядчики, которые сделают качественнее и дешевле. За отказ в сотрудничестве с Пригожиным Куйвашева и Беглова стали месяцами поливать помоями в СМИ пригожинские тролли.

    Не избежал этой судьбы и Шойгу, который, разорвав контракты Министерства обороны с пригожинскими структурами, моментально превратился во врага. Все информационные войска Пригожина были срочно отозваны со всех фронтов, и все пушки теперь стали палить по нашему собственному Министерству обороны. Так что в основе конфликта лежат вовсе не патриотические устремления Пригожина, что якобы ему "снарядов недодают«— снарядов ему давали столько же, сколько и всем и даже больше, о чем свидетельствуют обнародованные отчеты Министерства обороны. Причиной сталапотеря 60 миллиардов рублей в год, которых Пригожина Шойгу просто-напросто лишил.

    Но у Пригожина всегда оставался инструмент шантажа МО в качестве «Вагнера». Дескать, я же зарплату вагнеровцам плачу из своих средств, и если вы мне закрыли контракты с Министерством обороны, то где я буду брать деньги? Поэтому хочешь не хочешь, а вынуждены вы, ребята, будете мне платить. Таким образом, пока у Пригожина оставался в руках «Вагнер», ему можно было надеяться, что для выплаты зарплат ему какие-то контракты будут все равно давать.

    Но последней каплей стало то, что в ответ на всю критику, на то, что полгода его поливали грязью, Шойгу объявил, что все бойцы частных военных компаний, «вагнеровцы» и другие добровольческие отряды, должны заключить контракт с Министерством обороны напрямую, без посредничества всевозможных Пригожиных. Таким образом, Пригожин столкнулся с опасностью потерять «Вагнер», этот последний актив, с помощью которого он выбивал у Министерства обороны контракты. Это привело к тому, что у Пригожина просто не осталось никаких других вариантов, кроме как устраивать мятеж.

    Почему Пригожин решил пойти на обострение ситуации? Потому что он реально был уверен в своей популярности, в том, что его поддержат в обществе. Он был уверен, что весь «Вагнер», все 25 тысяч человек пойдут за ним, что за ним пойдет какая-то часть простых солдат, которых он якобы защищает. Он был уверен, что за ним пойдет большая часть общества, что в крупных городах России люди выйдут на митинги протеста. Он думал, что по дороге в Москву к нему присоединяться в знак солидарности мирные люди, а, следовательно, можно протаранить власти, прикрывшись ими, что сделает невозможным применение военной силы, а уж с Росгвардией они справились бы, как считал Пригожин. Но, как выясняется, надежды его были тщетны: россияне не поддались на провокацию.

    Конечно, его «поход на Москву» и все его расчеты были абсолютным безумием. План легкого путча провалился по нескольким причинам. Мы ответили на вопрос, почему Пригожин пошел, что называется, ва-банк: прежде всего бизнес-интересы, безвыходная ситуация в плане потери контрактов и отказах в контрактах в Питере, Екатеринбурге, в армии и так далее, угроза потери «Вагнера», последнего актива, с помощью которого он вышибал из Министерства обороны деньги, непомерные амбиции, как говорят в народе, «звезду словил человек», вообразил себя героем, а также неадекватная оценка реальности. Теперь отвечаем на вопрос, почему путч провалился и почему всё кончилось так, как кончилось.

    Первое самое главное и важное — это позиция президента. Напомним, что во всех своих выпадах Пригожин Путина никогда не трогал по одной простой причине. Это разрушило бы миф для элит, что он друг Путина. Он рассчитывал, когда шел на обострение ситуации, что Путин выступит в роли некого арбитра, как-то уравновесит всех, вернет ему контракты, и тогда все мирно разойдутся. Но позиция президента оказалась совершенно однозначной: он назвал случившееся мятежом и предательством.

    Жесткая оценка Путина стала сигналом абсолютно для всех элит. Все высшие официальные лица, сенаторы, депутаты Государственной думы, губернаторы выступили и заявили, что Пригожин — мятежник и предатель. Таким образом, было продемонстрировано, что никаких союзников в каких бы то ни было государственных корпорациях у него нет вообще. Если нужно занимать сторону, то однозначно все элиты выбирают президента, выбирают заклонную власть.
  17. Обычный
    Обычный Сегодня, 20:20
    +2
    А дальше, конечно, наш глубинный народ, который Путина знает уже более 20 лет. Напомним, что рейтинг Пригожина в России примерно 3 процента, у Путина по последним данным — 78-80 процентов. То есть рейтинг Пригожина не просто катастрофически низок — он примерно равен статистическим колебаниямрейтинга Путина. Поэтому рассчитывать на поддержку широких слоев общества было со стороны Пригожина глупой авантюрой. Даже более-менее лояльная Пригожину публика отвернулась от него. Он не только не получил поддержку народа, но и потерял большинство союзников, которые все полгода в конфликте с Министерством обороны его поддерживали.

    И не только бойцы на фронте,, но и собственный «Вагнер» не стал его поддерживать полностью. В Ростов с Пригожиным пришли из 25 тысяч только несколько тысяч «вагнеровцев», около половины остались в лагерях, где они находились на отдыхе. И по дороге, видя, как развиваются события, видя, что к ним никто не присоединяется, а наоборот вся страна их проклинает, некоторые стали отставать от колонны. Например, часть вагнеровцев ушла на Белгород и там благополучно сдалась Росгвардии. В конечном итоге до поселка Красное в Липецкой области дошло порядка 3 тысяч «вагнеровцев». Там они и остановились, так как были предупреждены, что под Серпуховом уже развернуты войска и если они не сложат оружие, то будут просто уничтожены. Даже если бы Пригожин не пошел на условия, которые ему продиктовал Лукашенко, все равно этот мятеж кончился бы довольно быстро и для Пригожина очень плохо.

    Вмешательство Лукашенко в эту ситуацию совершенно понятно. Путин не мог на равных разговаривать с предателем и террористом. С другой стороны, какой-нибудь российский губернатор не мог выступить как полноценным гарантом договоренностей, потому что это не в рамках их полномочий. А вот президент другой страны на такую роль подходил. Поэтому Лукашенко оказался оптимальной фигурой. Он и дал Пригожину ряд гарантий, которые в итоге были согласованы с российским руководством. Свобода и возможность выехать за рубеж — это та цена, которую пришлось заплатить за то, чтобы не пролилась кровь тысяч людей.

    Следующий вопрос, что будет Пригожин делатьдальше? Осознает ли он то, что случилось? Впишется ли в какие-то белорусские структуры или будет вести жизнь пенсионера? Это всё совершенно не важно, потому что из большой политики он уже выбыл. Человек, которого ждала другая судьба, если бы он был более скромным, менее прожорливым, если бы его бизнес-амбиции не заставили его повторить путь старухи из сказки, что осталась у разбитого корыта. ©

    https://matveychev-oleg.livejo...
  18. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:20
    0
    Цитата: Корона без вируса
    Там же люди за деньги работают,

    О том и речь
    Это же ребята Пригожина. И на сегодня они остаются без хозяина и без денег.
    И, скорее всего, без работы
    Вот и интересно, кто эту фабрику приберет к рукам?
    И какую музыку закажет
  19. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 20:38
    0
    Ни чего себе медиаимперия целая была у Пригожина. Товарищ похоже совсем зажирел на госконтрактах, раз такое мог себе позволить. Думаю, что сотрудников Вагнера в целом переманят в Российскую армию. А Пригожина рано или поздно прижмут за какие-нибудь мелкие преступления типа неуплаты налогов. Вова не любит и не терпит предательство.