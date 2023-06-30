Объединявший несколько изданий медиахолдинг Евгения Пригожина «Патриот» прекращает своё существование

(...) об увольнении без выплаты компенсации и закрытии всех проектов холдинга сотрудникам "Патриота" объявили в рабочем чате. По словам одного из собеседников редакции, один из проектов холдинга, возможно, продолжит работу на волонтерских началах

Медиаимперия Евгения Пригожина, объединявшая несколько российских изданий, прекращает свое существование. Как сообщает ряд российских ТГ-каналов, куратор ЧВК "Вагнер" объявил о ликвидации холдинга "Патриот".В медиахолдинг "Патриот" входили следующие издания: РИА ФАН, "Народные Новости ", "Экономика сегодня", "Невские новости" и еще ряд российских изданий и порталов. По неподтвержденной информации, несколько ТГ-каналов и сайтов, 3 крупных группы в соцсети Вконтакте, ресурс "Город Перемен" и РИА ФАН якобы перейдут под контроль "Фонтанки" (Shkulev Media Holding).Сама "Фонтанка" ничего не подтверждает, но пишет, что информация о закрытии нескольких изданий из состава "Патриота" правдивая, а работников увольняют без выплаты компенсации.- пишет издание.Пока подтверждений от самого Пригожина о роспуске нет, но РИА ФАН не работают уже более суток, "Невские новости" говорят о закрытии редакции и прекращении существования издания. В то же время в "ЧВК Вагнер Центре" данную информацию не подтверждают, поскольку она не официальная и просят дождаться официального заявления.Между тем Роскомнадзор уже заблокировал сайты нескольких изданий, входивших в медиахолдинг. Доступа к ним в Сети нет.