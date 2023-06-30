Объединявший несколько изданий медиахолдинг Евгения Пригожина «Патриот» прекращает своё существование

Медиаимперия Евгения Пригожина, объединявшая несколько российских изданий, прекращает свое существование. Как сообщает ряд российских ТГ-каналов, куратор ЧВК "Вагнер" объявил о ликвидации холдинга "Патриот".
В медиахолдинг "Патриот" входили следующие издания: РИА ФАН, "Народные Новости", "Экономика сегодня", "Невские новости" и еще ряд российских изданий и порталов. По неподтвержденной информации, несколько ТГ-каналов и сайтов, 3 крупных группы в соцсети Вконтакте, ресурс "Город Перемен" и РИА ФАН якобы перейдут под контроль "Фонтанки" (Shkulev Media Holding).
Сама "Фонтанка" ничего не подтверждает, но пишет, что информация о закрытии нескольких изданий из состава "Патриота" правдивая, а работников увольняют без выплаты компенсации.
(...) об увольнении без выплаты компенсации и закрытии всех проектов холдинга сотрудникам "Патриота" объявили в рабочем чате. По словам одного из собеседников редакции, один из проектов холдинга, возможно, продолжит работу на волонтерских началах
- пишет издание.
Пока подтверждений от самого Пригожина о роспуске нет, но РИА ФАН не работают уже более суток, "Невские новости" говорят о закрытии редакции и прекращении существования издания. В то же время в "ЧВК Вагнер Центре" данную информацию не подтверждают, поскольку она не официальная и просят дождаться официального заявления.
Между тем Роскомнадзор уже заблокировал сайты нескольких изданий, входивших в медиахолдинг. Доступа к ним в Сети нет.