Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что решение по поставкам ракет ATACMS Украине будет принято

(...) на данный момент США нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине (...) И хотя сегодня я не предвосхищаю каких-либо изменений и не сообщаю о новых средствах, я ожидаю, что мы продолжим адаптировать

Разумеется, они хотят получить больше средств (...) именно по этой причине представители администрации США ежедневно разговаривают на разных уровнях, в основном - по военным каналам. И если обе стороны приходят к единому мнению, номенклатуру поставляемых вооружений меняют