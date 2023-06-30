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Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что решение по поставкам ракет ATACMS Украине будет принято

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Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что решение по поставкам ракет ATACMS Украине будет принято

Соединенные Штаты находятся на постоянной связи с Украиной, поэтому прекрасно знают, какие именно вооружения необходимы украинской армии. Исходя из этого Пентагон проводит нужную корректировку поставок, адаптируя номенклатуру поставляемого вооружения к потребностям ВСУ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.


Представитель администрации Байдена провел очередной брифинг, на котором ответил на ряд вопросов американских журналистов, касающихся военной помощи Украине, в том числе, потенциальной поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. По его словам, на данный момент ему нечего сказать по данному вопросу, но США постоянно адаптируют номенклатуру вооружений под потребности Украины, поэтому он не исключает, что такое решение будет принято. Все зависит от просьб Киева и решений Пентагона.

(...) на данный момент США нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине (...) И хотя сегодня я не предвосхищаю каких-либо изменений и не сообщаю о новых средствах, я ожидаю, что мы продолжим адаптировать

- заявил Кирби.

Комментируя ежедневные просьбы Киева о поставках дополнительных вооружений, в том числе просьбу главкома ВСУ Залужного поставить как можно больше артиллерийских снарядов и авиацию, Кирби отметил, что нет ничего удивительного в том, что Украина хочет получить как можно больше. Другой вопрос, что половина запрашиваемого вооружения Киеву совершенно не нужна, так считают в Вашингтоне.

Разумеется, они хотят получить больше средств (...) именно по этой причине представители администрации США ежедневно разговаривают на разных уровнях, в основном - по военным каналам. И если обе стороны приходят к единому мнению, номенклатуру поставляемых вооружений меняют

- добавил он.
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 20:15
    0
    Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что решение по ракетам ракеты ATAKMS для Украины будет принято

    Понятно что это будет зависеть от двух факторов...реакции Кремля и масштабов провала контраступа ВСУ.
    Если в Кремле снова изобразят озабоченность и недоумения , то ATAKMS быстро окажется в арсеналах ВСУ.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:28
      0
      ATAKMS я думаю уже у хинзиров есть, раз дошли до обсуждения. Подобные публикации следует в первую очередь рассматривать как мероприятия оперативной маскировки, предназначенные исключительно для введения противника в заблуждение относительно истинных намерений коллективного Запада и предстоящих действий ВСУ. Скорее всего, ATACMS уже поставлены хинзирам и уже находятся в высокой степени готовности к боевому применению. Тем более MGM-140 ATACMS может быть запущена с хорошо освоенного украинцами комплекса М142 HIMARS, боевые машины которого из-за своей высокой мобильности мало уязвимы для средств огневого поражения ВС РФ.
  2. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 20:15
    0
    Не совсем понятно, что они тянут, у них похоже непрекращающийся шок - что не поставят, Россия спокойно проглатывает, совершенно спокойно позволяет делать сценарий Вьетнамской или Афганской войны, при том, что дело идет не за тысячи километров от границ противоборствующих ядерных держав, а фактически двери выносят в хату России...я бы тоже задумался, что это? Почему нет угрозы стоять по колено в крови? Зашугали чтоли или хитрость, вот американцы и не понимают, сначала шестерок своих засылают, ну ка позалу...проверьте поставкой ракет Шторм Шэдоу...молчат...что за хитрость???
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 20:21
    0
    Рубят хвост собаке по частям. Ясно же было сказано,что чем дальнобойнее будет оружие тем дальше придется отодвигать. Поэтому,чисто логически-юкрейн должна прекратить своё существование,так как ,куда бы мы её не отодвинули,они всегда смогут обстреливать нашу территорию даже из пистолета.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:23
    0
    Кирби отметил, что нет ничего удивительного в том, что Украина хочет получить как можно больше. Другой вопрос, что половина запрашиваемого вооружения Киеву совершенно не нужна, так считают в Вашингтоне.

  5. Алексей Т.
    Алексей Т. Сегодня, 20:27
    0
    Странное развлечение у нашей условно военкоровской прессы. Ежедневно на протяжении месяцев выдавать новости: не дадут-дадут-когда дадут-едет-вот видели-приехало-... Зачем это? Сколько сотен новостей про леопарды были, про семерки. Зачем это в таких чудовищных количествах? Воевать надо. Когда на Харьков хотя бы?
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:32
    0
    Американцы примут любое решение, которое способно навредить России.
    Надо нашим принимать решения, которые будут больно бить по США.
    Других вариантов нет. Или нас просто по-тихому запинают по времени.