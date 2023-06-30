Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что решение по поставкам ракет ATACMS Украине будет принято

Соединенные Штаты находятся на постоянной связи с Украиной, поэтому прекрасно знают, какие именно вооружения необходимы украинской армии. Исходя из этого Пентагон проводит нужную корректировку поставок, адаптируя номенклатуру поставляемого вооружения к потребностям ВСУ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Представитель администрации Байдена провел очередной брифинг, на котором ответил на ряд вопросов американских журналистов, касающихся военной помощи Украине, в том числе, потенциальной поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. По его словам, на данный момент ему нечего сказать по данному вопросу, но США постоянно адаптируют номенклатуру вооружений под потребности Украины, поэтому он не исключает, что такое решение будет принято. Все зависит от просьб Киева и решений Пентагона.
(...) на данный момент США нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине (...) И хотя сегодня я не предвосхищаю каких-либо изменений и не сообщаю о новых средствах, я ожидаю, что мы продолжим адаптировать
- заявил Кирби.
Комментируя ежедневные просьбы Киева о поставках дополнительных вооружений, в том числе просьбу главкома ВСУ Залужного поставить как можно больше артиллерийских снарядов и авиацию, Кирби отметил, что нет ничего удивительного в том, что Украина хочет получить как можно больше. Другой вопрос, что половина запрашиваемого вооружения Киеву совершенно не нужна, так считают в Вашингтоне.
Разумеется, они хотят получить больше средств (...) именно по этой причине представители администрации США ежедневно разговаривают на разных уровнях, в основном - по военным каналам. И если обе стороны приходят к единому мнению, номенклатуру поставляемых вооружений меняют
- добавил он.