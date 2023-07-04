«Хищники» рейхсмарине. Первенцы флота Веймарской республики



«Ягуар» проекта «1924»



Миноносцы в процессе строительства

Устройство



Общая схема миноносцев «1923»

Вооружение

Боевая служба



Источник – «Википедия»

Проект 1924 года



Общая схема миноносцев «1924»

Боевая служба



Источник – «Википедия»

Доработка и модернизация

Вывод

Дополнение от переводчика

«Что за бред!» Командир «Штира», фрегаттен-капитан Герлах недоумевал. Если уж необходимо сохранить секретность, он бы предпочел проскользнуть через пролив в одиночку, без навязанной ему свиты из четырёх миноносцев и шестнадцати тральщиков. Капитан сообщил об этом флотскому командованию, но получил ответ: «Не болтайте, а выполняйте приказ!» А разве у военных бывает иначе?!



Один сухогруз в сопровождении 20 боевых кораблей – такое не могло остаться незамеченным противником...



В 3:30, когда уже никто не ожидал нападения, ночную тишину разорвал рёв мощных паккардовских моторов.



– Тревога! Торпедные катера! Салютной пушке – три осветительных на правый борт! Зенитки – огонь во всё, что движется!



Команды сыпятся одна за одной. Треск осветительных снарядов смешивается с рёвом моторов британских торпедных катеров и ганботов. Прежде чем погасала одна «люстра», зажигалась новая. К этому фейерверку присоединились миноносцы и тральщики. Так что в воздухе одновременно висели не менее трёх осветительных снарядов. В голубоватом магниевом свете мелькали тени вражеских катеров. Корабли конвоя вели интенсивный заградительный огонь из всех стволов...



– Следить за торпедными следами! – скомандовал Герлах, пытаясь перекричать шум боя, и тут же пригнулся – приближающийся катер превратился в огненный шар. Обломки его посыпались в воду и на палубу...



Бабах! Настала очередь немцев. Все на мостике озарилось красным. Две торпеды достигли цели. Над бортом одного из миноносцев поднялась стена пламени. Все завороженно смотрели, как один из торпедных аппаратов, кувыркаясь, взлетел в воздух и, распавшись на отдельные части и подняв фонтан воды, упал в море. Миноносец к этому моменту уже почти погрузился.



– Кажется, это был «Зееадлер»! – потрясенно выдавил Герлах. Он знал лично его командира…



Раздался ещё один взрыв, перекрывший грохот орудий и пулемётов. Высокий столб воды, сопровождаемый оранжевой огненной вспышкой, поднялся выше мачт одного из миноносцев. Это был «Ильтис», который сразу стал разваливаться на части…



В горячке боя комендоры носового орудия «Штира», имевшие приказ стрелять во всё подозрительное, приняли ещё держащуюся на поверхности носовую часть «Ильтиса» за катер противника и осыпали её снарядами. В мерцающем свете осветительных снарядов и вспышек выстрелов было невозможно разглядеть, есть ли на этом обломке ещё люди.



Телефонная связь между мостиком и носовым орудием была нарушена, и поэтому офицеры могли лишь беспомощно наблюдать, как их матросы, возможно, убивают своих товарищей…



Капитан Герлах написал позже в своём дневнике: «Если бы нам дали возможность преодолеть пролив в одиночку, мы бы сделали это, а у флота осталось бы на два миноносца больше».

«Эскадренный миноносец «С» устремился на перехват немецкого каравана. Он вел с собой два звена торпедных катеров и звено «морских охотников» – «МО». Островная разведка донесла, что в составе каравана четыре транспортных судна. Дан их курс и определен конвой. В него входят миноносец типа «Ягуар», тральщик и несколько малых судов противолодочной охраны…



Командир эсминца капитан-лейтенант Лотохин, прочтя донесение, подумал: «Видать, противник больше всего боится наших подводных лодок. Мин тоже опасается: пустил вперед тральщики. Добро!..» Решил, что первый торпедный удар нанесет его эсминец. Катера вступят в дело потом. Они ударят с близкого расстояния, только бы первая атака оказалась удачной: начнется суматоха, можно будет расстреливать суда в упор. Катерам «МО» передал приказ неотступно следовать за ним, прикрывать его, ожидая нападения с воздуха и из глубины…



То ли скованный неожиданностью, то ли по какой другой причине, «Ягуар» огня не открывал. Торопясь, он шел на сближение с эскадренным миноносцем.



«Отважный, бес», – подумал о его командире Лотохин и тут же приказал кормовым орудиям дать залп.



Белые столбы выросли по курсу «Ягуара». Первые снаряды легли с большим упреждением. Последующие взрывались у бортов, пока не причиняя никакого вреда миноносцу.



У правого борта своего корабля Лотохин увидел несколько скорострельных бело-дымных разрывов.



– Заговорил, фашист! Ну-ну, подходи, схлестнемся!..



Налетевшие «юнкерсы» и осмелевшие при их поддержке корабли охраны вынудили наш эсминец отойти под прикрытие островной дальнобойной артиллерии...»