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Командующий ОС ВСУ Наев: Прикрывающая границу с Белоруссией группировка имеет необходимые для отражения нападения силы и средства

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Командующий ОС ВСУ Наев: Прикрывающая границу с Белоруссией группировка имеет необходимые для отражения нападения силы и средства

Группировка войск "Север" ВСУ имеет ресурсы для наращивания сил в случае роста угрозы со стороны Белоруссии или России. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, одновременно отвечающий за оборону северной границы Украины.


Генерал отреагировал на указание Зеленского усилить оборону границы с Белоруссией в связи с переброской туда подразделений ЧВК "Вагнер" заявив, что на данный момент непосредственной угрозы нет, но если что-то случится, то имеются специальные резервы, которые будут привлечены к усилению.

Именно в настоящее время в полосе ответственности северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако, в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил

— заявил генерал.

По словам Наева, украинская разведка работает днем и ночью, чтобы получить информацию, поэтому он уверен, что возможный удар с северного направления неожиданностью не будет. Также генерал убежден, что имеющихся сил и средств достаточно не только для отражения возможного нападения, но и для ответного контрудара.

Мы сознаем ту информацию, которой располагаем, но время не тратим. Это означает, что все без исключения военнослужащие в Северной операционной зоне профессионально выполняют возложенные на них задачи

- добавил он.

Ранее сообщалось, что обеспокоенный переброской ЧВК "Вагнер" в Белоруссию Зеленский дал распоряжение Генштабу ВСУ усилить северное направление, разместив там дополнительные силы. В офисе президента Украины не исключают, что штурмовые отряды "Оркестра" ударят прямо на Киев.
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3 комментария
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:05
    +1
    Наев что-то каждый день предотвращает нападение Вагнера.
    Наверное, это не трудно, когда Вгнер его не штурмует.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:06
    +1
    Пригожин навел шороху.Что в наших штабах,что у врага
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:31
    +1
    Спецы пойдут на катерах и п/лодках речных.
    И дельтапланах.
    Рой парапланеристов.
    3-4 Бпла будут тянуть 1 вагнера.
    3000 бпла и 300 казанок-кирдык киеву