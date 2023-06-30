Командующий ОС ВСУ Наев: Прикрывающая границу с Белоруссией группировка имеет необходимые для отражения нападения силы и средства

Именно в настоящее время в полосе ответственности северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако, в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил

Мы сознаем ту информацию, которой располагаем, но время не тратим. Это означает, что все без исключения военнослужащие в Северной операционной зоне профессионально выполняют возложенные на них задачи

Группировка войск "Север" ВСУ имеет ресурсы для наращивания сил в случае роста угрозы со стороны Белоруссии или России. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, одновременно отвечающий за оборону северной границы Украины.Генерал отреагировал на указание Зеленского усилить оборону границы с Белоруссией в связи с переброской туда подразделений ЧВК "Вагнер" заявив, что на данный момент непосредственной угрозы нет, но если что-то случится, то имеются специальные резервы, которые будут привлечены к усилению.— заявил генерал.По словам Наева, украинская разведка работает днем и ночью, чтобы получить информацию, поэтому он уверен, что возможный удар с северного направления неожиданностью не будет. Также генерал убежден, что имеющихся сил и средств достаточно не только для отражения возможного нападения, но и для ответного контрудара.- добавил он.Ранее сообщалось, что обеспокоенный переброской ЧВК "Вагнер" в Белоруссию Зеленский дал распоряжение Генштабу ВСУ усилить северное направление, разместив там дополнительные силы. В офисе президента Украины не исключают, что штурмовые отряды "Оркестра" ударят прямо на Киев.