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Президент обсудил создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников с главой Роскосмоса

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Президент обсудил создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников с главой Роскосмоса

Президент Владимир Путин провёл сегодня встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым. Одна из важных тем в ходе обсуждения касалась вопросов создания отечественной низкоорбитальной группировки спутников.


Ранее предприниматели выдвинули инициативу по государственно-частному партнёрству, когда частные компании могли бы создавать спутники, а Роскосмос (госструктура), используя свои возможности, выводил бы эти спутники на орбиту. Предложено создать пилотную группу спутников в количестве пяти единиц для вывода на орбиту Земли.

Особенность низкоорбитальных спутников состоит в том, что их нахождение на орбите высотой около 200 км над поверхностью Земли необходимо поддерживать с помощью специальных двигателей. Это относительно небольшие по размеру плазменные силовые установки.

Как отметил Юрий Борисов, у России такие компетенции есть, а потому проект является реализуемым.

Глава Роскосмоса во время встречи с главой государства отметил высокую эффективность низкоорбитальных спутников в различных сферах деятельности, в том числе в сфере мониторинга поверхности Земли.

Также Юрий Борисов коснулся тематики МКС, отметив, что Россия пока не собирается выходить из проекта, в том числе по причине необходимости сохранения на ближайшие годы отечественной пилотируемой космонавтики. А при создании собственной орбитальной станции можно будет приглашать партнёров к сотрудничеству. По словам главы Роскосмоса, есть варианты для африканских стран, которые могли бы создать собственный модуль для орбитальной станции, который в свою очередь вывела бы на орбиту российская ракета-носитель.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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14 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:14
    +2
    А разве их ещё нет??? """"
    1. DenD
      DenD Сегодня, 21:22
      +6
      Ответ прост. А разве ненужно было озаботиться этим, лет так примерно 10-15. С тем уровнем наработок в космической отрасли, мы должны были быть, если не впереди планеты всей. То уж точно в первой тройке. Но..!!! Раненый "волк", он же эффективный менеджер, он же г-н Рогозин изобретал батут до Луны, да туристов отправлял.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:25
        +1
        Наработки были так себе, СССР умел делать ракеты, а вот спутники были такие себе, радиационно стойкой микроэлектроники не научились качественной делать
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 21:29
        0
        а я бы посмотрел махач нашего в ж раненого бойца с Маском ... Цукенберг всеж мелковат ... а у нашего харя в телик не влазит ... бабла бы с этого боя на весь русский старлинк хватило ))
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 21:55
          +2
          Государственный ракетный центр имени Макеева ( входит в госкорпорацию Роскосмос) разработал ,действительно не имеюшию аналогов в мире тяжёлую МБР Сармат .Роскосмос производит ракеты для нашего ракетно- ядерного щита.Рагозин свою задачу выполнил , в производстве Ярсов и Сармата есть и его заслуга.А Борисов теперь может спокойно заниматься спутниками,ракетно ядерный щит куётся.Можете исходить на желчь,но Роскосмос свою задачу выполняет.Сначала оборона а потом можем и поговорить о мирном космосе.
      3. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 22:18
        0
        Рогозин, не Рогозин... Причины глобальнее: задача ЭТОЙ власти -- извлечение прибыли от экспорта природных ресурсов, с последующим присвоением оной узкой группой лиц. Всё остальное -- по остаточному принципу. Это сейчас известный петух клюнул в известное место, поэтому и засуетились. А что Рогозин, что Борисов -- оба балаболы. Наверное, специально таких ставят, из "друзей".
  2. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 21:20
    +4
    Я уже со счёта сбился , сколько было анонсировано амбициозных и просто проектов, от полётов на Луну до монополии на пуски !и сколько в реальности было доведено до конца , т.е полноценной реализации ?по моему практически ничего !!
    А нет , виноват , под хохлому всё таки расписали «Союз-2.1а»:))
  3. hohol95
    hohol95 Сегодня, 21:22
    -1
    Когда ПРЕЗИДЕНТ обсудит производство СОВРЕМЕННЫХ СОЛДАТИКОВ для ДЕТЕЙ Российской Федерации?
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:25
    0
    Заправлены в планшеты космические карты... в очередной раз не имеющие аналогов в мире.
    Лишь бы сделали, пусть и с аналогами.
    Движение вперед без отрыва от реальности лучше, чем полет на касиопею
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:27
    +3
    Помню Путин анонсировал "сферу" с кучей спутников году так в 2018. Это конечно было хорошо и очень полезно, но только денег на разработку государство выделить забыло, а потом начало вообще секвестировать и без того небольшие бюджеты, которые к тому же неплохо подъедались хорошо пристроенными казнокрадами
  6. Napayz
    Napayz Сегодня, 21:28
    +1
    ...создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников с главой Роскосмоса
    - нафига он нужен на орбите? ))))

    Разве нельзя было написать так: Президент обсудил с главой Роскосмоса создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 21:28
    +1
    сколько уж было этих планов и проектов, опять всё говорильней закончится
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 22:16
    0
    Для низкоорбитальной группировки нужны не только двигатели. Еще нужна компактная микроэлектроника с низким энергопотреблением. А главное - дешевые запуски, позволяющие выводить на орбиту большое количество аппаратов за минимальную стоимость. Для этого желательно использовать многоразовую технику. Таким образом для низкоорбитальной группировки России не хватает гораздо больше компетенций, чем она имеет.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:16
    0
    В смысле низкоорбитальные спутники связи? Дорогие зайчики, это надо было делать еще вчера. Соцзаказ на них есть, мы не Китай, где в деревне до миллиона жителей(есть такие), и они одна на одной сидят, у нас от деревни до деревни 50 км - это еще близко, проводов не накидаешься.
    Ну наконец ожеребились... Давно бы уже поручили тому же Газпрому - с Ямалами(тоже спутники связи) прекрасно вышло. Привет тому же НТВ+
    Связь, правда, говно будет, типа Старлинка, но это для областей, где никакой связи нет. И довольно недорогая затея, кстати. Не 5G... Которая кстати нам и не нужна покуда, и лет еще 10 будет не нужна