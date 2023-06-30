Президент обсудил создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников с главой Роскосмоса

Президент Владимир Путин провёл сегодня встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым. Одна из важных тем в ходе обсуждения касалась вопросов создания отечественной низкоорбитальной группировки спутников.Ранее предприниматели выдвинули инициативу по государственно-частному партнёрству, когда частные компании могли бы создавать спутники, а Роскосмос (госструктура), используя свои возможности, выводил бы эти спутники на орбиту. Предложено создать пилотную группу спутников в количестве пяти единиц для вывода на орбиту Земли.Особенность низкоорбитальных спутников состоит в том, что их нахождение на орбите высотой около 200 км над поверхностью Земли необходимо поддерживать с помощью специальных двигателей. Это относительно небольшие по размеру плазменные силовые установки.Как отметил Юрий Борисов, у России такие компетенции есть, а потому проект является реализуемым.Глава Роскосмоса во время встречи с главой государства отметил высокую эффективность низкоорбитальных спутников в различных сферах деятельности, в том числе в сфере мониторинга поверхности Земли.Также Юрий Борисов коснулся тематики МКС, отметив, что Россия пока не собирается выходить из проекта, в том числе по причине необходимости сохранения на ближайшие годы отечественной пилотируемой космонавтики. А при создании собственной орбитальной станции можно будет приглашать партнёров к сотрудничеству. По словам главы Роскосмоса, есть варианты для африканских стран, которые могли бы создать собственный модуль для орбитальной станции, который в свою очередь вывела бы на орбиту российская ракета-носитель.