Проект реактивной системы залпового огня GMARS от Lockheed Martin / Rheinmetall

Проектный облик РСЗО GMARS
Сухопутные войска Германии в средней перспективе планируют обновить парк своей реактивной артиллерии. Они спишут имеющиеся РСЗО MARS II (немецкий вариант американской M270 MLRS) и примут на вооружение новый образец того же класса. Компании Lockheed Martin (США) и Rheinmetall (ФРГ) заинтересовались такими новостями и начали разработку перспективной системы залпового огня под названием GMARS.
Обновление парка
По известным данным, Бундесвер располагает ограниченным парком реактивной артиллерии. До недавнего времени в строю имелось ок. 40 боевых машин MARS II. В прошлом году Германия передала Украине несколько таких систем, в результате чего собственный парк сократился до 34 ед. Кроме того, на хранении находится более сотни оригинальных американских M270, но их возвращение в строй по ряду причин невозможно.
Такое состояние парка не устраивает армию, и требуется как можно скорее принять меры. Нужно найти и закупить новые РСЗО с достаточными характеристиками. Первая партия такой техники должна будет восполнить прошлогодние потери от помощи киевскому режиму. Затем начнется процесс полноценного перевооружения, возможно, с увеличением общей численности.
В настоящее время Бундесвер изучает имеющиеся возможности, а также ожидает предложения от компаний-разработчиков. Желаемое количество новых РСЗО пока не уточняли. Точные сроки перевооружения назвать тоже не могут, но его необходимо провести в течение нескольких следующих лет.
Совместная разработка
23 июня американское издание Defense News опубликовало большое интервью с вице-президентом Lockheed Martin Говардом Бромбергом. Он рассказал, что корпорация хочет поучаствовать в программе перевооружения Бундесвера и уже приняла необходимые для этого меры.
Строевая система залпового огня MARS II
Сообщается, что еще в апреле Lockheed Martin и немецкая группа компаний Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью разработки перспективной РСЗО для немецкой армии. На данный момент этот проект носит рабочее название GMARS – German Mittleres Artillerieraketensystem.
К настоящему времени две компании изучили требования заказчика, а также сформировали общий облик будущей системы. Кроме того, подготовили и показали изображение такой боевой машины. Разработка проекта продолжается, и в обозримом будущем его должен будет оценить заказчик. Первые консультации с ним уже прошли.
За счет относительной простоты проекта планируется сократить сроки разработки и подготовки производства. Так, при скорейшем получении контракта, подрядчики смогут в течение нескольких месяцев подготовить первые компоненты для сборки готовых машин. Первую партию из пяти РСЗО смогут собрать и передать Бундесверу уже в 2025 г. Дальнейшее производство для полного переоснащения парка займет еще несколько лет.
Также решается вопрос поставки боеприпасов. Сейчас разработчики GMARS ведут переговоры с немецкой компанией Diehl Defence, которая в перспективе могла бы освоить выпуск ракет GMLRS. Пока такое производство не начато, немецкой армии предстоит использовать накопленные запасы снарядов, в основном американского производства.
Из готовых компонентов
С учетом требований заказчика, «Локхид-Мартин» и «Рейнметалл» сформировали общий облик перспективного комплекса GMARS. Для ускорения и упрощения разработки и производства, эту РСЗО выполнили с широким использованием готовых и доступных компонентов. Некоторые из них незначительно доработали; количество новых узлов минимально.
Повышение мобильности и улучшение эксплуатационных характеристик хотят получить за счет нового колесного шасси. Предлагается использовать серийный грузовой автомобиль Rheinmetall-MAN (RMMV) HX 8x8. Такое шасси комплектуется дизельным двигателем мощностью 440 л.с. и имеет трансмиссию с распределением момента на все колеса.
Четырехосное шасси RMMV HX отличается высокой грузоподъемностью и возможностью буксировки тяжелых грузов. Эти характеристики полностью соответствуют примененному боевому оснащению и нагрузкам при стрельбе.
В задней части шасси GMARS предлагается поместить опорно-поворотное устройство с пусковой установкой для реактивных снарядов. Это устройство с минимальными изменениями заимствуется у серийной M270. Благодаря этому новая РСЗО способна перевозить и использовать сразу два унифицированных транспортно-пусковых контейнера с боеприпасами нужного типа. Также на установке сохраняется штатный кран для самостоятельной погрузки ТПК.
Сообщается, что GMARS сохранит совместимость с ракетами для наличных MARS II. В настоящее время в боекомплект немецких РСЗО входят снаряды семейства GMLRS, оснащенные моноблочными боевыми частями. Кроме того, в Германии были разработаны ракеты с самоприцеливающимися боевыми элементами и минами.
Расширение боекомплекта, по всей видимости, не планируется. Американские РСЗО способны использовать тактические ракеты ATACMS, но Бундесвер не имеет их и не планирует закупать. То же, вероятно, касается и перспективных PrSM. Скорее всего, немецкие GMARS так и останутся исключительно системами залпового огня без расширенных ударных возможностей.
Немецкие РСЗО MARS II оснащены системой управления огнем European Fire Control System (EFCS), отличающейся от штатной СУО для M270. Какую систему получит новый комплекс GMARS, пока не сообщалось. Возможно, сохранят прежнюю EFCS или разработают ее улучшенный вариант с повышенными характеристиками быстродействия и точностью.
Управлять новой боевой машиной, как и в случае с ее аналогами, будет экипаж из трех человек, размещенный в единой кабине. Подготовка к стрельбе и пуски будут осуществляться при помощи дистанционного управления, без необходимости выхода наружу.
Перспективы проекта
Перспективная РСЗО GMARS в предложенном виде представляет определенный интерес для потенциальных заказчиков. Нетрудно заметить, что она имеет определенные преимущества перед существующими комплексами M270 или M142 и вполне способна занять место в частях заказчика – Бундесвера или другой армии.
Так, от M270 / MARS II изделие GMARS выгодно отличается использованием колесного шасси. За счет этого удастся повысить мобильность – и тем самым выполнить одно из главных требований немецкой армии. При этом, в отличие от американской M142, предлагаемая система несет два ТПК с ракетами и имеет максимально возможный боекомплект.
РСЗО GMARS фактически собрана только из доступных компонентов и должна использовать серийное семейство боеприпасов. Это значительно упростит производство, освоение и эксплуатацию такой техники. При этом достигается максимальная унификация с наличной реактивной артиллерией и автомобильным парком.
MARS II выполняет стрельбу
Впрочем, у проекта GMARS можно найти неоднозначные особенности и даже недостатки. Так, несмотря на новизну, эта РСЗО фактически представляет собой модернизацию существующего образца. Перенос готовой пусковой установки, СУО и имеющихся снарядов на новое шасси никак не изменит боевые характеристики комплекса. Изделие GMARS создается с заделом на отдаленное будущее, и поэтому отсутствие серьезных преимуществ перед нынешним образцом можно считать недостатком.
Следует отметить, что новой системе нужно не только заинтересовать Бундесвер, но и обойти конкурента. Немецкая компания KMW и израильская Elbit Systems намерены предложить министерству обороны Германии РСЗО совместной разработки Euro-PULS. Она выполнена на основе израильского изделия PULS и имеет ряд любопытных особенностей.
Какой из предложенных образцов будет принят на вооружение и заменит наличные РСЗО MARS II, неизвестно. Можно предположить, что проект GMARS имеет больше шансов. Победить ему помогут широкое использование готовых компонентов немецкого производства и возможность использования накопленных запасов ракет.
Накануне перевооружения
Таким образом, текущее состояние реактивной артиллерии перестало устраивать руководство Германии, в результате чего было принято решение о восполнении прошлогодних потерь, а затем и о полноценном перевооружении. В обозримом будущем Бундесвер хочет получить РСЗО нового типа, по своим характеристикам не уступающие оставшимся MARS II.
Промышленность Германии в сотрудничестве с иностранными коллегами уже отреагировала на такие запросы. Ведущие предприятия предложили два проекта новых ракетных комплексов с теми или иными особенностями. Какой из этих образцов устроит заказчика и поступит на вооружение, станет известно в ближайшие год-два.