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Генерал Милли озвучил прогноз по срокам окончания украинского контрнаступления

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Генерал Милли озвучил прогноз по срокам окончания украинского контрнаступления

Западные военные и политические деятели продолжают рассуждать о ходе украинского контрнаступления. Эти рассуждения идут на фоне сегодняшних слов главкома ВСУ Залужного о том, что контрнаступление – «это не шоу, где можно делать ставки».


Свои соображения по поводу проводимой украинской армией операции высказал и глава Объединённого комитета начальников штабов США (аналог должности начальника Генштаба в России) четырёхзвёздный генерал Марк Милли.

По словам Милли, контрнаступление ВСУ идёт медленно:

Оно идёт медленнее, чем ожидалось, чем предсказывалось аналитиками и в рамках компьютерного моделирования. Оно продолжится ещё несколько недель и будет очень кровавым. Я уже говорил, что оно продлится от 6 до 10 недель.

По заявлению главы американского объединённого штаба, озвучившего прогноз о сроках контрнаступления, «ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу».

Если учесть, что контрнаступление идёт уже почти 4 недели, то, если отталкиваться от версии Милли, оно может продлиться либо до середины июля, либо (если 10 недель) до середины августа.

То есть, американский военачальник дал понять, что контрнаступление ВСУ идёт по американским директивам и с определением его крайнего срока американским командованием.

Стоит напомнить, что сегодня Залужный, как бы упрекая Запад в «навязывании» Украине контрнаступления, заявил, что сам бы Запад даже не начал наступать без превосходства в воздухе.
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9 комментариев
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  1. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 21:26
    +1
    перебить всех набигающих селян за 10 недель будет нелегко, можно только пожелать меткости нашим бойцам
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:51
      0
      "НабИгающие селяне"Чем Вам сельские жители не угодили?Ну,я-селянин.Дальше?Гражданин России.Если имеете других,то указывайте точно.А селяне в стойкости и сообразительности фору городским некоторым ,на сто очков дадут
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 22:16
        0
        Товарищ имеет в виду истребление рагулья))))
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:28
    0
    Моделировение где провели? Центр принятия решений где?
    Красная линия по лбу милли проходит?
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:33
    +1
    До осенней распутицы будут наступать, потом опять всю зиму готовиться к следующему контрнаступу.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:55
      0
      Сейчас отложат,и как свидетели секты вундервафли,будут ожидать поставкв F16 и "абрамсов".Но это явно не поможет
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:39
    0
    Оно продолжится ещё несколько недель и будет очень кровавым.

    Оно уже кровавое донельзя! За 4 недели - 20 тысяч потерь у укровермахта... А они еще более кровавое хотят? Там хоть кто-нибудь за жизни украинцев вообще переживает?
  5. alystan
    alystan Сегодня, 21:45
    -2
    А многим известный на этом сайте Даманцев пишет:

    ВСУ вновь закрепились близ Артёмовска, ситуация на других направлениях обостряется

    На протяжении последних суток крайне тревожная информация продолжает поступать с каховского, ореховского, времевского и артёмовского направлений, где формирования ВСУ не оставляют попыток вклинивания в первую линию обороны подразделений СВ и ВДВ России. Они пытаются восстановить контроль над рядом господствующих высот для прямого огневого контроля.

    Теперь видимо он аналитикой занялся.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 22:02
    0
    Оно продолжится ещё несколько недель и будет очень кровавым. Я уже говорил, что оно продлится от 6 до 10 недель.

    Ну да, всё зависит от скорости скашивания укропа: чем раньше закончится, тем быстрее закончится наступление. Нашим парням стойкости, умения и успехов. Храни их всех Бог.
    «ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу».

    Ни у кого иллюзий и нет: до последнего украинца - всем понятно, кроме самих украинцев.