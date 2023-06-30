Генерал Милли озвучил прогноз по срокам окончания украинского контрнаступления

Оно идёт медленнее, чем ожидалось, чем предсказывалось аналитиками и в рамках компьютерного моделирования. Оно продолжится ещё несколько недель и будет очень кровавым. Я уже говорил, что оно продлится от 6 до 10 недель.

Западные военные и политические деятели продолжают рассуждать о ходе украинского контрнаступления. Эти рассуждения идут на фоне сегодняшних слов главкома ВСУ Залужного о том, что контрнаступление – «это не шоу, где можно делать ставки».Свои соображения по поводу проводимой украинской армией операции высказал и глава Объединённого комитета начальников штабов США (аналог должности начальника Генштаба в России) четырёхзвёздный генерал Марк Милли.По словам Милли, контрнаступление ВСУ идёт медленно:По заявлению главы американского объединённого штаба, озвучившего прогноз о сроках контрнаступления, «ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу».Если учесть, что контрнаступление идёт уже почти 4 недели, то, если отталкиваться от версии Милли, оно может продлиться либо до середины июля, либо (если 10 недель) до середины августа.То есть, американский военачальник дал понять, что контрнаступление ВСУ идёт по американским директивам и с определением его крайнего срока американским командованием.Стоит напомнить, что сегодня Залужный, как бы упрекая Запад в «навязывании» Украине контрнаступления, заявил, что сам бы Запад даже не начал наступать без превосходства в воздухе.