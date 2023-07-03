Русских надо убедить, что они всё равно проиграли

Прошла неделя с момента подавления мятежа. Эйфория заканчивается, и в дело вступили те, кому по должности или по политическим взглядам хочется и (или) положено ломать единство нашего общества, создавать негативный образ нашей страны в мире и сеять сомнения в нашей победе в душах россиян.
Чего только я не наслушался и не начитался в это время. От хитрого плана Путина и Пригожина по созданию ситуации, когда путём имитации мятежа будут созданы условия для «утра стрелецкой казни», до сговора главы ЧВК с украинской разведкой, а через неё с британской МИ-6, ещё в Африке. Якобы именно поэтому в момент мятежа ВСУ и притихли.
Это же касается и положения самого Путина в стране и мире. Тут спектр выводов примерно такой же. От полного падения уважения со стороны ведущих стран мира до «теперь Путин – мировой лидер, способный перевернуть любую страну одним словом». От «Путин показал свою силу» до «теперь Российский президент по рейтингу внутри страны стал менее популярен, чем «спаситель России» Лукашенко».
Короче говоря, «всякой твари по паре». Мнения и выводы уважаемых и не уважаемых людей, которые соответствуют вашему восприятию того, что случилось, можно найти на просторах интернета без особого труда. Естественно, пошли вопросы и от наших читателей. Я не берусь полностью разложить ситуацию по полочкам. Для этого есть более компетентные люди.
Просто изложу собственное мнение и мнение коллег по тому, как мы видим развитие ситуации на сегодня. Что изменилось за прошлую неделю в «деле Вагнера» и закончен ли мятеж в наших головах…
Когда же власть возьмёт топор и выкатит плаху на лобное место?
Наверное, главную мысль аналитиков из числа врагов России заметили все. Вспомните множество вбросов по поводу ареста «генерала Армагеддона». Вспомните все эти «следственный комитет всё ещё не закрыл дело о мятеже», «Пригожина уже нет в живых» и т. п. По мнению достаточно большой группы людей, кремль просто обязан наказать тех, кто участвовал в «марше справедливости».
И плевать им, тем, кто так думает, что говорит закон по поводу отказчиков от участия в мятеже, плевать на то, что в числе мятежников было достаточно много людей, которые за свои подвиги награждены государственными наградами вплоть до Героя Российской Федерации, плевать на то, что фактически почти никто из них вообще не стрелял, а многие даже не знали, в чём участвуют.
Ясно, что дело о мятеже прекращено. Российский президент уже неоднократно подтверждал делами, что он слов на ветер не бросает, но ведь были и другие преступления, по которым необходимо разбираться. К примеру, кто спровоцировал стрельбу? Кто давал команду на уничтожение вертолётов и самолётов? Кто первый начал кровопролитие вообще? Кто ответит за гибель лётчиков и вагнеровцев?
В этом плане работы у следственного комитета и других структур действительно много. И не только потому, что кому-то очень хочется помахать шашкой. Необходимо разобраться и принять меры, чтобы такое не повторилось в будущем. А ЧВК уже и так наказано. В ранее существовавшем виде его больше нет. Я многократно писал, что главной задачей частного бизнеса является эффективность работы. Проще говоря, заработать побольше денег.
В своём обращении президент Путин назвал цифру затрат на содержание музыкантов только за год. 80 млрд рублей! И примерно столько же по контрактам с компаниями Пригожина на выполнение заказов для «Вагнера». После отказа от подписания контракта, естественно, этих средств ЧВК больше не получит.
Точно так же дело обстоит и с личным составом. Право на подписание контракта, которое может использовать любой сотрудник ЧВК, а я об этом уже писал, сильно изменит штат компании. Причём, обратите внимание, никто не изменял время, данное на такое подписание. До 1 июля! Так что на момент выхода этого материала мы уже будем знать, насколько изменится состав музыкантов.
Так что очень правильно, что власть решила не торопиться с выводами, а досконально во всём разобраться. Как правильно и то, что для компании оставили полевые лагеря, где и они сами могут разобраться внутри своей структуры, да и в себе тоже. А махать топором несложно. Только вот изменить результат такого «махания» часто бывает невозможно…
Лукашенко – спаситель России?..
Как же не хочется нашим «партнёрам» признавать, что давно существующее на бумаге союзное государство всё-таки существует в реальности. Сколько грязи вылилось на президента Лукашенко за эту неделю. Иногда поражаешься тому бреду, который пишут некоторые политологи.
Лукашенко после попытки переворота в Белоруссии стал полностью зависим от Москвы. Лукашенко использовал ситуацию, чтобы взять под собственный контроль российское тактическое ядерное оружие, расположенное в Белоруссии. Лукашенко использует музыкантов для попытки изменить политическую ситуацию в соседней Польше и Прибалтике. Короче говоря, Александр Лукашенко монстр, который на крови российских лётчиков и музыкантов пролез в политическую элиту России.
О том, какие выгоды получает Белоруссия с приходом ЧВК «Вагнер» на её территорию, я уже писал. Да и сам белорусский президент этот вопрос неоднократно озвучивал. Но всё это пока в перспективе. В данный же момент на территории республики нет ни лагерей, ни полигонов, нет никакой другой инфраструктуры. Есть территория старой, заброшенной, правда, зная белорусского президента и его хозяйственный подход, скорее законсервированной, воинской части, и всё.
В Белоруссии сейчас есть только сам руководитель ЧВК Пригожин и его охрана. Остальной личный состав либо в лагерях, либо там, где и находились до мятежа, выполняют свою работу за рубежами России. Пригожин же решает хозяйственные вопросы, вопросы материального обеспечения и прочее. Напомню, Лукашенко отказался финансировать ЧВК. Так что работы у руководителя Вагнера выше крыши.
Теперь о том, стремится ли белорусский президент стать российским политиком. Сразу вопрос – а зачем ему это надо? Он президент независимой страны. Пусть небольшой, но страны. Он достаточно популярен в мире. Кто-то его уважает, кто-то ненавидит, но тех, кто его не знает, точно нет. Стать «одним из...» в России?
И по поводу «спасителя»... Кто-то отрицает роль белорусского президента в подавлении мятежа, роль миротворца, который помог разрулить ситуацию? Который спас много жизней граждан России? Я бы не разбрасывался громкими званиями. Мы после мятежа 1917 года и последующих революций этих самых «спасителей России» много видели. Даже в Отечественную войну «всплывали» периодически.
По моему мнению, президент Лукашенко своими действиями доказал тот факт, о котором я упоминал выше. Россия и Белоруссия не просто союзники, это страны, объединённые в единый организм. Если плохо одним, плохо и другим. И наоборот. В принципе, это как раз то, к чему мы стремились в 90-е. Тот самый Союз независимых государств.
Путин и Лукашенко хотят изменить политическую ситуацию у соседей
И, наконец, наверное, самая обсуждаемая в Европе тема. Появление ЧВК «Вагнер» дестабилизирует ситуацию в Польше и Прибалтике. Тема бесконечная. Бесконечная уже потому, что если её убрать, эти государства окажутся просто никому не нужны. Да и историческая память, особенно поляков, связывает более или менее значимые события истории именно с мятежами. Все эти национальные герои, вроде Тадеуша Костюшко или Эмилии Плятер, так или иначе связаны с такими событиями.
Наверное, стоит начать с внутриполитической ситуации в Польше. Это актуально, особенно с учётом проходящих там предвыборных мероприятий. Теоретически Российский и Белорусский президенты могли бы через ЧВК повлиять на усиление популярности пророссийских политических сил.
Понятно, что для простого обывателя, а именно на него направлена избирательная кампания, важнее то, сколько денег будет направлено на социальные программы. На этом можно было бы сыграть. Зачем тратиться на вооружение и новые воинские формирования, когда в экономике проблем миллион?
Могли бы, но... не могут! Некого поддерживать! Нет в Польше этих самых пророссийских сил! Но если читать польскую прессу, то они есть. Та же «Гражданская платформа», к примеру. Только вот если посмотреть повнимательнее, то эта самая «платформа» более или менее лояльно относилась к России лет 20 назад, когда мы ещё делали попытки объединиться с Европой.
Сегодня же антироссийская риторика звучит в программах всех политических сил этой страны. Причём, если не знать чью программу вы читаете, то отличить их довольно сложно. Что «Право и Справедливость» (правящая партия), что «Гражданская платформа» Туска русофобы. Так что, к огорчению тех, кто думал о поляках хорошо, введение музыкантов на территорию Белоруссии только усилит русофобию польского общества.
А вот в военном отношении Дуда может потирать руки от удовольствия. Караул! Польша в опасности! Страшные русские штурмовики, злые после своего изгнания из России и не подчиняющиеся никому, нападут на бедную Польшу и смогут сделать с ней всё что угодно! Просто потому, что польская армия не сможет ничего серьёзного им противопоставить! Дайте вооружение, введите НАТОвские подразделения, спасите Польшу!
«Мы видим, что происходит на Востоке. Сейчас де-факто идёт релокация российских войск, группы «Вагнер» вместе с её руководителем Евгением Пригожиным в Белоруссию. Для нас это очень негативные сигналы, о которых мы хотим сказать нашим союзникам.»
Бедный генсек НАТО Столтенберг, бедный потому, что выкачал из европейских стран почти всё, что мог, пытается его успокоить. Да и как не пытаться, когда Зеленский из Киева ежедневно скулит о недостатке вооружений и техники. А где её взять? Вашингтон тоже побаивается развития событий и не спешит открывать свои арсеналы.
«Пока ещё слишком рано делать какие-либо заключения относительно долгосрочных последствий для НАТО. Но мы пристально следим за ситуацией.»
Никаких выводов сегодня делать не буду. Ситуация развивается достаточно динамично. Счёт идёт не на недели или месяцы. Счёт идёт на дни и часы. Поэтому выводы делайте сами. Понятно лишь одно – нас стараются и будут стараться убедить в том, что поражение неизбежно, и мы для спасения собственной страны просто обязаны принять условия Запада и начать переговоры о мире...