Русских надо убедить, что они всё равно проиграли

Когда же власть возьмёт топор и выкатит плаху на лобное место?

Лукашенко – спаситель России?..

Путин и Лукашенко хотят изменить политическую ситуацию у соседей

«Мы видим, что происходит на Востоке. Сейчас де-факто идёт релокация российских войск, группы «Вагнер» вместе с её руководителем Евгением Пригожиным в Белоруссию. Для нас это очень негативные сигналы, о которых мы хотим сказать нашим союзникам.»

«Пока ещё слишком рано делать какие-либо заключения относительно долгосрочных последствий для НАТО. Но мы пристально следим за ситуацией.»