Пресса США: В Киеве директору ЦРУ пообещали подвести артиллерию и ракетные установки к границам Крыма к осени этого года

В Киеве Бернсу заявили, что намерены вернуть под свой контроль значительные территории к осени этого года, перебросив средства артиллерии и ракетные установки к границе находящегося под российским контролем Крымского полуострова.

Президент Украины и его советники начали изучать такой вопрос, как возможность прекратить боевые действия в варианте, который был бы приемлем и для России, и для Украины.

США согласны с украинцами в том, что Украина должна выступить на переговорах с позиции силы. При этом США довольны тем, что Киев действует, сохраняя военную технику и личный состав.