Пресса США: В Киеве директору ЦРУ пообещали подвести артиллерию и ракетные установки к границам Крыма к осени этого года

Американская газета The Washington Post рассказывает о непубличной поездке в Киев директора ЦРУ. Уильям Бернс посещал украинскую столицу в июне и проводил там встречу с верхушкой киевского режима.
Издание пишет, что украинские чиновники поведали Бернсу о том, что они собираются «вернуть по украинский контроль территории, после чего Москва будет вынуждена пойти на переговоры о прекращении огня». Причём всё это, как пишет издание, «прекращение огня должно произойти», по версии Киева, до конца 2023 года.
Неназванный собеседник репортёра The Washington Post рассказывает о встрече Бернса с главами украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и заявляет, что Бернс «подтвердил готовность делиться с Киевом разведданными для достижения Украиной успеха».
Из статьи:
В Киеве Бернсу заявили, что намерены вернуть под свой контроль значительные территории к осени этого года, перебросив средства артиллерии и ракетные установки к границе находящегося под российским контролем Крымского полуострова.
Также, как пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника в США, Зеленский пообещал отбить у России «территории Восточной Украины, выйдя к границам России».
Утверждается, что Бернс посещал Киев «перед военным мятежом в России».
The Washington Post обратилось за комментариями непосредственно в ЦРУ, однако там от комментариев по вопросу тематики переговоров Бернса и Зеленского отказались.
При этом добавлено, что Запад ожидает успехов украинского контрнаступления, однако оно не достигает заявленных ранее целей, от чего «Зеленский находится под давлением со стороны западных стран, предоставивших вооружение на миллиарды долларов».
Из статьи:
Президент Украины и его советники начали изучать такой вопрос, как возможность прекратить боевые действия в варианте, который был бы приемлем и для России, и для Украины.
Далее американская пресса цитирует украинского чиновника (тоже неназванного):
США согласны с украинцами в том, что Украина должна выступить на переговорах с позиции силы. При этом США довольны тем, что Киев действует, сохраняя военную технику и личный состав.
О каком сохранении идёт речь, если ВСУ за три недели своего контрнаступления потеряли не менее 15 тысяч человек и свыше 250 танков, включая танки Leopard и AMX-10, вопрос открытый.