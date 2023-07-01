Французская пресса сообщает об ограблении оружейных магазинов и складов и стрельбе из автоматов Калашникова на улицах городов Франции

Нашла своё подтверждение информация о том, что в ходе массовых беспорядков во Франции протестующие начали разграбление оружейных магазинов. К настоящему моменту известно минимум о двух случаях, когда французские демонстранты вынесли из оружейных магазинов в общей сложности более сотни единиц стрелкового и травматического оружия. Один из оружейных магазинов был ограблен в портовом городе Марсель.
Как пишет французское издание «Фигаро», митингующие «взломали и ограбили оружейный склад»:
На улицах французских городов слышна стрельба из автоматов Калашникова.
Исключительно из автоматов Калашникова?
Также сообщается, что в ходе беспорядков протестующие против полицейского произвола, забросали петардами и подожгли полицейский участок в городе Лион.
Сообщается, что на улицы городов Франции были брошены сотни полицейских нарядов, средства бронетехники, применены специальные средства. Если в одних городах мятежников удалось разогнать, то в других полицейские получили жёсткий отпор. Упомянутое выше издание приводит заявление одного из сотрудников полиции в Лионе:
Ночь за ночью сцены хаоса продолжаются, и мы не можем положить этому конец.
Протестующие против действия президента и правительства, а также против полицейского произвола, сожгли десятки автомобилей и автобусов. Целые кварталы городов Франции объяты пламенем.
К настоящему моменту осуществлено свыше 470 арестов. Есть многочисленные раненые, о жертвах данных нет.
Глава полиции Парижа Лоран Нуньес ранним утром обсудил с главой МВД действия по недопущению эскалации в стране.