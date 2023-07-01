Военное обозрение
Войти Регистрация

Французская пресса сообщает об ограблении оружейных магазинов и складов и стрельбе из автоматов Калашникова на улицах городов Франции

16
Французская пресса сообщает об ограблении оружейных магазинов и складов и стрельбе из автоматов Калашникова на улицах городов Франции

Нашла своё подтверждение информация о том, что в ходе массовых беспорядков во Франции протестующие начали разграбление оружейных магазинов. К настоящему моменту известно минимум о двух случаях, когда французские демонстранты вынесли из оружейных магазинов в общей сложности более сотни единиц стрелкового и травматического оружия. Один из оружейных магазинов был ограблен в портовом городе Марсель.


Как пишет французское издание «Фигаро», митингующие «взломали и ограбили оружейный склад»:

На улицах французских городов слышна стрельба из автоматов Калашникова.

Исключительно из автоматов Калашникова?

Также сообщается, что в ходе беспорядков протестующие против полицейского произвола, забросали петардами и подожгли полицейский участок в городе Лион.

Сообщается, что на улицы городов Франции были брошены сотни полицейских нарядов, средства бронетехники, применены специальные средства. Если в одних городах мятежников удалось разогнать, то в других полицейские получили жёсткий отпор. Упомянутое выше издание приводит заявление одного из сотрудников полиции в Лионе:

Ночь за ночью сцены хаоса продолжаются, и мы не можем положить этому конец.

Протестующие против действия президента и правительства, а также против полицейского произвола, сожгли десятки автомобилей и автобусов. Целые кварталы городов Франции объяты пламенем.

К настоящему моменту осуществлено свыше 470 арестов. Есть многочисленные раненые, о жертвах данных нет.

Глава полиции Парижа Лоран Нуньес ранним утром обсудил с главой МВД действия по недопущению эскалации в стране.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dmitriy Zadorozhniy
    Dmitriy Zadorozhniy Сегодня, 07:17
    +4
    Угу, "калашниковы". Нуланд привозила печеньки, а не установленный "Петров и Баширов" автоматы?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:34
      0
      Я не на стороне бузотёров.
      Ничего хорошего людям такие беспорядки никогда не приносили.
      Но европейцы со своей вседозволенностью это заслужили. И чем дальше - тем больше будет тех, кто будет считать себя вправе пойти грабить, убивать, насиловать и просто бессмысленно разрушать.
      Та что я считаю Россию вправе публично осудить как жестокость властей в подавлении "защищающих свои права демонстрантов", так и бездействие в защите "беззащитных граждан".
      Сочувствия нет ни к кому. Злорадство есть, это да.
  2. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 07:19
    +2
    Нужно поддержать народ оружием и амуницией.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 07:29
      +3
      То, что происходит во Франции- это бумеранг....Не их ли СМИ с восторгом поддерживали майдан?В общем напишу их же словами. Французы , вы невероятны!!! bully
      Руки проч от мирного протеста! ОНИЖЕДЕТИ! laughing
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:20
    +2
    ...и стрельбе из автоматов Калашникова на улицах городов Франции
    Так вот он "хитрый маневр". Все считали, что "Вагнер" идет на Москву, а он вон где оказался...
    К слову, на предложенном видео, я так и не расслышал "голос" "Калаша"
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:23
    +1
    Еще одно подтверждение того, что "Калаш" самый лучший!
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:27
    +2
    Танки у Франции остались. Подавят...
    И проиграют окончательно в следующем поколении.
    Халифат луары.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 07:29
    +4
    К празднику готовятся, 14 июля день взятия Бастилии
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:38
      0
      И он явно не пройдет впустую... hi drinks yes А по сути статьи...Убитый водитель явно был не потомком Буонопарте..
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 07:29
    +2
    Depuis au moins 30 ans les Kalachnikov circulent dans les quartier Français.
    Il y a plus de 20 ans j'ai même entendu un commissaire declarer : auparavant nous trouvions des armes de poings et dernièrement nous avons trouvé 10 lancé rocket" sic et cette déclaration à plus de 20 ans ! Imaginez maintenant avec toutes les armes "égarées " d'Ukraine...Le Kharma...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:32
    +1
    Просто французская молодёжь вышла на заработки.Она воспользовалась первым попавшимся предлогом.Протесты против пенсионной реформы сдулись,возможность "поработать " законно пропала .Для меня маркер ,что в Франции всё серьёзно - отмена футбольных матчей,а так это просто баловство.Мультикультуризм в действии- опять пестня будет,арабы виноваты.( Кстати у них всё застраховано,широкие возможности для махинаций ).Зарабатывают все.
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:34
    0
    АК не просто так в теме, слишком много оружия распространилось по миру из Украины, в последнее время. А второе, как не крути, экономическая ситуация в ЕС медленно ухудшается и необходим любой повод, что бы малоимущие, живущие на небольшие пособия, начали стрелять и грабить. Но виновата будет, все равно Россия. А нам плевать.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    0
    На улицах французских городов слышна стрельба из автоматов Калашникова.
    А в толпе еще не замечены люди с рязанскими лицами? Французская пресса по звуку выстрелов определяет марку оружия, а по взрывам петард наверное в каком магазине они куплены. Полиция просит подкрепления и тяжелую технику. Франция бурлит не прекращая, а Макрон занят Украиной.
  11. seamen2
    seamen2 Сегодня, 07:35
    0
    А что не так. они действуют, как в их марсельезе сказано:
    К оружью, гражданин!
    Сомкнём наши ряды,
    Вперёд, вперёд.
    Нет, чужеземные наймиты
    Нам не навяжут свой закон!
    Мы ими можем быть убиты,
    Но не согнётся стан в поклон
  12. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 07:36
    0
    Принятие пенсионной реформы во Франции мягко говоря очень сильно отличается от этого события в России,
  13. a_2573
    a_2573 Сегодня, 07:38
    0
    Французская пресса сообщает об ограблении оружейных магазинов и складов и стрельбе из автоматов Калашникова на улицах городов Франции
    Всё.....Это явный русский след, и сделали это русские! Не живётся им спокойно.