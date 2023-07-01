В Черновицкой области Украины объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных

В украинских регионах, один за одним, продолжают объявлять всеобщую мобилизацию. Суть процесса состоит в том, чтобы в 10-дневный срок с момента её объявления все военнообязанные, проживающие или временно пребывающие в той или иной области Украины, должны явиться в территориальный орган военного комплектования, проще говоря – в военкомат.Ранее всеобщая мобилизация военнообязанных была провозглашена в Ивано-Франковской, Киевской, Черниговской областях. Теперь стало известно о том, что объявлена она и в Черновицкой области. Региональные власти заявили, что ждут военнообязанных в военкоматах в 10-дневный срок, и угрожают уголовным преследованием в адрес неявившихся.Обращает на себя внимание примерная статистика явки по «всеобщей мобилизации» в Киеве и Ивано-Франковске. По последним данным, в ивано-франковский военкомат в течение 10 дней прибыли менее 16% военнообязанных мужчин – из списочного состава. В Киеве – и того меньше. Кто-то ранее попросту покинул территорию Украины или как минимум области, в которой объявлена всеобщая мобилизация, кто-то решил просто не откликаться на приказы киевского режима.Так как Черновицкая область является одной из тех, где редко гремят взрывы в ходе российской СВО, то есть большая вероятность того, что и там число добровольно пришедших в военкомат военнообязанных, будет далеко не 100-процентным.