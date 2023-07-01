Результат удара ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым прятались боевики ВСУ, попал в кадр

На видео попали последствия удара ОТРК «Искандер» ВС РФ по Антоновскому мосту в Херсонской области. Ранее стало известно, что под Антоновским мостом высадилась группа украинских десантников, которая приступила к обустройству плацдарма на левом берегу реки Днепр.Выбить украинское формирование из-под моста было не столь просто. Поэтому командование ВС РФ решило задействовать для нанесения ракетного удара по мосту ОТРК «Искандер». На видеокадрах мы видим, что пролет моста, по которому был нанесен удар, обрушился.Под Антоновским мостом находилось украинское формирование численностью около 70 человек. Как минимум тридцать из них были уничтожены в результате ракетного удара. Тем самым, российская армия продемонстрировала возможность уничтожения таких сложных сооружений как Антоновский мост с помощью ракетных ударов ОТРК «Искандер».Следует отметить, что украинские формирования неоднократно пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр. Это необходимо им для создания плацдарма с целью последующего развития боевых действий на левобережье Днепра в российской Херсонской области и попыток вытеснения с территории этого региона российских подразделений.Однако пока решить данную задачу у ВСУ не получается. Надежда была на высадку под Антоновским мостом и последующее закрепление на данном участке, однако после удара ОТРК «Искандер» стало ясно, что и здесь украинским боевикам не сопутствует удача.