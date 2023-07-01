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Результат удара ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым прятались боевики ВСУ, попал в кадр

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Результат удара ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым прятались боевики ВСУ, попал в кадр

На видео попали последствия удара ОТРК «Искандер» ВС РФ по Антоновскому мосту в Херсонской области. Ранее стало известно, что под Антоновским мостом высадилась группа украинских десантников, которая приступила к обустройству плацдарма на левом берегу реки Днепр.


Выбить украинское формирование из-под моста было не столь просто. Поэтому командование ВС РФ решило задействовать для нанесения ракетного удара по мосту ОТРК «Искандер». На видеокадрах мы видим, что пролет моста, по которому был нанесен удар, обрушился.

Под Антоновским мостом находилось украинское формирование численностью около 70 человек. Как минимум тридцать из них были уничтожены в результате ракетного удара. Тем самым, российская армия продемонстрировала возможность уничтожения таких сложных сооружений как Антоновский мост с помощью ракетных ударов ОТРК «Искандер».


Следует отметить, что украинские формирования неоднократно пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр. Это необходимо им для создания плацдарма с целью последующего развития боевых действий на левобережье Днепра в российской Херсонской области и попыток вытеснения с территории этого региона российских подразделений.




Однако пока решить данную задачу у ВСУ не получается. Надежда была на высадку под Антоновским мостом и последующее закрепление на данном участке, однако после удара ОТРК «Искандер» стало ясно, что и здесь украинским боевикам не сопутствует удача.

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28 комментариев
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  1. народник
    народник Сегодня, 08:16
    +15
    А почему не бьют по мостам через Днепр, если могут?
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 08:20
      +11
      Этим вопросам мучаются многие и рядовые россияне и российские военные эксперты!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 08:27
        +5
        Цитата: Федор Соколов
        Этим вопросам мучаются многие и рядовые россияне и российские военные эксперты!

        Уже почти полтора года мучаемся...
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:02
          0
          Может, хорошо пристрелялись.
          Кто туда полезет - легко прихлопнуть без потерь с нашей стороны.
          А в глубине тылов противника - мы неоднократно подчёркивали, что это СВО, а не полномасштабная война, когда разрушают всю инфраструктуру противника.
          Мы даже после теракта на Крымском мосту не стали их электростанции уничтожать. Только несколько трансформаторов повредили. Наверное, зря. Без электричества война бы уже кончилась.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 09:32
            +4
            Цитата: Shurik70
            А в глубине тылов противника - мы неоднократно подчёркивали, что это СВО, а не полномасштабная война, когда разрушают всю инфраструктуру противника.

            У американцев тоже не было полноценных войн со времён ВМВ. Но это не мешало им ведь заливать и засыпать Вьетнам всякой дрянью, бомбить Ирак и Югославию безжалостно... Я думаю, что у нас просто возможностей нет. Мало ракет, плохое наведение, слишком большой КВО... надо КБ и заводы соответствующего направления подтянуть.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 10:06
              -1
              Думаю, вы не правы. Возможности есть, и выключение электричества на всей территории Украины тому подтверждение.
              Просто мы - не американцы. В этом вся суть.
          2. sanches-nk
            sanches-nk Сегодня, 09:32
            +2
            С такими подходами можно воевать годами. Не уничтожение мостов, позволяет им беспрепятственно и на расслабленной доставлять на ЛБС, технику, подкрепление, топливо, БК и т.д.
      2. Сергей Валов
        Сергей Валов Сегодня, 08:49
        -3
        Эксперты не мучаются, они понимают, на то они и эксперты. Но их не так много. Мучаются дилетанты, которые мнят себя экспертами. Те же кто знает, публично не выступает.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 09:33
          +1
          Те, кто всё понимает, это всевидящие, а не эксперты.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 09:20
        -2
        командование ВС РФ решило задействовать для нанесения ракетного удара по мосту ОТРК «Искандер».

        Не было бы проще и дешевле утопить этот десант при попытке перебраться к мосту на катерах.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:58
      +3
      Нет политического решения. Идёт СВО, а не война. Данный пример показывает, что технические возможности для разрушения мостов через Днепр у России имеются. СВО руководят политики, а не военные.
    3. km-21
      km-21 Сегодня, 09:24
      +1
      Цитата: народник
      А почему не бьют по мостам через Днепр, если могут?

      Даже Искандер не смог полностью перерубить пролет. Часть его осталась лежать на опорах. Очевидно, что для поражения двух десятков мостов понадобятся сотни Искандеров. Потому что какая-то часть ракет будет перехвачена ПВО, а какая-то часть сама промахнется. К тому же множество разрушений окажутся не критичными и будут быстро восстановлены. А главное, что как минимум четыре переправы проходят по дамбам и плотинам, которые нельзя разрушать по понятным причинам.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 09:42
        -1
        У Искандера бывает и специальная боевая часть) но это уже совсем другой разговор(
    4. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:48
      -1
      Цитата: народник
      А почему не бьют по мостам через Днепр, если могут?

      Не сыпьте соль на сахар! Это больная тема. Из вменяемых людей - этого никто не понимает!
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:17
    +4
    Ну вот, обрушили пролёт одной ракетой, значит нужно всего полсотни ракет, чтобы разделить Украину по Днепру.

    То есть украинцы в безвыходном положении. Они не могут не наступать, потому что прекратится финансирование и им конец. В то же время, если бы их наступление начало приносить результат, то рухнули бы мосты и конец бы пришёл сначала их группировке на левом берегу. Им остаётся только безуспешно наступать, так можно ещё какое-то время сосуществовать...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:24
    -8
    Для " стратегов",разабьём все мосты через Днепр,как его форсировать будем ?Или за Днепр не пойдём ?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:29
      +3
      Цитата: tralflot1832
      ля " стратегов",разабьём все мосты через Днепр,как его форсировать будем ?

      А как в ВОВ форсировали?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:34
        -1
        Опыт Великой Отечественной не подходит при формировании Днепра в современных условия,десант передают высокоточным оружием .Будут бить начиная от ПТУРов и " Камикадзами" и дальше с повышением калибра.
    2. Камрад
      Камрад Сегодня, 08:30
      +14
      Ну, по мостам нам Днепр все равно не судьба перейти, украинцы, по любому, взорвут.
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:55
      +1
      Слона надо есть по кускам. Разбили бы мосты, можно было бы относительно свободно разобраться на левом берегу. А на Киев уже идти из Белоруссии
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 08:28
    +1
    Накрыли троллей подмостовых!..
    Не хотел бы я быть там вместе с ними!..
    А ведь выёживались: "вы - орки из Мордора, а мы - эльфы!"
    Эльфы под мостами не живут.
    Только тролли, ведьмы и жабы...
    Но как сказал Темнейший - в сортире спрячутся, замочим и в сортире! am
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:41
    0
    С этим мостом и украинским плацдармом под ним вообще происходит какая-то информационная "лажа". То его "полностью уничтожили", то "с уничтожением украинского десанта имеются сложности". В общем кто какие новости хочет "высосать из пальца", тот такие и "высасывает".
    Раньше хоть у Ю.Подоляки была более-менее реальная инфа, но теперь и у него всякая *(ерунда), а он сосредоточился на взаимном поливании фекалиями с неким шарием. В общем был "юраизсумы", да весь вышел.
  6. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 08:43
    +1
    Рыбарь пишет, что укpы до этого удара успели расползтись по дачам и плацдарм до сих пор не ликвидирован. Противник занимается дистанционным минированием нашего берега и широко используют артиллерию со своего.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    0
    находилось украинское формирование численностью около 70 человек. Как минимум тридцать из них были уничтожены в результате ракетного удара.
    Хотели прикрыться мостом, но зрада нежданно подкралась с верху. Вот и закрепились на свою голову. И все равно прыть не убавляется, может от безвыходности?
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 08:48
    0
    Там элитные дачи были... и много речных черепах водилось.
  9. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:57
    -2
    Цитата: народник
    А почему не бьют по мостам через Днепр, если могут?


    Потому что не хотят. Разве не очевидно?
    Нам по этим мостам еще в наступление идти.
    1. sanches-nk
      sanches-nk Сегодня, 09:33
      +1
      украинцы, их не задумываясь взорвут при отходе, можно не сомневаться с уверенностью 100500%
  10. Табель
    Табель Сегодня, 09:33
    +2
    Бить по мостам через Днепр...
    По антоновскому же смогли...
    Могут же...
    Злой "аналитик" скажет, что на роту противника потратили оперативно-тактическую ракету.
    Где рота, а где оперативный уровень искандера?
    Во первых к этой роте было не подобраться из-за заградительного огня правого берега.
    Во вторых, тактический плацдарм из-за моста мог легко превратиться в оперативный..
    Искандер решил проблему. По крайней мере на какое-то время.
    Бить по другим мостам надежно нужно авиацией. Авиация небо не контролирует.На все мосты искандеров не напасешься во первых. А во вторых все эти "пэтриоты" с выстрелом в 4.млн. баксов как раз и стоят под Киевом против баллистических ракет оперативного уровня.
    И гасить мосты в конечном счете надо в привязке к общему стратегическому замыслу. Рельсовую войну партизан против вермахта Сталин объявил не просто так, а в момент известных событий на фронте.
    Т.е. есть замысел. Есть движение. И для обеспечения этого движения выделяются силы и средства по работе с пресловутыми мостами. Сегодня это пока что искандеры. Они вроде есть.
    Но есть ли остальное?