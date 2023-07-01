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Представитель Пентагона: Сбитый в феврале китайский аэростат не занимался шпионской деятельностью над территорией США

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Представитель Пентагона: Сбитый в феврале китайский аэростат не занимался шпионской деятельностью над территорией США

Американскую общественность, как выясняется, немало озадачил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, когда рассказал о ходе расследования по факту полёта китайского аэростата в воздушном пространстве США. Напомним, что ранее буквально все крупные американские чиновники высказались о том, что аэростат был «шпионским». А президент Байден, назвав на днях председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, в той же своей речи заявил, что «китайский зонд был размером с два вагона и нёс на себе большое количество шпионского оборудования». Тогда Байден добавил, что «шпионский аэростат был сбит» и что «США и дальше будут совершенствовать свою безопасность».


А это заявление бригадного генерала Патрика Райдера:

Китайский аэростат имел оборудование для съёмки, но не занимался шпионской деятельностью в ходе полёта над США. Он не вёл сбора информации, выяснили специалисты в ходе расследования.

Напомним, что американский истребитель F-22 сбил китайский метеозонд 4 февраля у побережья Южной Каролины после того, как тот пролетел с запада на восток через воздушное пространство Соединённых Штатов. И тогда президент Байден горделиво заявлял, что это было сделано по его личному приказу.

Теперь, получается так, что своим заявлением официальное лицо Пентагона фактически сажает «в лужу» президента и верховного главнокомандующего. Заявления Джо Байдена о том, что в феврале над Штатами летел аэростат-шпион, опровергнуто. И это как минимум репутационный удар по действующему президенту США, если, конечно, вообще можно говорить о репутации такого человека как Байден.

Мало того, Вашингтону теперь придётся компенсировать нанесённый Китаю в результате удара по метеозонду ущерб. А по большому счёту - направлять письмо с официальными извинениями в адрес Пекина. Но будут ли это делать власти Соединённых Штатов...
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8 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:16
    0
    Реверанс в сторону Китая. Нужно чуть ослабить удавку, чтобы жертва немного успокоилась перестала сильно трепыхаться...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:21
      0
      Скорее они хотят хоть немного подружиться с Китаем против России.
      Прецедент был, хотят повторить.
      Будут пытаться...
      Вопрос в другом: чего такого Штаты могут предложить Китаю, что последние хотели бы взять?
      У Китая и так всё есть. Ну...кроме Тайваня.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:14
        0
        Но, вообще-то, ТУПОСТЬ современного мира.
        Если что над твоей страной без разрешения летит - это надо сбивать, и не заморачиваться, есть там живые, шпионы или случайный метеозонд.
        Но Китай набрал такую силу, что может по этому поводу предъявлять претензии. А США так ослабли, что ищут оправдания своим действиям.
        Вон, СССР сбил Боинг, который залетел к нам, а потом, после требования приземлиться - попытался удрать. Сбил со всеми пассажирами. И плевать было на поднявшийся вой на Западе, зато после этого такого не повторялось.
        А "метеозонды" теперь точно будут на США залетать. И не только китайские.
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 08:22
    +3
    Если не брать в рассчёт политические интересы и предпочтения, то никакой чужой объект не должен летать без разрешения или согласовпния над территорией любой страны и сбить такой объект, это и логично и правильно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +2
    Цитата: Doccor18
    Реверанс в сторону Китая.
    На фоне заявлений Байдена "размером в два вагона и большого количества шпионской аппаратуры" да еще с оскорблением в адрес Си Цзиньпина какой-то корявый реверанс получился. Хотя у американцев в последнее время все коряво получается.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:37
    +1
    Да это просто антибидоновцы гнобят дедушку. Сначала ему одну инфу сливают, он озвучивает, а затем получается, что лисапедист врал.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 09:02
    0
    Налицо потепление отношений между США и Китаем. С чем это связано - с предвыборной кампанией Байдена, которому важно продемонстрировать это улучшение избирателям, с определенными проблемами AUKUSа или еще с чем-то - сложно сказать. Очевидно - в ТихАРе (Тихоокеанско-Азиатском Регионе) становится ОЧЕНЬ тесно... и еще - Китай не настолько глуп, чтобы СЕЙЧАС убирать Россию из мировых игроков, а вот экономически ослабить по максимуму, используя ее
    военный потенциал - это с удовольствием... и никакие коробки с мороженым тут не помогут...
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:34
    0
    Реверанс отвесили, а заплатить за ущерб как? Там ведь не только за аппараты но и за то что под шумиху они оружия протолкнули к границам китая, а за это как будут расчитыватся? Забрать назад поставленное и развернутое они не смогут, религия непозволит.