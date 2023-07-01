Представитель Пентагона: Сбитый в феврале китайский аэростат не занимался шпионской деятельностью над территорией США

Китайский аэростат имел оборудование для съёмки, но не занимался шпионской деятельностью в ходе полёта над США. Он не вёл сбора информации, выяснили специалисты в ходе расследования.

Американскую общественность, как выясняется, немало озадачил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, когда рассказал о ходе расследования по факту полёта китайского аэростата в воздушном пространстве США. Напомним, что ранее буквально все крупные американские чиновники высказались о том, что аэростат был «шпионским». А президент Байден, назвав на днях председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, в той же своей речи заявил, что «китайский зонд был размером с два вагона и нёс на себе большое количество шпионского оборудования». Тогда Байден добавил, что «шпионский аэростат был сбит» и что «США и дальше будут совершенствовать свою безопасность».А это заявление бригадного генерала Патрика Райдера:Напомним, что американский истребитель F-22 сбил китайский метеозонд 4 февраля у побережья Южной Каролины после того, как тот пролетел с запада на восток через воздушное пространство Соединённых Штатов. И тогда президент Байден горделиво заявлял, что это было сделано по его личному приказу.Теперь, получается так, что своим заявлением официальное лицо Пентагона фактически сажает «в лужу» президента и верховного главнокомандующего. Заявления Джо Байдена о том, что в феврале над Штатами летел аэростат-шпион, опровергнуто. И это как минимум репутационный удар по действующему президенту США, если, конечно, вообще можно говорить о репутации такого человека как Байден.Мало того, Вашингтону теперь придётся компенсировать нанесённый Китаю в результате удара по метеозонду ущерб. А по большому счёту - направлять письмо с официальными извинениями в адрес Пекина. Но будут ли это делать власти Соединённых Штатов...