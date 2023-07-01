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Бывший премьер-министр Великобритании назвал свержение Западом иракского лидера Саддама Хусейна «важным делом»

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Бывший премьер-министр Великобритании назвал свержение Западом иракского лидера Саддама Хусейна «важным делом»

Свержение правившего в Ираке президента Саддама Хусейна представляло собой важную задачу. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Энтони Блэр в интервью японскому изданию Nikkei.


Как отметил Блэр, были некоторые вещи, которые можно было бы сделать по-другому, но свержение режима Саддама Хусейна в Ираке было правильным решением. Однако, подчеркнул бывший британский премьер-министр, последовавшие за крахом режима Хусейна проблемы были недооценены.

По утверждению Блэра, Хусейна свергли правильно. Но британский политик игнорирует тот факт, что за свержением Хусейна последовала дестабилизация политической обстановки в Ираке, активизация террористов на всем Ближнем Востоке, сотни тысяч людей погибли, а миллионы иракцев стали беженцами, в том числе перебравшись и в Европу.

Напомним, что Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Западные страны, которые якобы проповедуют «гуманистические» ценности, поддержали варварскую расправу над пожилым иракским лидером. Но ничего хорошего иракцам свержение Саддама Хусейна не принесло.

Интересно, что Блэр также затронул и тему отношений Великобритании и США. Он отметил, что Великобритания якобы является единственным настоящим союзником Соединенных Штатов, и выразил неудовлетворение по поводу политических разногласий в США. Вероятно, Блэр имеет в виду нарастающее противостояние действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, который не оставляет надежды вернуться в Белый дом в качестве главы американского государства.
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16 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:43
    +5
    Пора уже просто уничтожить мелкую Британию гадину, чтобы не гадила в тандеме...Авось вторая производная умерит пыл...
    Для начала перерезать коммуникации, снабжающие это географическое образование необходимыми ресурсами и информацией.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:46
      0
      По утверждению Блэра, Хусейна свергли правильно.

      Этот самый Блэр активно поддержал вторжение в Ирак и расправы над иракцами. Следовало бы на этого Блэра для начала завести уголовное дело и вынести ему приговор заочно.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:00
        0
        Поскольку война с Англией означает войну с США, уничтожать придётся весь Тандем, единовременно. Проблема только в том, что и России при этом достанется.
        Жертв будет очень много. Но да. Война неизбежна. Рано или поздно.
        На счёт Ирака - спрашивать надо иракцев, насколько они "благодарны" англосаксам.
        И можно кому из них помочь выразить свою благодарность тому же Энтони Блэру лично.
        Несколько таких благодарностей - и там, глядишь, и жертв неизбежной войны будет на пару порядков меньше. С обоих сторон.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:47
    0
    Как бы Байден ясно дал понять Англии - он ирландец.США при Байдене друзья не нужны,им нужны рабы.Будут плохо себя вести - пойдут на плантацию американской экономики.ЕС сам незаметно как там оказался.Благополучие Англии находится в Норвегии.
  3. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 08:51
    +1
    Ну, назвал и назвал . " Собака лает -ветер носит". Ну, не любят они Россию исторически.
    "Да бог им судья".. Нам то-что от этого , кроме поставок "Storm Shadow" на "Незалежную"
    Тут подгадили. И ещё с америкосами подгадят. Персонажа Сиднея Рейли ещё вспомнить
    останется .
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:51
    +2
    Так ради этого всё и было, убить суверенного и непокорного лидера страны и захватить её ресурсы, а пробирочка это так для острастки.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 09:04
      +2
      И поэтому он говорит, что все было сделано правильно. Для них правильно, в итоге:
      последовала дестабилизация политической обстановки в Ираке, активизация террористов на всем Ближнем Востоке
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:59
    +1
    Помнится относительно недавно, в 2015 году, в интервью Фариду Закарии на CNN бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр извинился за вторжение в Ирак на основании ошибочных разведданных.

    Фарид Закария, ведущий CNN: Учитывая, что, информация об оружии массового поражения у Саддама Хуссейна не подтвердилась, было ли решение о вторжении в Ирак и свержении его режима ошибкой?

    Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании: Так или иначе, я могу сказать, что приношу извинения за то, что те разведданные, которые мы получали, были ошибочными. Потому как пусть даже он использовал химическое оружие в больших масштабах против собственного населения и других, но его программа в том виде, в котором мы про нее думали, не существовала. Поэтому за это я могу принести извинения. А также, кстати, могу извиниться за некоторые ошибки в планировании, и, конечно, за наше неверное понимание того, что происходит при падении режима. Но мне сложно извиниться за смещение Хуссейна. Даже на фоне того, что происходит сейчас, в 2015 году, там стало лучше, чем если бы он оставался при власти.

    Фарид Закария: Когда люди видят расцвет «Исламского государства», многие называют основной причиной этого именно вторжение в Ирак. Что вы об этом думаете?

    Тони Блэр: Думаю, это частично верно, однако, считаю, опять же нам нужно быть крайне осторожными, иначе мы получим неправильное представление о том, что сейчас происходит в Ираке и Сирии. Безусловно, нельзя говорить, что те, кто сместил Хуссейна в 2003 году, не несут ответственности за то, что происходит в 2015-м. Но столь же важно понимать следующее: во-первых, что «арабская весна», начавшаяся в 2011 году, также повлияла бы на текущую ситуацию в Ираке, и, во-вторых, «Исламское государство» стало известно, из-за своих действий в Сирии, а не в Ираке.

    И это приводит нас к более широкому умозаключению, которое, на мой взгляд, является существенным с точки зрения сегодняшней политики: мы прибегли к интервенции и отправили войска в Ирак, мы вторглись в Ливию, не посылая туда солдат. В Сирии же мы потребовали смену режима без какого-либо вмешательства. Мне непонятно вот что: даже если наша стратегия не сработала, сработали ли остальные варианты.

    CNN International. Эфир 25 октября 2015 года.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    +1
    последовавшие за крахом режима Хусейна проблемы были недооценены
    Судя по всему возможные проблемы не только не оценивали, но и операцию планировали исключительно ради вторжения, а там, как получится. Получилось как всегда - диктатор свержен и повешен, страна в хлам, потери со стороны коалиции и последующий вывод войск. Если не ошибаюсь Блэр извинялся перед британцами за обман в необходимости вторжения в Ирак. А сейчас вдруг опять принялся за старое - оправдывает вторжение, казнь Саддама Хусейна. Горбатого могила исправит.
  7. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 09:01
    +1
    Но британский политик игнорирует тот факт, что за свержением Хусейна последовала дестабилизация политической обстановки в Ираке, активизация террористов на всем Ближнем Востоке, сотни тысяч людей погибли, а миллионы иракцев стали беженцами,
    Ну если заморачиваться проблемами всяких там арабов, индусов, русских и прочих орков... Когда наглосаксов это интересовало? Раковые опухоли, чтобы жить и развиваться, всегда уничтожали здоровые ткани, и даже вырезать их весьма непросто как тот же фашизм.
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:05
    +1
    У Буша младшего была вендетта с Саддамом за то что он готовил покушение на его отца. Кровная месть была делом чести.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:51
    +1
    Вообще то ничем иным, кроме как военным преступлением по сговору, вторжение англосаксонской коалиции в Ирак назвать нельзя. Причём сделано это было под надуманным предлогом в виде явленной пред очи мира в ООН пробирки со стиральным порошком.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: Ныробский
      Причём сделано это было под надуманным предлогом в виде явленной пред очи мира в ООН пробирки со стиральным порошком.

      Ничто не изменилось со времён завоевания Америки, аппетиты только возрастают, а методы те же, рньше стеклянные буусы и "огненная вода", сейчас и пробирка со стиральным порошком прокатила.
  10. Препона
    Препона Сегодня, 09:56
    0
    "Ассад должен уйти" ,да ? И где ты теперь, Антоша... Тебе ещё на могилу из Сирии глава букетище пришлёт.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:27
    0
    Западные страны, которые якобы проповедуют «гуманистические» ценности, поддержали варварскую расправу над пожилым иракским лидером.

    А что изменилось со времёнзавоевания Америки, Индии, Китая ? Жадность наживы в капиталистическом мире, только увеличилась, а количество ресурсов резко уменьшилось, поэтому капитализм действует намного жесточе, мотивируя и проповедуя ложные принципы "свободы, демократии и гуманитаризма".
    Блабодаря развитию новых средств массовой пропаганды (радио, ТВ, интернет), это упростило подчинение и закабаление человечества воротилам капитализма.
    Впервые мы это увидели, кода империализм запустил в 1933 году пробный шар в виде фашизма. Всё прошло хорошо, но как всегда помешали русские. Второй шар, это проба сил в Югославии, а после работы над ошибками, когда нашли "пластилин" и создали из него Укрорейх. Вот эта модель будет принята на последующие годы. Отработаны все приёмы ведения войны, на основе посдних достижений.
    Англосаксы знали, когда начинали "проект-У", что русские опять русские помешают, но проет будет опробован и отлажен на следующие десятилети, для того чтобы мелкая кучка ууродов держала в руках всё население планеты.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 10:41
    0
    Пора бы его привлечь за его "достоверные данные", взятые из чьей-то диссертации и оказавшиеся главной доказательной базой в руках Пауэлла в виде пробирки со стиральным порошком.

    Что уже было доказано и признано. Только это Международному трибуналу в Гааге вовсе не интересно...