Бывший премьер-министр Великобритании назвал свержение Западом иракского лидера Саддама Хусейна «важным делом»

Свержение правившего в Ираке президента Саддама Хусейна представляло собой важную задачу. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Энтони Блэр в интервью японскому изданию Nikkei.Как отметил Блэр, были некоторые вещи, которые можно было бы сделать по-другому, но свержение режима Саддама Хусейна в Ираке было правильным решением. Однако, подчеркнул бывший британский премьер-министр, последовавшие за крахом режима Хусейна проблемы были недооценены.По утверждению Блэра, Хусейна свергли правильно. Но британский политик игнорирует тот факт, что за свержением Хусейна последовала дестабилизация политической обстановки в Ираке, активизация террористов на всем Ближнем Востоке, сотни тысяч людей погибли, а миллионы иракцев стали беженцами, в том числе перебравшись и в Европу.Напомним, что Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Западные страны, которые якобы проповедуют «гуманистические» ценности, поддержали варварскую расправу над пожилым иракским лидером. Но ничего хорошего иракцам свержение Саддама Хусейна не принесло.Интересно, что Блэр также затронул и тему отношений Великобритании и США. Он отметил, что Великобритания якобы является единственным настоящим союзником Соединенных Штатов, и выразил неудовлетворение по поводу политических разногласий в США. Вероятно, Блэр имеет в виду нарастающее противостояние действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, который не оставляет надежды вернуться в Белый дом в качестве главы американского государства.