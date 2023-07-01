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Президент Украины опять заявил, что Россия якобы готовит «радиоактивную утечку» на Запорожской АЭС

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Президент Украины опять заявил, что Россия якобы готовит «радиоактивную утечку» на Запорожской АЭС

Россия якобы собирается организовать «радиоактивную утечку» на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанской газете El Mundo.


Таким образом, глава киевского режима пытается обвинить Россию в подготовке аварии на атомной электростанции, хотя у РФ нет никаких оснований для таких действий. Скорее авария была бы выгодна Украине, чтобы перебить в мировых СМИ внимание к неудавшемуся контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении, а также создать основания для обвинения России в аварии на АЭС и, возможно, для более активного вовлечения стран Запада в украинский конфликт.

Кроме того, Зеленский затронул и тему украинского контрнаступления. Ему пришлось объяснять, почему украинские формирования не могут действовать более оперативно. Зеленский заявил, будто бы Киев не может отправлять солдат «умирать» на минные поля. В отсутствии продвижения на Запорожском направлении глава киевского режима также обвинил частые проливные дожди и Запад, который слишком медленно поставил Украине вооружение.

По словам Зеленского, сейчас важно сохранить личный состав ВСУ, поэтому наступательные действия будут идти медленнее, чем могло бы быть, если бы Киев не считался с потерями. Он также отметил, что у него есть разногласия с американской администрацией по военным вопросам, в том числе и относительно применения отдельных видов вооружений.

Еще одно примечательное заявление Зеленского – он подчеркнул, что президента России Владимира Путина якобы хотят «убить», и в качестве примера привел неудавшуюся попытку военного переворота ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина.
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:47
    +3
    Вопрос не в том, что ему верят/не верят.... проблема в том, что за ним этот бред подхватят, разнесут и попробуют реализовать в натуре, только сами!!! Отморозки у них есть и предостаточно.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:08
      +1
      Цитата: rocket757
      проблема в том, что за ним этот бред подхватят, разнесут и попробуют реализовать в натуре

      В этой связи вспоминаются американские рассуждения про "Северные потоки". Не воняло бы дело откровенным терроризмом, они с чистой совестью могли бы сказать: "Пацан сказал - пацан сделал".

      А ещё здесь интересно вот что.
      Всегда веселит американская зашоренность, тупая работа "по методичке" - "ни шагу влево, ни шагу вправо" от инструкции. Строго, как в учебнике написано, так и работают - сначала информационный шум и подготовка общественного мнения, потом сама провокация, потом "А-а-а!... Мы же говорили! Русские виноваты!"
      Зеленский в точности копирует своих хозяев. Только, в его случае, это уже похоже на фарс.
      Ему, как профессиональному клоуну, должно быть стыдно за отсутствие креатива. Понимаю - любые наркотики сжимают в ноль мозговую активность. Вот и остаётся только американские учебники читать.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:18
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Мы же говорили! Русские виноваты!"

        Кто то из кукуевских посчитал, что когда они ГРОХНУТ по ядренке, то можно будет кричать, указывать всем и своим покровителям тоже, именно это... они мол говорили, предупреждали.
        Фокус тухлый, но хозяевам придётся включится и поддержать именно их...
        Вероятность этого велика.
        1. krot
          krot Сегодня, 10:20
          0
          Если логически подумать, зачем на утечка радиации на ЗАЭС? Чтобы мы покинули ее? Чтобы ушли на километры от станции? Они реально думают, что мы "себе в ногу будем стрелять"?
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 10:22
            0
            Раньше в Москве говорили, что если убьют Зеленского как президента Укрорейха, то в Киеве к власти придёт кто-то другой, который будет ещё хуже Зеленского.
            Увы, в это "хуже" уже мало верится!

            Придумать на Украине кого-то хуже Зеленского уже трудно.

            Почему бы России в таком случае не сделать так, чтобы англосаксы побыстрее ликвидировали Зеленского сами?! Раз уж Москва не считает нужныи и не даёт команду ВС России его в Укрорейхе ликвидировать!

            На нарко-ВЫРОЖДЕНЦА и ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА Зеленского уже не просто смотреть противно!
            Уже на Западе говорят, что Зеленский - это абсолютное ЗЛО!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:52
    +2
    Россия якобы собирается организовать «радиоактивную утечку» на Запорожской атомной электростанции.
    Тебе упертый уже американцы и МАГАТЭ с их подачи прямо намекнули - прекращай пока раздувать этот фейк (наверное еще время не пришло), а ты продолжаешь и тем самым сводишь на нет возможную свою провокацию.
    сейчас важно сохранить личный состав ВСУ, поэтому наступательные действия будут идти медленнее
    Как Киев сохраняет свой л\с наблюдаем 26 дней - "мясные штурмы", от которых даже западные либералы временами пупеют.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:19
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Тебе упертый уже американцы и МАГАТЭ с их подачи прямо намекнули - прекращай пока раздувать этот фейк (наверное еще время не пришло), а ты продолжаешь и тем самым сводишь на нет возможную свою провокацию.

      он все делает правильно, они готовят свое население и европейское к тому что русские "взорвут" АЭС, не зря пытались вывести радиоактивные материалы их России и м даже не нужен будет взрыв, будет какой нить бах, изотоп с конкретным происхождением и подготовленное общественное мнение
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 10:05
        +1
        Раньше говорили, что если убьют Зеленского как президента Укрорейха, то в Киеве к власти придёт кто-то другой, который будет ещё хуже Зеленского.
        Увы, в это уже мало верится!

        Придумать на Украине кого-то хуже Зеленского уже трудно.

        Почему бы России не сделать так, чтобы англосаксы побыстрее ликвидировали Зеленского сами?! Раз уж Москва не считает нужныи и не даёт команду ВС России его в Укрорейхе ликвидировать!
        1. антивирус
          антивирус Сегодня, 10:09
          +1
          Тауие плохие агенты у нарышкина? Не верю.
          Зе прикидывается.
          И ванилин нюхает.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:39
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Как Киев сохраняет свой л\с наблюдаем 26 дней - "мясные штурмы", от которых даже западные либералы временами пупеют.

      Все мало крови пролил еврей-нацист, ему хочется еще в радиации народ утопить. До чего же кровожадное существо, не лучше Гитлера.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 09:46
        +1
        Цитата: carpenter
        ему хочется еще в радиации народ утопить

        не уверен что будет реальная грязная или еще какая бомба, скорее всего остаточной след изотопов российского производства, теле картинка, возможно облучат какую то часть населения
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:54
    +2
    Чем чудовищней ложь,тем скорей в неё поверят... wassat на это и расчет
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 08:54
    +2
    Не нравится мне эта возня кровавого клоуна вокруг ЗАЭС...
    К тому же каждый день вижу по xoxляцкому ТВ обучающие ролики по Гражданской обороне.
    Как надевать противогаз, респиратор, ОЗК.
    Как вести себя в заражённых зонах.
    Скот готовят к провокации.
    К забою.
    Нужно держать ухо востро!
    Одну-две ракеты британские "Сторм Шадоу " мы перехватим. А если xoxлы десятком ударят одновременно?
    А такая ракета пробивает 1,5 метра армированного бетона.
    Как раз толщина купола над реактором...
    И устраивает позади преграды мощный взрыв в 450 килограммов взрывчатки...
    Чернобыль покажется детским садом...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      К тому-же каждый день вижу по xoxляцкому ТВ обучающие ролики по Гражданской обороне.
      Как надевать противогаз, респиратор, ОЗК.
      Как вести себя в заражённых зонах.
      Скот готовят к провокации.
      К забою.

      В Америке пик бункеростроения и учений по ГО на случай "атомной войны с СССР" пришёлся на 60-е и начало 70-х. Именно на то время, когда именно США писали планы превентивных ядерных бомбардировок СССР. Знали о последствиях, знали, что будет ответ - вот и готовились.
      У нас таких планов не было.

      Так и тут.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:06
    0
    Ну вот... а то вчера обсуждали - зачем это понадобилось HRW "признавать в отдельных случаях" пытки гражданских со стороны ВСУ... да вот именно для этого! Теперь они будут орать о преступной России, устроившей ядерную катастрофу... и назвать их ангажированными будет трудно, потому что ведь они перед этим признали пытки со стороны ВСУ!
    В общем, они продолжают держать нас за дурней. Ну прям... як диты!
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:07
    0
    Ну чубатые! Ну и " выбор мудрого украинского " народа! Слов нет.. У него видимо,как начинается ломка, он об атомной электростанции визжать начинает.
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:22
    0
    Утекай.... Мумий Тролль... ну да, после порошка закуску еще не придумали
  8. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:25
    0
    А вот мнение редакции "Russia Today" на сегодняшний день:

    Провокация на ЗАЭС уже согласована, получено высочайшее одобрение и в Европе, и в США, считает военкор КП Дмитрий @DmitriySteshin Стешин.

    Виновные назначены — это мы, а наши попытки отбиться от неё дипломатическими методами не вызывают никакого интереса даже в ООН.

    Вот только Украина провокацию не переживёт, потому что после случившегося ни о каких «паузах», «подморозках» и переговорах не будет и речи.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 10:37
    0
    Россия якобы собирается организовать «радиоактивную утечку» на Запорожской атомной электростанции.

    Интересно, по их версии, каким образом Россия планирует это сделать?
    Гросси вчера отчитался, что никакой подготовки к диверсии члены его миссии на ЗАЭС не обнаружили.
    Задача поставлена перед хунтой самим организовать "утечку/протечку" и обвинить во всем Россию, раздув вселенский срач.