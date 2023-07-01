Президент Украины опять заявил, что Россия якобы готовит «радиоактивную утечку» на Запорожской АЭС

Россия якобы собирается организовать «радиоактивную утечку» на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанской газете El Mundo.Таким образом, глава киевского режима пытается обвинить Россию в подготовке аварии на атомной электростанции, хотя у РФ нет никаких оснований для таких действий. Скорее авария была бы выгодна Украине, чтобы перебить в мировых СМИ внимание к неудавшемуся контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении, а также создать основания для обвинения России в аварии на АЭС и, возможно, для более активного вовлечения стран Запада в украинский конфликт.Кроме того, Зеленский затронул и тему украинского контрнаступления. Ему пришлось объяснять, почему украинские формирования не могут действовать более оперативно. Зеленский заявил, будто бы Киев не может отправлять солдат «умирать» на минные поля. В отсутствии продвижения на Запорожском направлении глава киевского режима также обвинил частые проливные дожди и Запад, который слишком медленно поставил Украине вооружение.По словам Зеленского, сейчас важно сохранить личный состав ВСУ, поэтому наступательные действия будут идти медленнее, чем могло бы быть, если бы Киев не считался с потерями. Он также отметил, что у него есть разногласия с американской администрацией по военным вопросам, в том числе и относительно применения отдельных видов вооружений.Еще одно примечательное заявление Зеленского – он подчеркнул, что президента России Владимира Путина якобы хотят «убить», и в качестве примера привел неудавшуюся попытку военного переворота ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина.