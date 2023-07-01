Врио губернатора Херсонской области рассказал о полной ликвидации высадившихся в районе Антоновского моста боевиков ВСУ

Всё, никаких «плацдармов», на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе

В настоящее время подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ окончательно ликвидировали украинские формирования, которые высадились под Антоновским мостом, на левом берегу реки Днепр. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По утверждению Сальдо, после нанесенного из ОТРК «Искандер» удара по Антоновскому мосту и обрушения его части, в районе моста была проведена внезапная атака с тыла, со стороны реки Днепр. К трем часам ночи опорный пункт и гостиницу, в которой засели боевики ВСУ, удалось взять.Как отметил Сальдо, в боевой операции ВС РФ участвовали подразделения отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й резервной бригады и 205-й мотострелковой бригады. Российские военные, по словам врио главы Херсонской области, проявили решительность и смелость. В результате ошеломленный противник был уничтожен.- подчеркнул Сальдо.Отметим, что украинские войска регулярно пытаются высаживаться на левом берегу реки Днепр с целью создания там плацдармов для дальнейшего развития наступления на российские позиции в южной части Херсонской области. Однако вплоть до последнего времени наши военнослужащие успешно отражают подобные попытки украинских формирований.