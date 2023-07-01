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Врио губернатора Херсонской области рассказал о полной ликвидации высадившихся в районе Антоновского моста боевиков ВСУ

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Врио губернатора Херсонской области рассказал о полной ликвидации высадившихся в районе Антоновского моста боевиков ВСУ

В настоящее время подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ окончательно ликвидировали украинские формирования, которые высадились под Антоновским мостом, на левом берегу реки Днепр. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.


По утверждению Сальдо, после нанесенного из ОТРК «Искандер» удара по Антоновскому мосту и обрушения его части, в районе моста была проведена внезапная атака с тыла, со стороны реки Днепр. К трем часам ночи опорный пункт и гостиницу, в которой засели боевики ВСУ, удалось взять.

Как отметил Сальдо, в боевой операции ВС РФ участвовали подразделения отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й резервной бригады и 205-й мотострелковой бригады. Российские военные, по словам врио главы Херсонской области, проявили решительность и смелость. В результате ошеломленный противник был уничтожен.

Всё, никаких «плацдармов», на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе

- подчеркнул Сальдо.

Отметим, что украинские войска регулярно пытаются высаживаться на левом берегу реки Днепр с целью создания там плацдармов для дальнейшего развития наступления на российские позиции в южной части Херсонской области. Однако вплоть до последнего времени наши военнослужащие успешно отражают подобные попытки украинских формирований.
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19 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:53
    -7
    В новости смущает одно, против 40 оставшихся в живых после удара украинцев задействованы подразделения аж пяти наших частей! Во-первых, на фига так? Во-вторых, как координировать действия незнакомых между собой людей?
    1. Saler
      Saler Сегодня, 08:55
      +3
      Пусть хоть вся армия -главное результат! request
      Чем меньше укронацистов будет на нашей земле, тем лучше. good
      1. frruc
        frruc Сегодня, 09:37
        -2
        .......... проявили решительность и смелость.

        Врага следует по возможности уничтожать дистанционно и поменьше контактных действий, чтобы потом не рисковать жизнями бойцов. Топить в Днепре надо , а не давать захватывать плацдармы.
    2. Комментарий был удален.
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:18
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      В новости смущает одно, против 40 оставшихся в живых после удара украинцев задействованы подразделения аж пяти наших частей! Во-первых, на фига так? Во-вторых, как координировать действия незнакомых между собой людей?

      what Можете уточнить/сообщить источник, сообщивший о количестве л/состава противника на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста? Откуда такие сведения о 40 живых всушников?

      "После разрушения Каховской ГЭС мы были вынуждены убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами. Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты...численность противника небольшая, по нему ведут огонь, продолжаются разведывательные действия..."
      /сообщил начальник штаба одного из задействованных подразделений ВС РФ с позывным "Белый"/

      Зато глава Херсонской области имеет точные сведения:
      "За последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу"

      Гражданскому же виднее и он лучше знает...

      Пы.Сы. Касательно Вашего смущения о количестве названных подразделений, задействованных в этой операции, объяснение может быть такое: задействованы не все подразделения целиком, а личный состав из каждого подразделения для выполнения определенных задач, в количестве взвод/рота, батарея, группа спецназа (1-2), бронетехника... Кроме того, десанту ВСУ оказывается поддержка артиллерией, переброской л/состава, дистанционным минированием нашего левого берега Днепра...

      Для координации как раз существует Штаб, тем более взаимодействуют подразделения одной группировки.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 09:32
        -1
        Да новость тут же на сайте в 8-08 сегодня.
    4. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 09:25
      -2
      Американцы ( ISW )подтвердили удар Искандерами, но
      утверждают, что плацдарм остался.
      Атакующие части рос.армии попадают под артобстрелы
      с правой стороны Днепра, несут потери и не могут провести зачистку территории около моста,
      где рассредоточены солдаты ВСУ.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
        -2

        voyaka uh (Alexey)
        Сегодня, 09:25
        НОВЫЙ

        -2
        Американцы ( ISW )подтвердили удар Искандерами, но
        утверждают, что плацдарм остался        .
        Атакующие части рос.армии попадают под артобстрелы
        с правой стороны Днепра, несут потери и не могут провести зачистку территории около моста,
        где рассредоточены солдаты ВСУ.
        ну так с ними, мерикатосовцами, и дискутируй. Чего ты тут все дезу приплетаешь, бегунец? angry
    5. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:26
      0
      Цитата: Кот Александрович
      В новости смущает одно, против 40 оставшихся в живых после удара украинцев задействованы подразделения аж пяти наших частей! Во-первых, на фига так?

      Ну смотрите, тут всё несложно. Ведь в новости не сказано, в каком количестве были представлено каждое из этих подразделений. Вряд ли в полном составе. Скорее всего, по несколько отделений. Но по сути это была операция по ликвидации глубоко засевших и хорошо вооруженных террористов. А в таких операциях всегда обязательно принимает участие сразу несколько групп, у каждой из которых своя задача.
      Ну например: береговая оборона доставила спецов на место и осуществляла прикрытие с реки, одно подразделение пехоты блокировало территорию по кругу и осуществляло прикрытие с берега (и возможно, окончательную зачистку территории после штурма), еще одна мотострелковая часть находилась в обязательном оперативном резерве... ну а морпехи, как спецы по штурмам - непосредственно выпиливали укрозольдатенов.
      Естественно, я не могу точно знать, так ли всё оно и было под мостом - но такой расклад сразу приходит на ум. И, кстати... если бы это была полицейская операция по ликвидации террористов, то расчет сил и средств был бы именно такой, можете не сомневаться yes
    6. svp67
      svp67 Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: Кот Александрович
      В новости смущает одно, против 40 оставшихся в живых после удара украинцев задействованы подразделения аж пяти наших частей!

      Вы знаете, я меня это нисколечки не смущает. Во первых, силы противника можно оценить лишь приблизительно, это сейчас когда позиции захвачены и зачищены можно точно сказать сколько их там было. Далее, у каждого подразделения были свои задачи. Морпехи явно осуществляли удар с воды, они это обучены и явно не было много, а остальные осуществляли удар по плацдарму, зачистку и закрепление на этом участке.
      И если уж считать, то как то точно забывают еще одно часть участвующую в этом штурме - Ракетную Бригаду, чей "Искандер" нанес решающий удар
      Цитата: Кот Александрович
      Во-вторых, как координировать действия незнакомых между собой людей?

      Значит была хорошая подготовка и разумное управление войсками...
    7. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:59
      -1
      В новости смущает одно, против 40 оставшихся в живых после удара украинцев задействованы подразделения аж пяти наших частей!

      Но ведь не сказано сколько человек было из каждой части.
  2. Комментарий был удален.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:04
    +1
    Уничтожили-замечательно.Но эти удоды будут продолжать пытаться создать плацдарм
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:05
    +3
    Вот и славно;
    А теперь не давать им группироваться на правом берегу Днепра!
    Гнать ракетами и планирующими авиабомбами от уреза воды!
    За Днепром у них земли быть не должно! am
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:19
    0
    Но искандерчик красиво влетел... как к себе домой good
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 09:28
    +2
    временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
    Это не он недавно рассказывал, что никакого плацдарма там нет?
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 10:00
      0
      Да,именно он говорил только про отдельные группы ДРГ.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:06
      -1
      Цитата: svp67
      временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
      Это не он недавно рассказывал, что никакого плацдарма там нет?

      Может быть и он, но тут ведь дело такое, что никто не сможет со 100% уверенностью сказать о том, как изменится обстановка через те же сутки-двое.
      Вот вчерась у бандерлогов ещё был плацдарм, а сегодня дынц его у них уже и нет. Война однако. winked
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:33
    -2
    Если это правда - то несомненный виват!
    А то надоело уже слушать Ходарёнка, у которого укровермахт там прорвался, тут закрепился, там что-то занял...
    1. Комментарий был удален.
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 09:40
    +2
    Владимир Васильевич любит поговорить...
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:43
    +1
    Туман войны!
    Спор, в общем то, НИ О ЧЕМ!
    Дальнейшие события покажут, кто врал, наводил тень на плетень, а кто был прав.