«Несостоявшийся Бонапарт» Лавр Корнилов

Л. Г. Корнилов в 1912 году на рисунке неизвестного автора
Каждый человек, вероятно, слышал афоризм Гегеля:
«История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса.»
И совсем недавно мы все воочию наблюдали одну из ярких иллюстраций этого тезиса. Неведомо откуда вынырнувший странный человек по имени Евгений Пригожин в июне 2023 года вдруг двинул на столицу огромного государства подчинённые ему войска. Очень многим эти события явственно напомнили знаменитый поход на Петроград войск генерала Корнилова в августе 1917 года. Совпадений оказалось просто неприлично много, и это весьма настораживает – ведь все мы помним, что случилось тогда уже через два месяца, в конце октября (начале ноября по новому стилю) 1917 года.
Лавр Корнилов и Евгений Пригожин – «близнецы-братья»? Или антиподы?
Совпадения просматриваются даже и в символике. Вот, например, нагрудный знак одного из полков Корниловской ударной дивизии, созданной по приказу Врангеля уже после смерти героя статьи – зимой 1918 г.:
Любопытно, что в его гимне были такие слова:
Мы былого не жалеем,
Царь не кумир…
Царь не кумир…
А вот так совсем недавно выглядел шеврон ЧВК «Вагнер»:
Правда, сейчас «логотип» этой, разросшейся до настоящей армии частной компании изменился:
Нет, Лавр Георгиевич Корнилов, конечно, не сидел в тюрьме по статье 146 ч. 2 п. п. «а», «б» УК РСФСР (нападение с целью хищения имущества, соединённое с насилием). И каторжников в свою «Стальную дивизию» он не вербовал – как-то без них обходился. Ресторатором тоже не был и бизнесом (наивный человек!) не занимался. Не создал компанию, зарабатывающую на поставках продовольствия в армию. И миллиарды наличных рублей в принадлежащих ему повозках так никто и не нашёл. Репутация у Корнилова была не просто безупречная, но самая блестящая – бывшему уголовнику Пригожину он, вероятно, и руки бы не подал. Но вот в походах Корнилова и Пригожина на столицы просматриваются самые прямые и недвусмысленные аналогии.
О Евгении Пригожине, видимо, говорить рано: слишком много тумана и слишком много загадок. Когда-нибудь мы, конечно, узнаем, как этот бывший уголовник стал хозяином огромной армии. Почему эта армия, являясь на бумаге частной, финансировалась из государственного бюджета, но государству при этом не подчинялась. И какие суммы из получаемых средств оказались на личных счетах Пригожина и его ближайшего окружения. Пока же давайте поговорим о несостоявшемся «российском Бонапарте» – Лавре Корнилове, который «хотел как лучше», но получилось у него «как всегда».
Происхождение Лавра Корнилова
Герой сегодняшней статьи родился 18 августа 1870 года в городе Усть-Каменогорске, который находится на территории современного Казахстана. Марина Цветаева писала о нём:
Сын казака, казак…
Так начиналась – речь.
– Родина. – Враг. – Мрак.
Всем головами лечь.
Так начиналась – речь.
– Родина. – Враг. – Мрак.
Всем головами лечь.
Однако отец Лавра Корнилова хоть и был когда-то казаком с Горькой линии (степные поселения Сибирского казачьего войска, построенные при Петре I по течению реки Иртыш), из казачьего сословия вышел и служил письмоводителем в полиции Усть-Каменогорска. А вот происхождение матери Лавра Корнилова, от которой ему достались ярко выраженные монголоидные черты, окутано тайной. По одной из версий, она была калмычкой либо внучкой ссыльного поляка и алтайской калмычки. В знаменитом романе «Хождение по мукам» А. Н. Толстой называет Корнилова «маленьким с калмыцким лицом, сердитым генералом», а его лицо – «коричневым калмыцким... с чёрными как у жаворонка глазами».
А вот как описывает Корнилова в романе «Тихий Дон» М. Шолохов:
«Стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола, генерал.»
Сторонники другой версии утверждают, что Корнилов и вовсе родился в семье калмыка и русской казачки (произошло это якобы в донской станице Семикаракорская), и настоящее его имя – Лавга Гильджирович Дельдинов. И только позже он был усыновлён своим дядей – Георгием Корниловым, и получил имя Лавр.
По третьей версии, мать Корнилова была казашкой из рода аргын.
Сразу скажем, что монголоидный облик карьере Корнилова нисколько не мешал, и уже в 41 год он стал генералом.
Лавр был четвёртым ребёнком в семье (у него было 4 брата и 2 сестры) и «родился в сорочке», что всегда считалось знаком «избранности». И потому родители выделяли будущего генерала среди прочих детей.
Учёба в Омске и Петербурге
Первая попытка 13-летнего Лавра Корнилова поступить в Омский Сибирский кадетский корпус оказалась неудачной: он не смог сдать экзамен по французскому языку и был принят «приходящим слушателем». За год подросток сумел выучить французский, сдал экзамен и был зачислен в корпус.
Юный Л. Корнилов
Оказалось, что у юноши вообще большие способности к изучению иностранных языков. Известно, что в дальнейшем он выучил также английский, немецкий, персидский, татарский, туркменский и киргизский языки.
Учился юный Корнилов старательно и хорошо. Характеристика, подписанная директором корпуса, гласит:
«Развит, способности хорошие, в классе внимателен и заботлив, очень прилежен... Скромен, правдив, послушен, очень бережлив, в манерах угловат. К старшим почтителен, товарищами очень любим.»
В 1889 году Лавр Корнилов поступил уже в Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Здесь он характеризовался следующим образом:
«Будучи очень самолюбивым, любознательным, серьёзно относится к наукам и военному делу, он обещает быть хорошим офицером. Дисциплинарных взысканий не имел.»
Это учебное заведение Корнилов закончил в 1892 году.
«Через тернии к звёздам»
В звании подпоручика Л. Корнилов был отправлен в Туркестанскую артиллерийскую бригаду, где дослужился до следующего чина. В 1895 году он вернулся в Петербург для учёбы в Академии Генерального Штаба (на экзаменах набрал 10,93 баллов из 12 возможных). Это учебное заведение Корнилов закончил в 1898 году с малой серебряной медалью, досрочно ему было присуждено звание капитана.
Капитан генерального штаба Л. Корнилов
За время учёбы он успел жениться на Таисии Владимировне Марковиной – в 1896 г. В этом браке родились две дочери и сын.
Л. Корнилов с женой и сыном
К удивлению многих, для дальнейшей службы Лавр Корнилов снова выбрал Туркестан. Генерал Е. Н. Мартынов, который позже служил с Корниловым в Маньчжурии, утверждал, будто тот говорил ему, что не любит Европу и «лучше всего чувствует себя с азиатами».
В сентябре 1901 года Корнилов стал военным разведчиком – штаб-офицером специальных поручений. Но первые разведывательные миссии (в рамках «Большой игры» Российской и Британской империй) ему поручались уже в 1899 г. Причём за самовольную рекогносцировку британской крепости Дейдади, которую он провёл, переодевшись туркменом, получил выговор. Но, по утверждению генерала И. Романовского:
«Разведка крепости Дейдади разбиралась в войсках как пример тщательно спланированной операции, и прибывших на службу в Туркестан офицеров специально знакомили с этой чрезвычайно опасной экспедицией.»
Корнилов так сообщал генералу Белявскому о результатах той дерзкой вылазки:
«Осмотрено укрепление, выстроенное против Чушка-Гузара и набросан его план. Сняты глазомерно в масштабе 6 вёрст в дюйме Шор-Тепе – Балх – Дейдади и Дейдади – Тахтапуль – Сиягырт до начала песков. В песках мы заблудились. Набросан план Дейдади и сделаны с неё фотографические снимки, из которых один представляю при сем Вашему превосходительству. Осмотрена крепость Тахтапуль.»
Кстати, считается, что именно Корнилов первым провёл тайные фотосъёмки на территории Туркестана.
До марта 1904 г. он побывал в Персии, Афганистане, Индии и Китае. Во время семимесячной экспедиции в Персию первым из европейцев пересёк с юга на север пустыню Дашти-Наумед («Степь отчаяния») – на картах в то время в этом месте было то самое пресловутое белое пятно с надписью «неисследованные земли». После удачной миссии в Восточный Китай был награждён орденом Святого Станислава III степени. Одним из результатов его экспедиций стала книга «Кашгария, или Восточный Туркестан», которая получила высокие оценки у специалистов – Корнилов стал членом Географического общества.
Помимо этого труда, Корниловым были написаны работы «Историческая справка по вопросу о границах Хоросана с владениями России и Афганистана» и «Нушки-Сеистанская дорога». Кроме того, в 1905 г. Генеральным штабом был опубликован его «Отчет о поездке в Индию».
Участие в Русско-японской войне
В июне 1904 г. Корнилов уже в звании подполковника получил назначение на должность столоначальника Главного штаба в Петербурге. Но в сентябре того же года он был переведён в действующую армию, где дослужился до начальника штаба Первой стрелковой бригады. Сражался Лавр Корнилов хорошо. Так, в феврале 1905 года его бригада, прикрывавшая отступление Русской армии от Мукдена, попала в окружение, но под руководством Корнилова пошла в штыковую атаку и прорвалась к своим частям.
Окружённые русские солдаты под Мукденом, журнальная иллюстрация тех лет
За время этой войны Корнилов получил звание полковника, орден Святого Георгия 4-й степени (который «по блату» не давали – только за реальные боевые заслуги) и именное оружие.
Полковник Л. Корнилов, 1905 г.
Работа в генеральном штабе
В начале января 1906 года Л. Корнилов вернулся на службу в Генштаб, занимался вопросами военного планирования и разведки в Азии, летом 1906 года посетил Ташкент и Тифлис, а в 1907 г. был отправлен в Китай, где познакомился с будущим главой партии Гоминьдан и генералиссимусом Чан Кайши. Эта командировка закончилась лишь в 1911 г. В декабре того года 41-летний Лавр Корнилов получил звание генерал-майора.
Л. Корнилов на Юго-Западном фронте Первой мировой войны
19 августа 1914 года Корнилов получил под командование 48-ю пехотную дивизию, позже названную «Стальной». Под командованием А. Брусилова воевал против австро-венгерской армии в Галиции и в Карпатских горах. Брусилов писал о нём:
«Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперёд очертя голову.»
А. Деникин, вспоминая о Корнилове, отмечал его
«большое умение воспитывать войска: из второсортной части Казанского округа он в несколько недель сделал отличнейшую боевую дивизию; решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжёлой, казалось, обречённой операции; необычайная личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность.»
Уже в ноябре 1914 г. при Тактошанах группа добровольцев, которую возглавил сам Корнилов, ночью атаковала австрийские позиции неприятеля, захватив в плен 1200 солдат и офицеров, а также генерала Рафта. Но затем Корнилов самовольно увёл свою дивизию на Венгерскую равнину, где она попала в окружение и к своим частям прорвалась с большими потерями, оставив неприятелю обоз и батарею горных орудий с зарядными ящиками. Брусилов едва не отдал Корнилова под суд, но ограничился выговором в приказе по армии. Тем не менее, к 1915 г. Л. Корнилов дослужился до звания генерал-лейтенанта. Затем его дивизия отличилась при взятии Зборо («высота 650»). За боевые заслуги в 1914-1915 гг. получил три ордена – Святой Анны l-й степени, Святого Станислава l-й степени и Святого Владимира 3-й степени. Но уже в апреле 1915 года при отступлении Корнилов, который возглавил один из батальонов, что остался без командира, оказался в окружении, был ранен в руку и ногу и попал в плен.
Л. Корнилов в плену
Корнилов в плену и странный побег генерала
Жаловаться на плохое отношение со стороны австрийцев Корнилову не приходилось. Его хорошо лечили, а затем даже разрешили взять денщика. Встретиться и дружески пообщаться с пленным генералом пожелал даже австрийский эрцгерцог Иосиф Габсбург, который тогда находился на посту главнокомандующего венгерской армией. В России о находившемся в плену Корнилове тоже не забыли: за действия при отступлении он был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени.
Лавр Корнилов дважды пытался бежать, третья попытка стала удачной. По официальной версии, 29 июля (11 августа) 1916 г. бежать ему помог симпатизировавший России чех Франтишек Мрняк – помощник аптекаря в Кёсегском лагере для высших офицеров. На поезде они добрались до Бухареста, оттуда пешком дошли до границы. Здесь Мрняк был арестован, однако Корнилову удалось перейти границу в месте, указанном ему местным пастухом. По пути в Петербург он посетил ставку Верховного командования в Могилёве, где был тепло принят императором Николаем II.
В плену у немцев и австрийцев находились тогда 62 русских генерала. Корнилов стал единственным из них, кому удалось вернуться на родину. Неудивительно, что его встретили как героя и он стал невероятно популярен и в армии, и в обществе. Портреты Корнилова появились во всех русских журналах, а также в журналах союзных стран.
Однако генерал-майор М. А. Васильев, который в 1918 году оказался в том же австрийском лагере, где ранее содержался Корнилов, даёт совсем другую версию побега героя нашей статьи. Австрийцы и немцы тогда формировали для гетмана Скоропадского «серожупанную дивизию», служить в которой должны были русские военнопленные. Перед отправкой этого соединения в Киев, австрийцы устроили для высших офицеров прощальный обед, на котором комендант поднял тост за мужество бывших врагов. Васильев выступил с ответной речью, в которой упомянул о геройском побеге из плена генерала Корнилова. По его словам, комендант саркастически улыбнулся, а потом сообщил, что Корнилова в лагере неоднократно посещали генералы из Берлина и Вены, которые, в конце концов, уговорили его «работать на революцию». После этого комендант получил приказ переправить Корнилова в Россию. Австрийский собеседник Васильева утверждал, что два подчинённых ему офицера лично довезли Корнилова на автомобиле до передовой линии и организовали переход на русскую сторону. Эта версия, разумеется, не может быть признана бесспорной, но, по мнению ряда историков, она многое объясняет в дальнейшем поведении Корнилова.
В следующей статье – «Революционный генерал Лавр Корнилов», мы продолжим рассказ об этом человеке, поговорим о его деятельности в начальный период Февральской революции, а также о неудачном Июньском наступлении российской армии и его последствиях.