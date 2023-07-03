«Несостоявшийся Бонапарт» Лавр Корнилов



Л. Г. Корнилов в 1912 году на рисунке неизвестного автора

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса.»



Лавр Корнилов и Евгений Пригожин – «близнецы-братья»? Или антиподы?

Мы былого не жалеем,

Царь не кумир…

Происхождение Лавра Корнилова

Сын казака, казак…

Так начиналась – речь.

– Родина. – Враг. – Мрак.

Всем головами лечь.

«Стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола, генерал.»

Учёба в Омске и Петербурге



Юный Л. Корнилов

«Развит, способности хорошие, в классе внимателен и заботлив, очень прилежен... Скромен, правдив, послушен, очень бережлив, в манерах угловат. К старшим почтителен, товарищами очень любим.»

«Будучи очень самолюбивым, любознательным, серьёзно относится к наукам и военному делу, он обещает быть хорошим офицером. Дисциплинарных взысканий не имел.»

«Через тернии к звёздам»



Капитан генерального штаба Л. Корнилов



Л. Корнилов с женой и сыном

«Разведка крепости Дейдади разбиралась в войсках как пример тщательно спланированной операции, и прибывших на службу в Туркестан офицеров специально знакомили с этой чрезвычайно опасной экспедицией.»

«Осмотрено укрепление, выстроенное против Чушка-Гузара и набросан его план. Сняты глазомерно в масштабе 6 вёрст в дюйме Шор-Тепе – Балх – Дейдади и Дейдади – Тахтапуль – Сиягырт до начала песков. В песках мы заблудились. Набросан план Дейдади и сделаны с неё фотографические снимки, из которых один представляю при сем Вашему превосходительству. Осмотрена крепость Тахтапуль.»

Участие в Русско-японской войне



Окружённые русские солдаты под Мукденом, журнальная иллюстрация тех лет



Полковник Л. Корнилов, 1905 г.

Работа в генеральном штабе

Л. Корнилов на Юго-Западном фронте Первой мировой войны

«Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперёд очертя голову.»

«большое умение воспитывать войска: из второсортной части Казанского округа он в несколько недель сделал отличнейшую боевую дивизию; решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжёлой, казалось, обречённой операции; необычайная личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность.»



Л. Корнилов в плену

Корнилов в плену и странный побег генерала