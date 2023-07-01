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Минобороны РФ опубликовало приказ о порядке обучения военных тактической медицине

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Минобороны РФ опубликовало приказ о порядке обучения военных тактической медицине

Сегодня был опубликован приказ Министерства обороны России, касающийся обучения военных тактической медицине. Сам приказ датируется 13 июня этого года и подписан главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.


Приказ утверждает порядок подготовки военнослужащих и медперсонала, задействованного в Вооружённых Силах России.

Согласно приказу Минобороны РФ, ответственным за организацию обучения военнослужащих и медицинских специалистов ВС России будет Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ.

Непосредственно на местах это будут делать командиры и начальники подразделений и организаций Минобороны РФ.

Подготовка будет приходить по трём программам – базовый, расширенный и специальный курс. Базовый курс будут проходить в первый год службы призывники и курсанты военно-учебных заведений. Для контрактников и младших медицинских специалистов предусмотрен расширенный курс.

Специальный курс будут проходить военнослужащие, убывающие в регионы с учётом климато-географических условий.

Как отмечается в приказе, занятия будут проводиться с использованием штатного вооружения, военной и спецтехники. Оговаривается в приказе Минобороны и порядок подготовки инструкторов по тактической медицине.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:26
    +2
    Ну лучше позже, чем никогда. Осталось только хорошо контролировать исполнение данного приказа
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:28
    0
    Принята на вооружение инициатива волонтеров-медиков.В прошлом году проводившим обучение.За это получали не благодарность от государства,а зачастую и набитые шишки.Вплоть до обвинения в дискредитации
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:33
    +1
    Они бы лучше нормальные аптечки сделали для бойцов! В каждом кадре мелькаю аптечки с АлиЭкспресс, я сам такую же купил. И маленькая экстренная. И средние на рюкзаках или поясе и большие видел, все с Алика. Сумки классные, продуманы, сшиты отлично, быстросъёмные, стоят совсем не дорого. И наполнение там же подобрать сразу можно, все на высоте. А где наши???
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:26
      0
      Цитата: Вадим С
      А где наши???

      Хватит нам и таблетки цитрамона.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:55
    0
    Успели задолго до трмв.
    Молодцы.
    Все прошлые ошибки невсчет.
    И мимо слез матерей.



    ????? Или опыт мировой в ницце тпк долго изучали?
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:02
    +2
    Согласно приказу Минобороны РФ, ответственным ... будет Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ.

    Непосредственно на местах это будут делать командиры и начальники подразделений и организаций Минобороны РФ.

    Командир взвода, например? И отчётность на него же возложить?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:28
      -1
      Цитата: Fangaro
      И отчётность на него же возложить?

      Да. Пусть себе таскает сумку с промедолом и караулит её.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 10:28
    0
    Минобороны РФ опубликовало приказ о порядке обучения военных тактической медицине

    Может сложиться впечатление, что до этого приказа Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ руководствовалось никудышным и устаревшим порядком обучения.

    Подготовка будет приходить по трём программам – базовый, расширенный и специальный курс. Базовый курс будут проходить в первый год службы призывники и курсанты военно-учебных заведений. Для контрактников и младших медицинских специалистов предусмотрен расширенный курс.

    И что этого не делалось вообще.
  7. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:41
    0
    Добрый день. Это все хорошо,но вопрос"порядок подготовки инструкторов по тактической медицине"насколько :квалифицированы сами инструктора?
    На Кавказе,видела одного"инструктора",моя"малышка"(перешла в 7й)в два раза больше знает .
    Упаси Господи,от такого " инструктора".
    Коллеги,вы все люди взрослые и знаете,что такое показуха?
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:46
    0
    Тактическая медицина, это что за бред? За версту несёт нашим МО, где неуч на неуче сидит и неучем погоняет. Ума нет, а амбиций выше крыши.
    Зачем спрашивается что-то изобретать, когда всё это уже было отработано в СССР до совершенства. Та же полевая хирургия, санитарно-эпидемиологическая служба и прочее.