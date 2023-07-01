Минобороны РФ опубликовало приказ о порядке обучения военных тактической медицине

Сегодня был опубликован приказ Министерства обороны России, касающийся обучения военных тактической медицине. Сам приказ датируется 13 июня этого года и подписан главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.Приказ утверждает порядок подготовки военнослужащих и медперсонала, задействованного в Вооружённых Силах России.Согласно приказу Минобороны РФ, ответственным за организацию обучения военнослужащих и медицинских специалистов ВС России будет Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ.Непосредственно на местах это будут делать командиры и начальники подразделений и организаций Минобороны РФ.Подготовка будет приходить по трём программам – базовый, расширенный и специальный курс. Базовый курс будут проходить в первый год службы призывники и курсанты военно-учебных заведений. Для контрактников и младших медицинских специалистов предусмотрен расширенный курс.Специальный курс будут проходить военнослужащие, убывающие в регионы с учётом климато-географических условий.Как отмечается в приказе, занятия будут проводиться с использованием штатного вооружения, военной и спецтехники. Оговаривается в приказе Минобороны и порядок подготовки инструкторов по тактической медицине.