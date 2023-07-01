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Группировка «Запад»: российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

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Группировка «Запад»: российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

В зоне СВО успешно противодействует украинским военным и выполняет боевые задачи на своем участке фронта группировка «Запад» Вооруженных сил России. В частности, за минувшие сутки одно их ее подразделений уничтожило две бронированные боевые машины MRAP и HMMWV производства Соединенных Штатов, принадлежавшие ВСУ.

Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель пресс-службы Западной группировки Сергей Зыбинский.

Американские броневики уничтожили в районе леса Попов в Сватовском районе бойцы 1-й танковой армии, открыв по ним огонь из танков Т-90, находившихся на закрытых позициях.

Огнем из танков Т-90 с закрытых огневых позиций уничтожены бронированные боевые машины американского производства MRAP и HMMWV

- сообщил Зыбинский.

Он также отметил эффективные действия спецназовцев группировки в окрестностях населенных пунктов Васильцовка и Песчаное. Применив барражирующие боеприпасы «Ланцет», они ликвидировали две вражеские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенные в США.

Такие дроны уже успели себя зарекомендовать в зоне СВО, уничтожая технику противника, в том числе немецкие танки Leopard.

Группировкой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка расчет РСЗО «Тор» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия»

- рассказал также Зыбинский.

Согласно сообщению представителя пресс-службы Восточной группировки российских войск Олега Чехова, наши подразделения отбили атаку противника у села Макаровка на Южнодонецком направлении.
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7 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:30
    +6
    российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50
    Вот и ладушки!
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 09:58
      +4
      Дронов становится больше, используются чаще. Значит производство налажено.
      Вот и ответ тем, кто говорил, что у ВС РФ всё заканчивается.
      1. Cartograf
        Cartograf Сегодня, 10:13
        +1
        1.5лет ждали этого. Тысячи погибших. А это должно было находится на складах до начало войны.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:39
    +2
    Цитата: Victor_B
    российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50
    Вот и ладушки!

    Вот и отлично
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 09:42
    +4
    российские БПЛА «Ланцет» уничтожили
    "Ланцеты" стали у нас нашей "палочкой-выручалочкой"
    Т-90, находившихся на закрытых позициях.
    Ой, сейчас прибежит куча "експертов" и быстро всем объяснит, что танк с закрытых позиций, вне видимости и за пределами дальности прямого выстрела, по корректировке с БПЛА и под командованием хорошо артиллерийского офицера, никуда попасть не может, из своей гладкоствольной пушки
    1. Комментарий был удален.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:14
    +1
    Группировка «Запад»: российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

    Огнем из танков Т-90 с закрытых огневых позиций уничтожены бронированные боевые машины американского производства MRAP и HMMWV

    Американские броневики уничтожили в районе леса Попов в Сватовском районе бойцы 1-й танковой армии, открыв по ним огонь из танков Т-90, находившихся на закрытых позициях.


    Автор новости смешал в один флакон и БПЛА и наших танкистов, и амерские AN/TPQ
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    0
    расчет РСЗО «Тор» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия»
    Все же "Тор" - ЗРК, а не РСЗО. А ребята наши молодцы ни чего не скажешь, что бронетехнику, что живую силу, что станции, что л/с противника все на уничтожение.