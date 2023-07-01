Группировка «Запад»: российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

В зоне СВО успешно противодействует украинским военным и выполняет боевые задачи на своем участке фронта группировка «Запад» Вооруженных сил России. В частности, за минувшие сутки одно их ее подразделений уничтожило две бронированные боевые машины MRAP и HMMWV производства Соединенных Штатов, принадлежавшие ВСУ.
Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель пресс-службы Западной группировки Сергей Зыбинский.
Американские броневики уничтожили в районе леса Попов в Сватовском районе бойцы 1-й танковой армии, открыв по ним огонь из танков Т-90, находившихся на закрытых позициях.
Огнем из танков Т-90 с закрытых огневых позиций уничтожены бронированные боевые машины американского производства MRAP и HMMWV
- сообщил Зыбинский.
Он также отметил эффективные действия спецназовцев группировки в окрестностях населенных пунктов Васильцовка и Песчаное. Применив барражирующие боеприпасы «Ланцет», они ликвидировали две вражеские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенные в США.
Такие дроны уже успели себя зарекомендовать в зоне СВО, уничтожая технику противника, в том числе немецкие танки Leopard.
Группировкой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка расчет РСЗО «Тор» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия»
- рассказал также Зыбинский.
Согласно сообщению представителя пресс-службы Восточной группировки российских войск Олега Чехова, наши подразделения отбили атаку противника у села Макаровка на Южнодонецком направлении.