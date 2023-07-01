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Подтверждена информация о ликвидации полковника ГУР Украины в ходе спецоперации

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Подтверждена информация о ликвидации полковника ГУР Украины в ходе спецоперации

Украинское контрнаступление уносит жизни не только тысяч рядовых украинских военнослужащих, но и персоналий с большими звёздами на погонах. Стало известно, что в ходе проводимой операции «на южном направлении» украинские войска потеряли полковника Главного управления разведки Руслана Попова. Он был ликвидирован российскими войсками.

Информация официально подтверждена пресс-секретариатом ГУР Украины. При этом в сообщении нет данных о том, где именно был ликвидирован старший офицер ГУР.

Известно о том, что Попов являлся участников боевых действий с 2014 года. Он командовал подразделениями специальных операций на Донбассе, в том числе во время известных вертолётных рейдов, которые ВСУ осуществляли для вызволения блокированных на юге Мариуполя высокопоставленных украинских и иностранных офицеров.

Это уже третья потеря высокопоставленного лица из Главного управления разведки Украины с начала мая, о которой стало известно.

Напомним, что украинское контрнаступление было начато 3 июня. Ему предшествовали многочисленных украинские операции и провокации, в том числе и вылазки на территорию приграничных районов и округов Белгородской области. Теперь западные чиновники сетуют на то, что контрнаступление идёт слишком медленно, а главком ВСУ Залужный парирует тем, что сам Запад без господства в воздухе операцию не начинал бы вовсе.
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:08
    +2
    попов,исконно украинская фамилия,как и имя руслан...
  3. Илия
    Илия Сегодня, 10:08
    +1
    «на южном направлении» украинские войска потеряли полковника Главного управления разведки Руслана Попова. Он был ликвидирован российскими войсками.
    Не многие, на сайте, будут оплакивать укронациста. Совсем не многие.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:10
    +3
    Стало известно, что ... украинские войска потеряли полковника Главного управления разведки Руслана Попова.

    До сей новости многие в России знали об этом боевике?
    А теперь будут знать.

    Зачем ФИО то? Ну стало на одного вражеского офицера меньше. И хорошо. Пусть они там, на Украине, попробуют его имя помнить. А нам зачем знать?
    Это же не Зеленский, не Буданов, не Наев.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    +1
    Ликвидировали и хрен (корешок) с ним. Еще на одного профессионального врага из ССО стало меньше.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:39
    0
    Отбегался бандерлог. Больше пакостить не будет.