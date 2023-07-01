Украинское контрнаступление уносит жизни не только тысяч рядовых украинских военнослужащих, но и персоналий с большими звёздами на погонах. Стало известно, что в ходе проводимой операции «на южном направлении» украинские войска потеряли полковника Главного управления разведки Руслана Попова. Он был ликвидирован российскими войсками.Информация официально подтверждена пресс-секретариатом ГУР Украины. При этом в сообщении нет данных о том, где именно был ликвидирован старший офицер ГУР.Известно о том, что Попов являлся участников боевых действий с 2014 года. Он командовал подразделениями специальных операций на Донбассе, в том числе во время известных вертолётных рейдов, которые ВСУ осуществляли для вызволения блокированных на юге Мариуполя высокопоставленных украинских и иностранных офицеров.Это уже третья потеря высокопоставленного лица из Главного управления разведки Украины с начала мая, о которой стало известно.Напомним, что украинское контрнаступление было начато 3 июня. Ему предшествовали многочисленных украинские операции и провокации, в том числе и вылазки на территорию приграничных районов и округов Белгородской области. Теперь западные чиновники сетуют на то, что контрнаступление идёт слишком медленно, а главком ВСУ Залужный парирует тем, что сам Запад без господства в воздухе операцию не начинал бы вовсе.