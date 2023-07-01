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Командование ВСУ: Российская армия возобновила атаки управляемыми авиабомбами и БПЛА «Ланцет»

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Командование ВСУ: Российская армия возобновила атаки управляемыми авиабомбами и БПЛА «Ланцет»

В зоне проведения специальной военной операции ВС РФ вновь начали проводить атаки управляемыми авиабомбами и ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Ланцет». Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.


По утверждению представителя ВСУ, российская авиация ранее выдерживала «определенную паузу». Но сейчас действия тактической авиации активизировались, возобновились атаки ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Ланцет».

Удары управляемыми авиабомбами и барражирующими боеприпасами наносят серьезный ущерб украинским формированиям, задействованным в контрнаступлении на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Тем не менее, украинское командование склонно не признавать факт значительных потерь в технике и личном составе ВСУ.

Кроме того, Гуменюк коснулась и темы восстановления линий обороны российских войск на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. По утверждению Гуменюк, российские войска не на всех участках фронта могут вернуться на свои позиции, поскольку изменилась география минных полей. Дело в том, что после событий на Каховской ГЭС вода разбросала мины, изменив их расположение. В итоге российским военным приходится сначала проводить разминирование, а уже затем возвращаться на позиции.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы российской Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российским подразделениям удалось уничтожить украинскую десантную группу, которая высадилась на левом берегу реки Днепр, в районе Антоновского моста, и пыталась оборудовать плацдарм на данном направлении. По самому мосту был нанесен удар с помощью ОТРК «Искандер».
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7 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:15
    -8
    Все у всех идет по плану.
    И мебельщики диваны продают по плану.
    И контракты по плану заключают.
    И сша фин план мировой закулисы выполняют
    1. krot
      krot Сегодня, 10:27
      +5
      И антивирусы всякие несут чушь по плау..
  2. ААК
    ААК Сегодня, 10:22
    -8
    Оказывается, скачка на граблях распространена не только в бывшей УССР, вначале армия России в результате грубейших ошибок политического руководства и военного командования при подготовке и в начальный период СВО, а также по результатам гнусных "договорняков", с большИми потерями оставила примерно 60-70% первоначально занятых бандеровских территорий, а сейчас наши военные с ещё бОльшими потерями начинают возвращать ранее оставленное. Ну и лукавство - это наше всё, Великий из всех утюгов вещал о том, как народ в едином порыве сплотился вокруг него, вот только на самом деле народ просто не оказал действенной поддержки мятежникам, но морально народ уже реально устал от Гарантовской двуличности, некомпетентности и соплежуйства, если бы Он так разъярился в начале СВО, как 24.06.2023, то вся СВО закончилась максимум через год и с гораздо меньшими для России людскими потерями...
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:42
      0
      Как обычно, от "минусёров" хотелось-бы прочитать какое-то более-менее реальное опровержение, а не обычное "...на Святое замахнулся..."
    2. Blackgrifon
      Blackgrifon Сегодня, 10:43
      0
      Ох уж эти диванные аналитики (совсем недавно вирусологи, экономисты и пр. узкие специалисты). Знают все и обо всем... :))
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:24
    +4
    А чего, придержали чуток, с той стороны успокоились чутка, подтянули тылы, укрупнили подразделения, наши снова вдарили, хорошо если так.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    +3
    действия тактической авиации активизировались
    Раз это отмечает значит чувствительно достается в т.ч. планирующими бомбами. Начинаем наверстывать то, что упустили по началу воюя в "белых перчатках". И это хорошо. Побольше ФАБов на головы укронацикам.