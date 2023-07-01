Командование ВСУ: Российская армия возобновила атаки управляемыми авиабомбами и БПЛА «Ланцет»

В зоне проведения специальной военной операции ВС РФ вновь начали проводить атаки управляемыми авиабомбами и ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Ланцет». Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По утверждению представителя ВСУ, российская авиация ранее выдерживала «определенную паузу». Но сейчас действия тактической авиации активизировались, возобновились атаки ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Ланцет».
Удары управляемыми авиабомбами и барражирующими боеприпасами наносят серьезный ущерб украинским формированиям, задействованным в контрнаступлении на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Тем не менее, украинское командование склонно не признавать факт значительных потерь в технике и личном составе ВСУ.
Кроме того, Гуменюк коснулась и темы восстановления линий обороны российских войск на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. По утверждению Гуменюк, российские войска не на всех участках фронта могут вернуться на свои позиции, поскольку изменилась география минных полей. Дело в том, что после событий на Каховской ГЭС вода разбросала мины, изменив их расположение. В итоге российским военным приходится сначала проводить разминирование, а уже затем возвращаться на позиции.
Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы российской Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российским подразделениям удалось уничтожить украинскую десантную группу, которая высадилась на левом берегу реки Днепр, в районе Антоновского моста, и пыталась оборудовать плацдарм на данном направлении. По самому мосту был нанесен удар с помощью ОТРК «Искандер».