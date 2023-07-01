Перед сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» её посетит глава МАГАТЭ

Одной из крупнейших катастроф техногенного характера в XXI веке является авария на АЭС «Фукусима-1», расположенной в одноимённой японской префектуре. Напомним, что авария произошла в марте 2011 года. В 2013 году станцию закрыли. А в августе 2013 года сообщалось, что возведённые после аварии вокруг станции несколько хранилищ уже заполнены и радиоактивная вода с АЭС «Фукусима-1» начала переливаться через барьеры. Все это время в стране полным ходом шла ликвидация последствий аварии.А в январе этого года японские власти анонсировали сброс 1 млн тонн загрязненной воды из «Фукусима-1» в океан весной или летом 2023 года. И вот теперь, когда в Японии уже готовы к сбросу этой воды, в стране ждут приезда гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который планирует проинспектировать АЭС «Фукусима-1».Как сообщает CNA, Гросси намерен посетить Японию на следующей неделе. Власти страны хотят заручиться его поддержкой их спорного решения по сбросу радиоактивной воды. По утверждению японских властей эта вода прошла полную очистку и является безвредной. Очистку чем могла пройти радиоактивная субстанция, чтобы стать безвредной и почему при наличии у Японии такой технологии, воду нужно сливать в океан, а не направить на нужды экономики, в Токио не говорят. Не волнует этот вопрос ни Зелёных, ни Грету Тунберг...В Токио пока не объявили точную дату сброса воды с АЭС, но категорически против этого выступают соседние с Японией страны. Неужели подозревают, что вода с Фукусимы всё-таки не вполне чиста...