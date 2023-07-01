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Перед сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» её посетит глава МАГАТЭ

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Перед сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» её посетит глава МАГАТЭ

Одной из крупнейших катастроф техногенного характера в XXI веке является авария на АЭС «Фукусима-1», расположенной в одноимённой японской префектуре. Напомним, что авария произошла в марте 2011 года. В 2013 году станцию закрыли. А в августе 2013 года сообщалось, что возведённые после аварии вокруг станции несколько хранилищ уже заполнены и радиоактивная вода с АЭС «Фукусима-1» начала переливаться через барьеры. Все это время в стране полным ходом шла ликвидация последствий аварии.


А в январе этого года японские власти анонсировали сброс 1 млн тонн загрязненной воды из «Фукусима-1» в океан весной или летом 2023 года. И вот теперь, когда в Японии уже готовы к сбросу этой воды, в стране ждут приезда гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который планирует проинспектировать АЭС «Фукусима-1».

Как сообщает CNA, Гросси намерен посетить Японию на следующей неделе. Власти страны хотят заручиться его поддержкой их спорного решения по сбросу радиоактивной воды. По утверждению японских властей эта вода прошла полную очистку и является безвредной. Очистку чем могла пройти радиоактивная субстанция, чтобы стать безвредной и почему при наличии у Японии такой технологии, воду нужно сливать в океан, а не направить на нужды экономики, в Токио не говорят. Не волнует этот вопрос ни Зелёных, ни Грету Тунберг...

В Токио пока не объявили точную дату сброса воды с АЭС, но категорически против этого выступают соседние с Японией страны. Неужели подозревают, что вода с Фукусимы всё-таки не вполне чиста...
Использованы фотографии:
Википедия/IAEA Imagebank
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41 комментарий
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  1. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 10:54
    +6
    один раз сольют и это никогда не прекратится !!! Годзилла видимо дело скорого будущего
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 11:15
      +9
      Пусть Гросси хлебнет стаканчик той воды.
      И закусит рыбкой, на которой ставили эксперименты в Фукусиме
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 11:37
        +3
        При чём тут "один раз" ?
        Они постоянно сливают радиацию в грунтовые воды.
        Так что пить из колодцев на том острове очень не рекомендуется.
        Например, в 2013-ом официально признали, что в грунтовых водах радиации 5 млн беккерелий на литр, что в 160 тыс.раз выше нормы. А к 2020-ому 60 терабеккерелий.
        Видать, в грунтовые воды уже больше не закачивается.
        А эти воды будут со временем выходить на поверхность.
        Основной там радиоактивный элемент - цезий, у него период полураспада 30 лет.
        Так что в ближайшие 10 тысяч лет там не только Годзила, но и Ктулху появиться может. А вот людям от туда лучше убраться.
      2. Младший рядовой
        Младший рядовой Сегодня, 11:38
        +2
        На харакири экономя
        Фонит негордо Фукусима
        И даже Хакамада не простит
        (с)
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 12:07
          +2
          Льёт Фукусима воду
          Чистую, как слеза,
          Но Гросси её не пьёт...
          1. Jovanni
            Jovanni Сегодня, 12:33
            +1
            Цитата: Uncle Lee
            Но Гросси её не пьёт...

            Залить ему в глотку, тогда откроется у него третий глаз с той водицы, и увидит плохой человек кто по Запорожской АС стреляет. Пей, зараза!...
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:41
      +1
      Цитата: maxxavto
      один раз сольют

      ЧЕГО? Какой ОДИН? Там сливы регулярны, до 2013 сбрасывали просто неочищеную, после 2013 - "разбавленную", это уже даже не десятый раз.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 13:00
        0
        Привет. Ну чего ты так разволновался, вот приедет Гросси, посмотрит, узнает, пропустит стакан-другой саке и уедет.
  2. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 10:54
    0
    А не гибридные ли это действия - сливание непонятной воды в океан , направленные против российской рыбной отрасли?
    1. maxxavto
      maxxavto Сегодня, 10:56
      +2
      течения в сторону США, когда утечка была в начале, были статьи уже на этот счет

      https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fbf868fd-649fdc7e-bbfc109f-74722d776562/https/www.usatoday.com/story/tech/science/environment/2016/12/07/fukushima-radiation-has-reached-us-shores/95045692/
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: new.a.d
      А не гибридные ли это действия - сливание непонятной воды в океан , направленные против российской рыбной отрасли?

      Морские течения в том районе идут в сторону США. наши в том районе промыслом не занимаются, чисто экономическая зона Японии. Да и Танака с ними
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:12
      +1
      направленные против российской рыбной отрасли?
      ..от части да..течение радиоактивное хурасио дует в принципе в сторону гаваев не затрагивая российские воды, но в этом течении харчуется миграционная рыба которая нажравшись прёт на нерест в российские реки
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:00
    +4
    Радиоактивная вода от друзей Вашингтона - это не повод для беспокойства. Это вода - того, кого надо вода!
  4. alystan
    alystan Сегодня, 11:00
    +2
    Перед сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» её посетит глава МАГАТЭ

    Наверное это будет первый визит главы/миссии МАГАТЭ на Фукусиму за десять с лишним лет "благополучного стравливания" оттуда загрязненной воды в океан?!
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 11:50
      0
      Нет! Это будет перед саммитом натЫ 11-12 июня. Аккурат при диверсии на ЗАЭС. Не зря всё руководство магатЫ с ЗАЭС на фАКюСИМУ дрыснут! Повод отличный сЪы...ться с ЗАЭС на время диверсии.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:03
    +1
    Япония верный пес Вашингтона, а значит все другие псы своры закроют глазки и захлопнут пасти в адрес Токио, ворон ворону глаз не выклюет.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    +3
    Американцы ,за Хиросиму и Нагасаки эту выходку японцев будут терпеть и даже слова не скажут.
    У нас проблема может быть с красной рыбой.Вопрос ,какая вода из Фукусимы по плотности?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Американцы ,за Хиросиму и Нагасаки эту выходку японцев будут терпеть и даже слова не скажут.

      Как Хиросима и Нагасаки, так и Факусима, дело рук американцев.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: tralflot1832
      ...У нас проблема может быть с красной рыбой...
      Может, особенно учитывая что промышленный лов "ушёл" под "москвичей", поэтому в Москве кета стоит даже дешевле чем в Комсомольсе-на-Амуре...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:09
        0
        Цитата: Fitter65
        кета стоит даже дешевле чем в Комсомольсе-на-Амуре...

        Горбуша свежая дотационная 370 руб кг. А в продаже по 400 руб... Сахалин, Холмск
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:32
      0
      Вопрос ,какая вода из Фукусимы по плотности?

      19,05 г/см³ видимо lol Кх-х...
      Но вообще есть встречный вопрос. Если нижеследующее утверждение верно...
      По утверждению японских властей эта вода прошла полную очистку и является безвредной.

      ..то резонный вопрос: а нафига её сливать куда-то? Она же чистая. Мы же верим официозу самураев? Ну а коли так, пусть бутелируют и в лучших пабах Токио продают.
  7. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 11:12
    +2
    Вот и давай косоглазым обезьянам ядерные технологии - весь океан загадят. Одна надежда на главу МАГАТЭ - вдруг признает сброс безопасным.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:46
      0
      ну правды ради это не "косоглазые обезьяны", а вполне себе матрасная дженерал электрикс
      и уж совсем если быть объективным на общее состояния океана это ни как не повлияет
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Hwostatij
      Вот и давай косоглазым обезьянам ядерные технологии
      За такие слова Вас в МГИМО без экзаменов примут если "Косоглазым обезьянам" в знак уважения с большой буквы напишете lol
      https://www.calabonga.com/museum/show/481
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +1
    Не волнует этот вопрос ни Зелёных, ни Грету Тунберг...
    Если пообещают хорошую оплату, то сразу этот вопрос станет первостепенным. А так им смысла нет глотку рвать, банеры растягивать, корабли "на абордаж" брать.
    вода прошла полную очистку и является безвредной
    Ну так и пейте ее, мойтесь ей, японцев много и уровень понизят быстро.
  9. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 11:17
    +1
    Грета Тунберг в Японию собирается?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:46
      +1
      Цитата: Infantrefir
      Грета Тунберг в Японию собирается?

      она в шумерии нашла близкого по развитию собеседника
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:38
    +2
    А толку? У вас десятилетиями тянущаяся уже перекрестно доказаная экологическая катастрофа ГЛОБАЛЬНОГО масштаба - засерили весь Тихий Океан, дальше просто никто не мониторил!

    А они сопли жуют! Разбавление "до низких значений" - профанация, любой эколог, а не Грета Тумберг вам это скажет - тяжелые металлы, в т.ч. радиоактивные - не имеют ПДК!!! Они не размываются, а депонируются, накапливаются в пищевой цепочке, поэтому значение имеет только цифра - сколько сброшено активной компоненты, а не в каком объеме! Это не "растворяется в воде", а именно накапливается в биологических тканях, а вверх по пищевой цепочке - больше всего достается как раз вершине цепочке - человеку!
    И как раз не надо лепить, что они там чистят, чистить возможно только йоннообменниками, для этого надо концентрировать, а не разбавлять, просто технологически невозможно.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:59
      -1
      Цитата: Bingo
      У вас десятилетиями тянущаяся уже перекрестно доказаная экологическая катастрофа ГЛОБАЛЬНОГО масштаба - засерили весь Тихий Океан

      у вас знания еще похлеще чем у блаженной греты, а не просветите, что за карту вы привели с таким пафосом?!!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:13
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        с таким пафосом?!!

        Дык мы здесь живем и промысел наши рыбаки ведут в этих водах.
        Скажу по секрету - кот перестал есть рыбу.....
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:16
          0
          Цитата: Uncle Lee
          кот перестал есть рыбу.....

          показатель laughing вы удивитесь но в зоне ЧАЭС живут собаки коты и даже коровы которые жрут все что там есть d не зависимости от радиации, может ваш кот просто зажрался
          может вы мне скажете, что это за карта?
          я хорошо помню стенания конца 80-х на семипалатинском полигоне, больше всего умиляли 80-90 летние старики рассказывавшие о слабом здоровье из за ядерных испытаний
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:29
            0
            вы удивитесь но в зоне ЧАЭС живут собаки коты и даже коровы которые жрут все что там есть
            .....это по тому что самые заражённые территории вокруг ЧАЭС были залиты каустиком а потом вместе с грунтом были собраны и захоронены под метровым слоем железобетона, а так же озеро охладитель осушен а ил снят был и захоронен...в ходе фукусимской аварии этого даже и близко сделано не было...недавно смотрел..мешки в которые сгребали дёрн валяются до сих пор уже разрушенные...что собирали что нет...вот так то
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:52
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        у вас знания еще похлеще чем у блаженной греты

        Профильное образование в ВУЗе и стаж по профессии.
        Цитата: Василенко Владимир
        а не просветите, что за карту вы привели с таким пафосом?!

        В гугле забанили?
        Нате со всеми указаниями источников:
        http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_f851ffbfcd044e1ebe80975159569ff9.pdf
        Конкретно эта карта - Национальное управление океанических и атмосферных исследований США
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:09
          0
          Цитата: Bingo
          В гугле забанили?
          Нате со всеми указаниями источников:
          честно говоря не думал что все так запущенно в нашем высшем образовании, хотя подобные анекдоты ходили еще с советских времен, о том что эти работы ни кто не читает
          так вот, специально для безграмотных, заканчивавших "профильный ВУЗ" радиация НИ КОГДА НЕ ИЗМЕРЯЛАСЬ в СМ, а именно это показано на карте, бездарный студент натыкал красивых картинок в тырнете и ленивый препод принявший эту работу, ну ав ы простите безграмотный "специалист", имеющий наглость советовать мне что-то искать в нете, кушайте не обляпайтесь, это страница из работы студента на которую у вас хватило ума ссылаться

          мне страшно за наше будущее с такими специалистами
          да вы что
          Цитата: Bingo
          Профильное образование в ВУЗе и стаж по профессии.

          очень глубоко в этом сомневаюсь, несете вы жуткую чушь, можете уточнить именно что вы заканчивали?!
          я физ факКазГУ
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:17
          0
          Цитата: Bingo
          Конкретно эта карта - Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

          так вот потрудитесь ПРОЧЕСТЬ её "профильный" "специалист"
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:11
      -1
      Цитата: Bingo
      Они не размываются, а депонируются, накапливаются в пищевой цепочке, поэтому значение имеет только цифра - сколько сброшено активной компоненты, а не в каком объеме! Это не "растворяется в воде", а именно накапливается в биологических тканях, а вверх по пищевой цепочке - больше всего достается как раз вершине цепочке - человеку!

      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:58
        -1
        В таком случае вопрос к вам - а у вас какое образование, чтоб что-то ЛЯПАТЬ? Картиночки-с желаете?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:32
          0
          выше писал, во всяком случае единцы длинны от единиц излучения в отличии от вас отличаю
          p.s. вы уже ляпнули, выдав карту амплитуды волны цунами за карту загрязнения воды в океане laughing
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:40
    +1
    И вот теперь, когда в Японии уже готовы к сбросу этой воды, в стране ждут приезда гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который планирует проинспектировать АЭС «Фукусима-1».
    И что ? Приедет Гросси, руками рзведёт и скажет - "Всё О.К. ! Сброс разрешаю, радиации там нет."
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:43
    0
    В Токио пока не объявили точную дату сброса воды с АЭС, но категорически против этого выступают соседние с Японией страны. Неужели подозревают, что вода с Фукусимы всё-таки не вполне чиста...
    . Вопрос... что это за технология такая, что вода стала "чистой"???
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:23
      0
      . Вопрос... что это за технология такая, что вода стала "чистой"???
      ..да нет таких вопросов как впрочем и технологий..технология одна...закупорить реакторы как это было сделано в 1986 году при ликвидации аварии на ЧАЭС..но у "продвинутой" японии ни сил ни средств ни ума для этого не оказалось...по этому до сих пор авария на АЭС Фукусима считается в стадии ЛОКАЛИЗАЦИЯ...дегенераты чё ещё можно сказать