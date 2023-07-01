Главы четырех районов Киева уволены после скандала вокруг состояния бомбоубежищ

Согласно распоряжению украинского президента Владимира Зеленского своих постов лишился целый ряд руководителей местных администраций, включая и глав четырех районов украинской столицы.В частности, Зеленский уволил главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова, Днепровского района – Павла Бабия, Подольского района – Сергея Коваленко и Святошинского района Киева – Сергея Павловского. Примечательно, что главы киевских районов лишились своих должностей после скандала из-за ненадлежащей работы некоторых бомбоубежищ столицы Украины.Напомним, что изначально скандал вокруг бомбоубежищ возник в Деснянском районе, когда мэр Киева Виталий Кличко и глава этого района Ратников предложили друг другу покинуть свой пост.Помимо непосредственно Киева, из-за проблем с бомбоубежищами в отставку были отправлены и некоторые руководители местных администраций в Житомирской, Киевской и Сумской областях Украины.В июне этого года на Украине разгорелся скандал, связанный с плохой подготовкой бомбоубежищ в стране и особенно в столице. Сообщалось о том, что 25% защитных сооружений по всей стране оказались непригодными. 23 июня Зеленский собрал по этому поводу Совет безопасности, после которого объявил о грядущих кадровых изменениях.