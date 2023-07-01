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Главы четырех районов Киева уволены после скандала вокруг состояния бомбоубежищ

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Главы четырех районов Киева уволены после скандала вокруг состояния бомбоубежищ

Согласно распоряжению украинского президента Владимира Зеленского своих постов лишился целый ряд руководителей местных администраций, включая и глав четырех районов украинской столицы.


В частности, Зеленский уволил главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова, Днепровского района – Павла Бабия, Подольского района – Сергея Коваленко и Святошинского района Киева – Сергея Павловского. Примечательно, что главы киевских районов лишились своих должностей после скандала из-за ненадлежащей работы некоторых бомбоубежищ столицы Украины.

Напомним, что изначально скандал вокруг бомбоубежищ возник в Деснянском районе, когда мэр Киева Виталий Кличко и глава этого района Ратников предложили друг другу покинуть свой пост.

Помимо непосредственно Киева, из-за проблем с бомбоубежищами в отставку были отправлены и некоторые руководители местных администраций в Житомирской, Киевской и Сумской областях Украины.

В июне этого года на Украине разгорелся скандал, связанный с плохой подготовкой бомбоубежищ в стране и особенно в столице. Сообщалось о том, что 25% защитных сооружений по всей стране оказались непригодными. 23 июня Зеленский собрал по этому поводу Совет безопасности, после которого объявил о грядущих кадровых изменениях.
Использованы фотографии:
Википедия/Вадим Чуприна
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:13
    +4
    Иш ты как оперативно. И ведь уволили а не пожурили по линии партии.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:21
      +4
      Вообще-то целью этого скандала было увольнение Кличко
      Но на Кличко у Зели не хватило сил.
      Так что нагадил ему по-мелкому, уволив у того подчинённых.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:27
        0
        Shurik70 hi, у президента не хватило сил на мэра??? Зеленский если верить информации убрал от управления Залужного, который у ВСУ пользуется уважением, опять же если верить некоторым источникам, а на Кличко который наворочал где только смог силенок не хватило, странно. Уволил "мелких" подчинённых ну и смысл да Кличко этого просто не заметит и смысл? Так что тут скорее другое, тут скорее показать киевлянам мол президенту не все равно, мол Зеленский заботится о них, и покарает всяких там.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 12:26
        0
        Главы четырех районов Киева уволены после скандала вокруг состояния бомбоубежищ

        Как будто от этого решения бомбоубежища станут пригодными. Если они десятилетиями были необитаемыми и не проводилась профилактика (проветривание, проверка работоспособности ФВУ, дизель-агрегатов, водоснабжение и канализация), то дело у них хреново. В них даже опасно находиться, можно подхватить грибную пневманию (это смертельно). crying
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:19
    +2
    Эх... У нас бы так. В доме, где я живу, есть бомбоубежище, но там склад какой то...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:39
      +1
      мордвин 3 ...В доме, где я живу, есть бомбоубежище, но там склад какой то...

      Согласно федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», населению предоставляются защитные сооружения в случае ЧС. И за ваше бомбоубежище должна отвечать управляющая компания (ТСЖ), поддерживать в боеготовом состоянии и по требованию местной власти освободить его и предоставить для прямого предназначения. В мирное время разрешено использовать (сдавать в аренду) эти помещения для иных целей.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +4
    своих постов лишился целый ряд руководителей местных администраций, включая и глав четырех районов украинской столицы
    Всего-то уволил. А на "\Восточный фронт" в окопы? В немецкой армии было принято провинившихся на "Восточный фронт" отправлять, а ВСУ так хочет походить на гитлеровскую армию, что даже на Западе обратили на это внимание.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:30
    +2
    Как уже не раз говорилось - бомбоубежища не нужны были 1,5 года, пока не приехали Пэтриоты wassat
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:27
      +1
      Цитата: Bingo
      бомбоубежища не нужны были 1,5 года,

      Они и сейчас не нужны. Поначалу при тревоге в них бегали, но сейчас они в игноре и пустуют. ВКС РФ не бьют по гражданским объектам. Прилёты только от промазавших ракет ПВО ВФУ. Вероятность погибнуть в десятки раз меньше, чем попасть в смертельное ДТП.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:12
    +1
    А в ряды ВСУ они призваны? А то, что им : сейчас сбегут, как Люся Арестович и поминай, как звали.