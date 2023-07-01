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Вертолеты Ми-35 ВКС России уничтожили замаскированные командные пункты противника

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Вертолеты Ми-35 ВКС России уничтожили замаскированные командные пункты противника

В российской армейской авиации служат специалисты высочайшей квалификации, в совершенстве владеющие вверенной им техникой. Так, вертолетчики Западного военного округа, участвующие в спецоперации, эффективно уничтожают противника на фронте.


О деталях их боевой работы рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В Минобороны сообщили, что вертолеты Ми-35 ВКС России уничтожили замаскированные командные пункты противника и вражескую бронетехнику. Оборонное ведомство продемонстрировало кадры, снятые в ходе выполнение очередного задания вертолетной группой Западного военного округа.

Получив боевую задачу, на его выполнение вылетел экипаж многоцелевого ударного вертолета Ми-35 и сопровождающих его Ми-8, выполняющих роль прикрытия. Вертолетная группа движется к цели на малой высоте и постоянно маневрирует. Это делается для того, чтобы не попасть под удар украинских систем ПВО.

Сама атака на позиции ВСУ происходит внезапно, после чего российская авиационная группа быстро возвращается на базу, пока противник не опомнился. Вынырнув из-за деревьев, вертолет Ми-35, резко задрав носовую часть, наносит точный удар неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 мм, выполнив свою боевую задачу.


Ми-35 создан на базе ударного вертолета Ми-24 и является его модернизированной версией. Его применяют для уничтожения техники и личного состава противника, огневой поддержки пехоты, а также для высадки десантов и вывоза раненых.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Ulrich
    Ulrich Сегодня, 11:14
    +9
    Точный удар неуправлямыми ракетами) автор переборщил) выходные похоже
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:37
      +4
      С кабрирования!!! На деревню дедушке.... Никанор Иванычу
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:17
    +2
    Видео "огонь", год СВО а мотив всё тот же, бодрый взлет, стрельба куда-то, бодрое приземление. Результаты на словах, вообщем кто в что верит, тот то и увидит.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:25
    +4
    Увидеть бы хоть раз результаты работы с кабрирования. А то может.... Разок бы бпла подвесили над целью. Хоть раз увидеть recourse
  4. alekc75
    alekc75 Сегодня, 11:32
    +3
    долбанули в лесок-и что где куда???птички что-ли кончились чтоб показать куда списали боеприпас???
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:46
    0
    Хотя Ка 52 «Аллигатор» в этой войне является самым активным и наносит больше всего потерь противнику, старый ветеран Ми 35, являющийся легендой, продолжает расширять свою историю.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 12:05
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      старый ветеран
      продолжает расширять свою историю

      Старый конь борозды не портит.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:04
    0
    эффективно уничтожают противника

    Укронацисты массово используют всякие ложные резиновые макеты.
    Где данные объективного контроля? Может вертушки по ложным целям били?
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:29
    0
    Ми-24, очень удачная машина с огромным резервом модернизации. Но Ми-35, это не модернизация, это диверсия.