В российской армейской авиации служат специалисты высочайшей квалификации, в совершенстве владеющие вверенной им техникой. Так, вертолетчики Западного военного округа, участвующие в спецоперации, эффективно уничтожают противника на фронте.
О деталях их боевой работы рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В Минобороны сообщили, что вертолеты Ми-35 ВКС России уничтожили замаскированные командные пункты противника и вражескую бронетехнику. Оборонное ведомство продемонстрировало кадры, снятые в ходе выполнение очередного задания вертолетной группой Западного военного округа.
Получив боевую задачу, на его выполнение вылетел экипаж многоцелевого ударного вертолета Ми-35 и сопровождающих его Ми-8, выполняющих роль прикрытия. Вертолетная группа движется к цели на малой высоте и постоянно маневрирует. Это делается для того, чтобы не попасть под удар украинских систем ПВО.
Сама атака на позиции ВСУ происходит внезапно, после чего российская авиационная группа быстро возвращается на базу, пока противник не опомнился. Вынырнув из-за деревьев, вертолет Ми-35, резко задрав носовую часть, наносит точный удар неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 мм, выполнив свою боевую задачу.
Ми-35 создан на базе ударного вертолета Ми-24 и является его модернизированной версией. Его применяют для уничтожения техники и личного состава противника, огневой поддержки пехоты, а также для высадки десантов и вывоза раненых.