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ВС РФ успешно отразили очередные атаки ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении

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ВС РФ успешно отразили очередные атаки ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении

Вооруженным силам Российской Федерации удалось отразить попытки украинских формирований атаковать в районе села Работино. Это сообщают российские военные корреспонденты, анализируя ситуацию на фронте.


Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, украинским формированиям все же удалось несколько расширить зону контроля в так называемой «серой зоне». Российская армия в ответ обстреливает позиции и места дислокации ВСУ в Орехове, Малой Токмачке, Полтавке, Ольговском и ряде других населенных пунктов.

Пытаются наступать ВСУ и на Южно-Донецком направлении. В частности, на Угледарском участке фронта украинские формирования пытались штурмовать позиции ВС РФ в районе Приютного. Российская армия предприняла ряд контратак со стороны Старомайорского в направлении Ровнополя. Кроме того, российские войска раз атаковали у Победы и в Марьинке.


На Артемовском направлении ВСУ пытаются идти в контрнаступление в районах Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Парасковьевки и Берховки. Однако, к счастью, продвинуться на перечисленных участках фронта украинским формированиям не удалось. Зато ВСУ имели успех в районе автомобильной дороги М-03 под Железнянским.

Наконец, напряженная ситуация наблюдается и на Красно-Лиманском направлении. Там российские войска пытались продвинуться в районе Белогоровки, но особого успеха не имели. Зато российские артиллерийские подразделения подвергли массированным обстрелам позиции украинских формирований в Серебрянке, Торском, Ямполевке, Невском и некоторых других населенных пунктах.
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:30
    +1
    ВСУ давят а значит есть чем, и в людях и в оружии, третья неделя наступления этож сколько им передали оружия и Б. К. с учётом что наши периодически выносят склады и тыловые части.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:49
      -3
      Ничегошеньки не выносят.
      Подставы.
      ???
      После первой недели по тв:хаха кончился кохол.
      Кормить ухрию будут скоко надо. Любые деньги.
      А взять всю левбережную и одессу с николаевым-слабы
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Ропот 55
      ВСУ давят а значит есть чем,

      СМИ РФ пишут, что из 15 бригад стратегического резерва укронацистов перемолоты только 3. 6 давеча введены на ЛБС. Значит ещё 6 в резерве.
      ВФУ ежедневно пополняются на 1 000 шт. содат. Значит меньше не становятся, а оружие получают с Запада без ограничений.
  2. alekc75
    alekc75 Сегодня, 11:37
    0
    автор ты что пишешь? ты там был? к счастью отбили обстреляли их позиции и что?? боеприпас расстреляли и где результат??ты наверно по слухам пишешь!!
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:43
    +2
    Страдают украинские солдаты, потерь много, но для России опасно, если они будут продвигаться дальше
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Страдают украинские солдаты

      Чтобы не страдали их нужно в сутки убивать не по 500 шт., а в 10 раз больше.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +1
    Зато ВСУ имели успех в районе автомобильной дороги М-03 под Железнянским.
    Из этого предложения можно сделать вывод, что автор пишет с той стороны - там и там нам (ВСУ) наваляли, но зато мы (ВСУ) имели успех... Наверное статьи все таки редактировать необходимо или и так сойдет?
  5. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 12:04
    -3
    Потихоньку, потихоньку ценой больших потерь ВСУ продвигаються( срезан Веремеевский выступ) А где продвигаються наши??? Единственное боеспособное подразделение гнобят по ТВ, хотя раньше о его подвигах рассказывали в захлеб. А отнешение нашей власти к людям ничуть не лучше чем у ВСУ. Мясо и есть мясо. Это надо же додуматься бить по М4, где могли оказаться гражданские люди! А Купянск, а Шебекино???!!! Крымчанам есть о чем переживать!!! Да! и где та линия обороны, где мы скажем "Всё ни шагу назад!!! "
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:17
    0
    Два майора. По антоновскому мосту. Прямая речь с мест: "ВСУ переправились на остров у Антоновского моста достаточно давно, закрепились там, наметили сектора огня и пристреляли реперы. Основная функция наблюдение и корректровка огня с другого берега, плюс обеспечение.
    Спасибо, что наконец жахнул Искандер, ждали 2 недели, воююя ногами. Сейчас украинцы сидят на дачах и продолжают корректировать огонь с того берега. Никто им не отрезал пути переправы, не подавил огневые позиции за рекой. Арта ВС работает через раз, по позициям украинцев за рекой не работает вообще. Основной огонь оттуда.

    На дачи ведёт одна пристрелянная украми дорога. Все что вокруг, заминированно и заболочено. Наше командование уже неделю гонит по ней людей и технику. "Планирование операции" идёт из Ростова, новой восходящей звездой МО - Макаревичем, по устаревшим картам с незамутненным рассудком. Есть потери. Боевые подразделения постепенно приходят в злое, но слабо боевое состояние.

    Раненых не могут эвакуировать: в небе коптеры ВСУ, по всему что движется работают танки, минометы, стволка. Раненые не выживают. Командование продолжает гнать толпы без связи, взаимодействия, артподдержки и эвакуации. Они остаются там. Тех, кто пытается сказать что-то поперек - НСС и угрозы увольнения с позором.
    Кто нибудь! Поговорите с Макаревичем или дайте ему ТБМ (там был мат). Дайте снаряды 8 арт. полку - они умеют и знают куда стрелять. Отправте нового "полководца" возглавить атаку лично, пусть оценивает свои таланты сам. Обеспечте удары по позициям украинцев за рекой. Да сделайте вы наконец ТБМ , что нибудь разумно адекватное!!!".