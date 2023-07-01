ВС РФ успешно отразили очередные атаки ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении

Вооруженным силам Российской Федерации удалось отразить попытки украинских формирований атаковать в районе села Работино. Это сообщают российские военные корреспонденты, анализируя ситуацию на фронте.Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, украинским формированиям все же удалось несколько расширить зону контроля в так называемой «серой зоне». Российская армия в ответ обстреливает позиции и места дислокации ВСУ в Орехове, Малой Токмачке, Полтавке, Ольговском и ряде других населенных пунктов.Пытаются наступать ВСУ и на Южно-Донецком направлении. В частности, на Угледарском участке фронта украинские формирования пытались штурмовать позиции ВС РФ в районе Приютного. Российская армия предприняла ряд контратак со стороны Старомайорского в направлении Ровнополя. Кроме того, российские войска раз атаковали у Победы и в Марьинке.На Артемовском направлении ВСУ пытаются идти в контрнаступление в районах Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Парасковьевки и Берховки. Однако, к счастью, продвинуться на перечисленных участках фронта украинским формированиям не удалось. Зато ВСУ имели успех в районе автомобильной дороги М-03 под Железнянским.Наконец, напряженная ситуация наблюдается и на Красно-Лиманском направлении. Там российские войска пытались продвинуться в районе Белогоровки, но особого успеха не имели. Зато российские артиллерийские подразделения подвергли массированным обстрелам позиции украинских формирований в Серебрянке, Торском, Ямполевке, Невском и некоторых других населенных пунктах.