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Советник по национальной безопасности Израиля: Мы пока не приняли решение атаковать иранские ядерные объекты

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Советник по национальной безопасности Израиля: Мы пока не приняли решение атаковать иранские ядерные объекты

Советник Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что его страна пока не близка к нанесению удара по иранским ядерным объектам в то время, когда переговоры между Тегераном и Вашингтоном направлены на ослабление напряженности.


Ханегби сказал, что пока не ясно, каков будет результат переговоров, которые Соединенные Штаты опосредованно начали с Ираном в последние недели в попытке определить шаги, которые могли бы ограничить ядерную программу Тегерана и ослабить напряженность.

При этом израильский политик отметил, что любое соглашение не будет обязательным для Израиля, который рассматривает Иран, близкий к созданию ядерного оружия, как угрозу своему существованию.

В ответ на вопрос журналистов о том, насколько близок Израиль к принятию решения о нанесении превентивного удара по Ирану, Ханегби сказал:

Мы не близки к этому, потому что иранцы на некоторое время остановились, и они не обогащают уран до уровня, который мы считаем красной чертой

Однако Израиль готов это сделать в случае необходимости, чтобы защитить себя от уничтожения, добавил советник.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху установил «красную черту» - обогащение Ираном урана до 90%. За последние несколько лет Тегеран увеличил обогащение урана до 60%. Хотя ранее звучали и цифры в 84%, но однозначного подтверждения они не получили.
Использованы фотографии:
Википедия/Haim Zach
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8 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:53
    0
    Все уже решено.
    Треугольник будет выпит-будь он хоть параллеппипед.
    Отвернулись от сталина.
    Ваша жизнь на весах истории
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:54
    0
    Просто Израиль не уверен есть у Ирана бонба или её нет.В мире есть один товарищ который легко ,по своему настроению,поставляет " памятники" по всему миру.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 21:54
    -2
    Тьфу. Мало пустомель в СМИ себе ЭГО надувают, так и этого зачем то из забвения вытащили.
  4. svarog77
    svarog77 Сегодня, 21:59
    +3
    Иран уже не тот, евреям только остается смирно сидеть на пятой точке.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:18
    +3
    Иран может часть гераней нафаршировать ядерными отходами, без всяких высоких технологий поможет израильтянам вернуться туда, откуда понаехали
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:33
      0
      Цитата: alexoff
      Иран может часть гераней нафаршировать ядерными отходами, без всяких высоких технологий поможет израильтянам вернуться туда, откуда понаехали

      Саша, ты вообще то Израиль на карте видел? Куда там "фаршировать" ядерными отходами, чтобы никого кроме не задеть и себя в том-же числе.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 22:34
      0
      Цитата: alexoff
      Иран может часть гераней нафаршировать ядерными отходами

      И загадить Ирак, Сирию, Иорданию, Саудию. Где их по вашему сбивать будут? Или Израиль будет ждать пока они долетят?
      Мало того, что Иран настроить этим против себя весь БВ, так ещё развяжет Израилю руки на полноценный ядерный ответ. Ведь радиологическое оружие считается полноценным ОМП, и ответ на ОМП будет тоже ОМП.

      Кроме того, в Тегеране прекрасно знают принцип Израиля отвечать непропорционально. Если количество погибших от иранской атаки будет десятки или сотни тысяч, то в ответ его будут долбить, пока не стерилизуют от края до края.
      Что бы в ближайшие века ни у кого не появлялось соблазнов пытаться повторить геноцид евреев.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:31
    0
    Сильно подозреваю, что роль играет принятие на вооружение Ираном новых Сушек feel