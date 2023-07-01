Советник по национальной безопасности Израиля: Мы пока не приняли решение атаковать иранские ядерные объекты

Мы не близки к этому, потому что иранцы на некоторое время остановились, и они не обогащают уран до уровня, который мы считаем красной чертой

Советник Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что его страна пока не близка к нанесению удара по иранским ядерным объектам в то время, когда переговоры между Тегераном и Вашингтоном направлены на ослабление напряженности.Ханегби сказал, что пока не ясно, каков будет результат переговоров, которые Соединенные Штаты опосредованно начали с Ираном в последние недели в попытке определить шаги, которые могли бы ограничить ядерную программу Тегерана и ослабить напряженность.При этом израильский политик отметил, что любое соглашение не будет обязательным для Израиля, который рассматривает Иран, близкий к созданию ядерного оружия , как угрозу своему существованию.В ответ на вопрос журналистов о том, насколько близок Израиль к принятию решения о нанесении превентивного удара по Ирану, Ханегби сказал:Однако Израиль готов это сделать в случае необходимости, чтобы защитить себя от уничтожения, добавил советник.Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху установил «красную черту» - обогащение Ираном урана до 90%. За последние несколько лет Тегеран увеличил обогащение урана до 60%. Хотя ранее звучали и цифры в 84%, но однозначного подтверждения они не получили.