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Российские войска с помощью ТОС-1 «Солнцепёк» уничтожили группу противника, появившуюся в находящемся в «серой зоне» селе Пятихатки

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Российские войска с помощью ТОС-1 «Солнцепёк» уничтожили группу противника, появившуюся в находящемся в «серой зоне» селе Пятихатки

Остающееся в серой зоне село Пятихатки противник вновь попытался взять под контроль. В село вошла небольшая группа украинских военнослужащих, для которых в подобного рода случаях традиционно важен ещё и пиар – покрасоваться с украинским флагом хотя бы на фоне развалин.


По данным российских военнослужащих, держащих оборону на Запорожском направлении, в Пятихатки зашли несколько военнослужащих ВСУ, используя внедорожник (пикап). В общей сложности численность вошедших была не больше отделения. Вошедшие в Пятихатки попытались занять позиции в частично уцелевших домах населённого пункта. Однако российская разведка их выявила и передала координаты ударным расчётам.



Через несколько минут после появления пикапа с украинскими военными по нему был открыт огонь из ТОС-1А «Солнцепёк». В итоге все украинские военнослужащие, брошенные командованием в Пятихатки, в это селе были уничтожены.

Тем временем противник пытается атаковать в районе Соледара, чтобы отрезать удерживающие оборону подразделения российской армии в Артёмовске. Сегодня в течение ночи несколько атак ВСУ в этом направлении были отбиты нашими войсками. При этом в командовании ВСУ в очередной раз заявили о «продвижении украинской армии на Бахмутском направлении на глубину до 1,5 км за сутки». И так практически ежедневно. Но если бы эти продвижения действительно были таковыми, то почти на месяц «контрнаступления» ВСУ должны были бы оказаться минимум в 35-40 к востоку от Артёмовска и Соледара…
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11 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:05
    +2
    Хваленое украинское наступление терпит неудачу, они несут много человеческих и материальных потерь, но чтобы избежать херсонского сценария, где их продвижение тоже было очень медленным, наступит момент, когда им придется не допустить их дальнейшего продвижения.Вспомним, что при наступлении на Херсон они тоже понесли большие потери и на достижение цели им понадобилось 3 месяца.Под этим я подразумеваю, что рано или поздно наступит время, когда русская армия не должна будет больше уступать территории, а пойдет в атаку.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:17
      -1
      Цитата: Carlos Sala
      русская армия не должна будет больше уступать территории, а пойдет в атаку.

      Сначала Приказ № 227, подкреплённый достаточным к-вом ЛС и БК.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    +3
    По ТВ показывали ребят-артиллеристов, которые как раз у этих пресловутых Пятихаток стоят. Так они рассказывают, что в Пятихатках у них каждый метр пристрелен и об этом отлично знают ВСУшники, но все равно систематически лезут и их там накрывают.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:19
      0
      .....каждый метр пристрелен и об этом отлично знают ВСУшники, но все равно систематически лезут

      Есть предложение, пусть награждают этих зсук- лезунов заранее и посмертно.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    0
    А в два раза быстрее бежать вперёд ВСУшники не пробовали?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:10
      +1
      Ну,не знаю..Для этого надо сьесть стоьько разного..От "озверина " до "ускорителя".Но это все разово-организм не вытянет
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:15
    +3
    В итоге все украинские военнослужащие, брошенные командованием в Пятихатки, в это селе были уничтожены
    Да иногда укроп как сорняк прёт, его выводишь, выпалываешь, а он зараза прёт... winked
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: Fitter65
      Да иногда укроп как сорняк прёт, его выводишь, выпалываешь, а он зараза прёт
      А еще от него духан прёт, бойцы в первой линии передают что смрад стоит ужасный - скошенный укроп никто не убирает. Так что этот их "наступ" с большим душком. Надеюсь «Солнцепёк» произвел и бактерицидную обработку местности, чтоб поменьше воняло...
  5. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:40
    0
    Хотя японские камикадзе в ВОВ и принесли кое-какие результаты, эти пикапы погибли напрасно, как и десятки тысяч других их украинских соотечественников. Это показывает, как работает обучение НАТО и насколько некомпетентны украинские офицеры. Так что я надеюсь, что они продолжают делать такие ошибки.
  6. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 12:41
    +2
    Цитата: Carlos Sala
    наступит время, когда русская армия
    пойдет в атаку

    Давно пора, и именно там - где нас не ждут!
    А вообще странная СВО "от обороны"...
  7. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:02
    0
    слабоумие и отвага.....жаль,ведь когда то, были братский народ