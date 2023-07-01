Российские войска с помощью ТОС-1 «Солнцепёк» уничтожили группу противника, появившуюся в находящемся в «серой зоне» селе Пятихатки

Остающееся в серой зоне село Пятихатки противник вновь попытался взять под контроль. В село вошла небольшая группа украинских военнослужащих, для которых в подобного рода случаях традиционно важен ещё и пиар – покрасоваться с украинским флагом хотя бы на фоне развалин.По данным российских военнослужащих, держащих оборону на Запорожском направлении, в Пятихатки зашли несколько военнослужащих ВСУ, используя внедорожник (пикап). В общей сложности численность вошедших была не больше отделения. Вошедшие в Пятихатки попытались занять позиции в частично уцелевших домах населённого пункта. Однако российская разведка их выявила и передала координаты ударным расчётам.Через несколько минут после появления пикапа с украинскими военными по нему был открыт огонь из ТОС-1А «Солнцепёк». В итоге все украинские военнослужащие, брошенные командованием в Пятихатки, в это селе были уничтожены.Тем временем противник пытается атаковать в районе Соледара, чтобы отрезать удерживающие оборону подразделения российской армии в Артёмовске. Сегодня в течение ночи несколько атак ВСУ в этом направлении были отбиты нашими войсками. При этом в командовании ВСУ в очередной раз заявили о «продвижении украинской армии на Бахмутском направлении на глубину до 1,5 км за сутки». И так практически ежедневно. Но если бы эти продвижения действительно были таковыми, то почти на месяц «контрнаступления» ВСУ должны были бы оказаться минимум в 35-40 к востоку от Артёмовска и Соледара…